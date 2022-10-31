Многовариантный эндшпиль. Марсель – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 6-го тура ЛЧ на 01.11.2022

Лига чемпионов. Группа D, 6-й тур.

1 ноября. 22:00. Марсель. "Велодром"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

До этой осени "Марсель" и "Тоттенхэм" никогда ранее не пересекались в еврокубках. В 1-м туре "провансальцы" проиграли "шпорам" со счетом 2:0. Правда, с того момента уже утекло много воды: англичане теперь выступают не столь уверенно, а французы даже умудрились сохранить шансы на выход из группы. Впрочем, сейчас на две путевки в плей-офф претендуют все четыре представителя квартета D.

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Новости "Марселя"

Видимо, "Марсель" любит чередовать сезоны: то "провансальцы" по итогам розыгрыша чемпионата Франции забираются на вторую строчку, то довольствуются четвертой или пятой позицией в турнирной таблице. Конечно же, до конца непонятно, смогут ли "Лорьян", "Ренн" и "Ланс" удержаться в ТОП-4, но на данный момент команда Игора Тудора как раз и идет пятой.

"Южане" демонстрируют не слишком ровный футбол, вместе с Сампаоли исчезла искра. Уверенные победы над "Спортингом" в ЛЧ (4:1, 0:2) чередуются с поражениями "Айнтрахту" (0:1, 2:1). В Лиге 1 "Марсель" отчаянно навязывает борьбу "ПСЖ" и "Лансу", но каждый раз минимально проигрывает (0:1), а затем и вовсе оформляет ничью со "Страсбуром", командой из зоны вылета (2:2). В начале октября подобный провал у "провансальцев" уже был, с "Аяччо", идущим прямо сейчас на 19-й строчке (1:2).

До начала Мундиаля "Марсель" встретится не только с "Тоттенхэмом", но и с "Лионом" и "Монако". Матч во вторник во многом определит амбиции "бело-голубых" на вторую половину сезона. Может, нужно будет готовиться к 1/8 Лиги чемпионов. Может, к 1/16 Лиги Европы. Есть вариант, что придется сконцентрироваться на чемпионате и кубке Франции.

Новости "Тоттенхэма"

Формально "Тоттенхэм" ближе всех к выходу из группы Лиги чемпионов, однако если у тебя перед последним туром 8 очков, а у соперников 7, 7 и 6 соответственно, то такое лидерство – откровенно до фени. А гарантии имели бы место быть, не оформи "шпоры" с "Айнтрахтом" на выезде и со "Спортингом" дома крайне необязательные ничьи (0:0, 1:1).

В чемпионате Англии команда Конте тоже сбавила темп и не выглядит коллективом, который поборется за чемпионство. По качеству игры "Тоттенхэм" заметно не дотягивает до смелого "Арсенала" и умелого "Манчестер Сити". Если в начале октября сомнения присутствовали в контексте обеих лондонских команд, то "пушкари", в отличие от "шпор", пока сумели превзойти ожидания. Таблица подтверждает положение дел на поле. У "канониров" (31 очко) и "горожан" (29 баллов) по матчу в запасе, они лидируют, в то время как "лилейно-белых" вскоре будет поджимать не только "Ньюкасл", но и "МЮ" с "Челси".

Недавно "Тоттенхэм" как раз проиграл и "сорокам" (1:2), и манкунианцам (2:0). Ответов на комбинационную прыть "Ньюкасла" и прессинг "красных дьяволов" у Конте не нашлось. Также из свеженького у лондонцев – героический камбэк в поединке с… "Борнмутом" (2:3). С одной стороны, это очень интересное развитие событий как для матча с новичком АПЛ, а с другой – качеств, продемонстрированных "шпорами" на выходных, им много раз как раз и не хватало по ходу текущего сезона. Возможно, во вторник во Франции характер тоже пригодится.

Турнирная таблица

Цифры и факты

– Единственная победа "Марселя" в последних пяти домашних матчах пришлась на ЛЧ;

– По итогам 6-го тура на две путевки в плей-офф из группы D претендуют все четыре команды.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Игор Тудор не рассчитывает на Эрика Байи и Педро Руиса. В лазарете "Тоттенхэма" до сих пор пребывают Деян Кулусевский и Ришарлисон, под небольшим вопросом участие Ромеро. Конте очень не хватает шведа и бразильца в атаке, без них нападение "шпор" перестало быть вариативным. Моура не в форме, Кейн и Сон просто порой выглядят отрезанными.

"Марсель", 3-4-2-1: Лопес – Мбемба, Балерди, Колашинац – Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш – Пайет, Гендузи – Санчес

"Тоттенхэм", 3-4-3: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич – Моура, Кейн, Сон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Марселем" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. "Тоттенхэму" нужен всего один зачетный пункт, чтобы выйти в плей-офф. "Марселю" же нужна только победа. Да, подопечные Конте наверняка не против завершить групповой этап на первом месте, но в такой сложной ситуации в квартете итоговый проход даже со второй строчки их точно устроит. Да и с другой стороны, "шпорам" нужно же как-то успеть восстановиться к "Ливерпулю", матч состоится в воскресенье. Команды Антонио умеют играть вторым номером и добиваться результата, грамотно закрываться и действовать на контратаках. Поэтому ничья плюс ставка "обе забьют" выглядят вполне логично.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.