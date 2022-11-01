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Манчестер Сити - Севилья. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 02.11.2022
Манчестер Сити – Севилья: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 ноября 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа G, шестой тур
2 ноября 2022. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 22:00 “Севилья”
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В группе G перед последним туром Лиги чемпионов нет нерешенных вопросов. “Манчестер Сити” точно останется первым, “Боруссия” Дортмунд второй, “Севилья” третьей, а “Копенгаген” – последним. Игра на “Этихаде” будет формальностью.
- Новости Манчестер Сити
- Новости Севильи
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Манчестер Сити и Севильи
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Манчестер Сити – Севилья
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Севилья
- Прогноз на матч Манчестер Сити – Севилья от UA-Football
Новости Манчестер Сити
Два последних матча “Манчестер Сити” закончились со счетом 0:0, что не помешало “горожанам” гарантировать себе первое место в своем квартете за тур до финиша группового раунда.
В октябре “Сити” провел восемь матчей и распределение сил было одно из главных задач для команды Гвардиолы. Выездные ничьи в Лиге чемпионов в итоге никак не повлияли на турнирную ситуацию, но в октябре "Сити" также впервые в сезоне проиграл, уступив в выездном матче “Ливерпулю” в одиннадцатом туре Премьер-лиги.
У “Манчестер Сити” образовалось любопытная серия – три подряд матча в гостях без забитых голов. Но на прошлых выходных она уже была прервана. Единственный гол в победном матче с “Лестером” забил Кевин Де Брюйне блестящим прямым ударом со штрафного.
Против “Лестера” “горожане” играли без Эрлинга Холанда. Норвежца в старте заменил аргентинский форвард Хулио Альварес. Вероятно 22-летний нападающий выйдет в основе и в игре против “Севильи”, так как Холанд продолжает свое восстановление. Все еще травмирован и Кайл Уокер. Отсутствовал на тренировке перед игрой с “Севильей” и Мануэль Аканджи. В то же время с первой командой тренировалось несколько игроков клубной Академии.
Новости Севильи
Хорхе Сампаоли удалось выполнить программу-минимум в Лиге чемпионов. “Севилья” под руководством аргентинского тренера сыграла вничью в Дортмунде и обыграла на своем поле “Копенгаген” (3:0). Победу Нервиону принесли голы Эн-Несири, Иско и Монтьеля. “Севилья” встретит еврокубковую весну в Лиге Европы.
Но в целом Сампаоли понимает, что работы у него еще очень много и выход в Лигу Европы – это была малая и промежуточная цель. В субботу “Севилья” уступила на своем “Райо Вальекано” в матче Ла Лиги (0:1). После 12 туров Нервион занимает в турнирной таблице третье место с конца. Не таких результатов ожидали от команды, которая в определенный момент прошлого сезона была единственным конкурентом “Реала” в борьбе за чемпионство.
По словам Сампаоли, у команды не было проблем с желанием, но она играла без организации, “футболисты не были на одной волне”, как выразился аргентинский тренер. И действительно, по именам у “Севильи” хороший состав, но целостности в игре у андалусийцев нет. “У нас есть мотивация прибавить. Мы пытаемся поддерживать футболистов каждый день, чтобы они вернулись к пониманию коллективной игры и нашли улучшения, которые помогли бы им выбраться из этой ситуации”.
Матчи с “Бетисом” и “Реал Сосьедадом” в чемпионате имеют гораздо большее значение, чем игра с “Сити”, тем не менее Сампаоли привез в Манчестер основной состав.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” – одна из пяти команд в Лиге чемпионов, которая еще не проиграла ни одного матча (помимо “Наполи”, “Баварии”, “ПСЖ” и “Бенфики”).
- “Манчестер Сити” владеет мячом в матчах Лиги чемпионов в среднем 65% игрового времени – высший результат в турнире.
- Только “Бавария” и “Брюгге” сделали перед последним туром столько же клиншитов, сколько “Сити” – по четыре. “Горожане” пропустили только один гол, что является лучшим показателем в турнире.
- “Севилья” забила во всех турнирах 17 голов – на пять меньше, чем лучший бомбардир “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд (22).
- Игроки “Севильи” – лидеры Лиги чемпионов по количеству выполненных подкатов (85).
- В сезоне 2022/23 “Севилья” выиграла во всех турнирах всего три матча из 17.
- “Манчестер Сити” не проигрывает в 22 матчах на своем поле в Лиге чемпионов (20 побед, две ничьи).
Последние пять матчей Манчестер Сити и Севильи
Манчестер Сити
- 29.10 “Лестер” 1:0 (АПЛ)
- 25.10 “Боруссия” Дортмунд 0:0 (Лига чемпионов)
- 22.10 “Брайтон” 3:1 (АПЛ)
- 16.10 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)
- 11.10 “Копенгаген” 0:0 (Лига чемпионов)
Севилья
- 29.10 “Райо Вальекано” 0:1 (Ла Лига)
- 25.10 “Копенгаген” 3:0 (Лига чемпионов)
- 22.10 “Реал” Мадрид 1:3 (Ла Лига)
- 18.10 “Валенсия” 1:1 (Ла Лига)
- 15.10 “Мальорка” 1:0 (Ла Лига)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|+10
|11
|2
|"Боруссия" Дортмунд
|5
|2
|2
|1
|9-4
|+5
|8
|3
|"Севилья"
|5
|1
|2
|2
|5-9
|-4
|5
|4
|"Копенгаген"
|5
|0
|2
|3
|0-11
|-11
|2
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Личные встречи
В матче первого тура разгромную победу “Манчестер Сити” (4:0) принесли голы Холанда (дважды), а также Фодена и Диаша. “Горожане” также выиграли у испанского клуба два матча в группе ЛЧ 2015/16 (3:1 и 2:1).
Где смотреть матч Манчестер Сити – Севилья
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Ортега – Льюис, Диаш, Аке, Гомес – Фоден, Гюндоган, Палмер – Марез, Альварес, Грилиш
“Севилья”: Буну – Монтьель, Гудель, Рекик, Теллес – Хордан, Ракитич – Ламела, Иско, Гомес – Мир
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Севилья
Прогноз на матч Манчестер Сити – Севилья от UA-Football
“Манчестер Сити” и “Севилья” в последнее время редко выдают зрелищные матчи, нет причин полагать, что команды будут крайне активны и в поединке без турнирной мотивации. “Горожане” выиграли все домашние матчи в сезоне 2022/23 и вероятно продолжут свою серию, даже играя полуосновным составом. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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