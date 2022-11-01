Манчестер Сити - Севилья. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 02.11.2022

Лига чемпионов, группа G, шестой тур

2 ноября 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Севилья”

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В группе G перед последним туром Лиги чемпионов нет нерешенных вопросов. “Манчестер Сити” точно останется первым, “Боруссия” Дортмунд второй, “Севилья” третьей, а “Копенгаген” – последним. Игра на “Этихаде” будет формальностью.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Манчестер Сити

Два последних матча “Манчестер Сити” закончились со счетом 0:0, что не помешало “горожанам” гарантировать себе первое место в своем квартете за тур до финиша группового раунда.

В октябре “Сити” провел восемь матчей и распределение сил было одно из главных задач для команды Гвардиолы. Выездные ничьи в Лиге чемпионов в итоге никак не повлияли на турнирную ситуацию, но в октябре "Сити" также впервые в сезоне проиграл, уступив в выездном матче “Ливерпулю” в одиннадцатом туре Премьер-лиги.

У “Манчестер Сити” образовалось любопытная серия – три подряд матча в гостях без забитых голов. Но на прошлых выходных она уже была прервана. Единственный гол в победном матче с “Лестером” забил Кевин Де Брюйне блестящим прямым ударом со штрафного.

Против “Лестера” “горожане” играли без Эрлинга Холанда. Норвежца в старте заменил аргентинский форвард Хулио Альварес. Вероятно 22-летний нападающий выйдет в основе и в игре против “Севильи”, так как Холанд продолжает свое восстановление. Все еще травмирован и Кайл Уокер. Отсутствовал на тренировке перед игрой с “Севильей” и Мануэль Аканджи. В то же время с первой командой тренировалось несколько игроков клубной Академии.

Новости Севильи

Хорхе Сампаоли удалось выполнить программу-минимум в Лиге чемпионов. “Севилья” под руководством аргентинского тренера сыграла вничью в Дортмунде и обыграла на своем поле “Копенгаген” (3:0). Победу Нервиону принесли голы Эн-Несири, Иско и Монтьеля. “Севилья” встретит еврокубковую весну в Лиге Европы.

Но в целом Сампаоли понимает, что работы у него еще очень много и выход в Лигу Европы – это была малая и промежуточная цель. В субботу “Севилья” уступила на своем “Райо Вальекано” в матче Ла Лиги (0:1). После 12 туров Нервион занимает в турнирной таблице третье место с конца. Не таких результатов ожидали от команды, которая в определенный момент прошлого сезона была единственным конкурентом “Реала” в борьбе за чемпионство.

По словам Сампаоли, у команды не было проблем с желанием, но она играла без организации, “футболисты не были на одной волне”, как выразился аргентинский тренер. И действительно, по именам у “Севильи” хороший состав, но целостности в игре у андалусийцев нет. “У нас есть мотивация прибавить. Мы пытаемся поддерживать футболистов каждый день, чтобы они вернулись к пониманию коллективной игры и нашли улучшения, которые помогли бы им выбраться из этой ситуации”.

Матчи с “Бетисом” и “Реал Сосьедадом” в чемпионате имеют гораздо большее значение, чем игра с “Сити”, тем не менее Сампаоли привез в Манчестер основной состав.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” – одна из пяти команд в Лиге чемпионов, которая еще не проиграла ни одного матча (помимо “Наполи”, “Баварии”, “ПСЖ” и “Бенфики”).

“Манчестер Сити” владеет мячом в матчах Лиги чемпионов в среднем 65% игрового времени – высший результат в турнире.

Только “Бавария” и “Брюгге” сделали перед последним туром столько же клиншитов, сколько “Сити” – по четыре. “Горожане” пропустили только один гол, что является лучшим показателем в турнире.

“Севилья” забила во всех турнирах 17 голов – на пять меньше, чем лучший бомбардир “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд (22).

Игроки “Севильи” – лидеры Лиги чемпионов по количеству выполненных подкатов (85).

В сезоне 2022/23 “Севилья” выиграла во всех турнирах всего три матча из 17.

“Манчестер Сити” не проигрывает в 22 матчах на своем поле в Лиге чемпионов (20 побед, две ничьи).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Севильи

Манчестер Сити

29.10 “Лестер” 1:0 (АПЛ)

25.10 “Боруссия” Дортмунд 0:0 (Лига чемпионов)

22.10 “Брайтон” 3:1 (АПЛ)

16.10 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)

11.10 “Копенгаген” 0:0 (Лига чемпионов)

Севилья

29.10 “Райо Вальекано” 0:1 (Ла Лига)

25.10 “Копенгаген” 3:0 (Лига чемпионов)

22.10 “Реал” Мадрид 1:3 (Ла Лига)

18.10 “Валенсия” 1:1 (Ла Лига)

15.10 “Мальорка” 1:0 (Ла Лига)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 5 3 2 0 11-1 +10 11 2 "Боруссия" Дортмунд 5 2 2 1 9-4 +5 8 3 "Севилья" 5 1 2 2 5-9 -4 5 4 "Копенгаген" 5 0 2 3 0-11 -11 2

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

В матче первого тура разгромную победу “Манчестер Сити” (4:0) принесли голы Холанда (дважды), а также Фодена и Диаша. “Горожане” также выиграли у испанского клуба два матча в группе ЛЧ 2015/16 (3:1 и 2:1).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Севилья

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Севілья Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Ортега – Льюис, Диаш, Аке, Гомес – Фоден, Гюндоган, Палмер – Марез, Альварес, Грилиш

“Севилья”: Буну – Монтьель, Гудель, Рекик, Теллес – Хордан, Ракитич – Ламела, Иско, Гомес – Мир

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Севилья

Прогноз на матч Манчестер Сити – Севилья от UA-Football

“Манчестер Сити” и “Севилья” в последнее время редко выдают зрелищные матчи, нет причин полагать, что команды будут крайне активны и в поединке без турнирной мотивации. “Горожане” выиграли все домашние матчи в сезоне 2022/23 и вероятно продолжут свою серию, даже играя полуосновным составом. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.