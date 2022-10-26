Брюгге - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 26.10.2022

В сегодняшнем поединке бельгийский "Брюгге" будет решать вопрос о выходе в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Ранее команда набрала 10 очков в 4 турах и обеспечила себе первое место в группе, но на нем нужно еще удержаться. Именно эта задача будет решаться сегодня вечером.

Лига чемпионов, 5-й тур

26.10.2022, 19:45, стадион "Ян Брейдел" (Брюгге)

Судья: М. Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO

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Брюгге

Бельгийцы проводят, наверное, лучший сезон в Лиге чемпионов за последние годы, поднимая свой уровень все выше и выше. В первом матче команда Хоэфкенса минимально справилась с "Байером", а затем по-настоящему разгромила "Порту" (4:0). На этой встрече стоит остановиться и разобрать детальнее. Португальцы на протяжении всего матча не могли ничего противопоставить сопернику и постоянно играли вторым номером. "Темно-синие" пользовались этим и забивали один гол за другим.

В последующих встречах самого престижного европейского турнира "Брюгге" сначала переиграл "Атлетико" (2:0), а затем сыграл с ним вничью (0:0). В первом поединке забвали Сова и Хутгла, а во втором отличиться никому так и не удалось. Впрочем, успех тогда состоял уже в том, чтобы не пропустить, ведь "матрасники" на протяжении всего матча активно атаковали, а "Брюгге" играл вторым номером. Однако, вряд ли такая история может повториться во встрече с "Порту".

Ориентировочный состав: Миньоле, Одуа, Мехеле, Силла, Бьюкенан, Ванакен, Оньедика, Нильсен, Ольсен, Хутгла, Сова.

Порту

Подопечные Серджиу Консейсау достаточно плохо начали свой евросезон, но затем стали догонять упущенное. В первых двух встречах "Порту" проиграл сначала "Атлетико" (1:2), а затем "Брюгге" (0:4). Если в первой встрече игра была относительно на равных, то в матче с "Брюгге" команда просто посыпалась. Линия защиты раз за разом проваливалась, а соперник этим только успевал пользоваться. Таким образом, гости забили четыре мяча, а португальцы не смогли этому ничего противопоставить.

Однако, в последующих двух встречах "Порту" стал поднимать свой уровень. В матче третьего тура команда без проблем справилась с "Байером" (2:0). Затем, уже во втором поединке, победа над немцами была еще крупнее - 3:0. Заметно, что "Порту" адаптировался к уровню Лиги чемпионов, но вопрос в том, не адаптировался ли "Брюгге" лучше?

Ориентировочный состав: Кошта, Мариу, Пепе, Кармо, Заиду, Отавиу, Эустакио, Урибе, Галено, Пепе, Эванильсон.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Бельгийский клуб будет сегодня решать вопрос выхода в весеннюю стадию ЛЧ с первого места. Вполне понятно, что мотивация у "Брюгге" зашкаливает. Уровень, который команда продемонстрировала в прошлых поединках, позволяет быть уверенным, что сегодня будет настоящая битва. Прогноз: победа "Брюгге", ТБ 2,5.