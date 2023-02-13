Жребий свёл "Баварию" и "Пари Сен-Жермен" в четвёртый раз за последние шесть сезонов. Чемпионы Франции вроде как успели вернуть всех своих звёзд к ключевому матчу сезона, но их кондиции будут далёкими от идеала. Немецкий гегемон приехал в Париж после серии из трёх побед, и считается фаворитом не только противостояния, но и этого отдельного матча.

Лига Чемпионов, 1/8 финала

Париж, Парк де Пренс

Пари Сен-Жермен – Бавария 22:00

Трансляция – Megogo

Пари Сен-Жермен

Старт плей-офф Лиги Чемпионов пришёлся на самый неподходящий момент для "Пари Сен-Жермен". А ведь сезон начинался блестяще. Новый тренер Парижа Кристоф Галтье добавил дисциплины как на поле, так и за его пределами. Схема с тремя центрбеками позволило суперзвёздам атаки творить чудеса – Мбаппе сосредоточился на голах (25+5 во всех турнирах), а Месси (15+14) и Неймар (17+12) совмещали финишинг и создание моментов.

В Лиге 1 до мундиаля команда выиграла 13 из 15 матчей, и не проиграла ни одной встречи во всех турнирах. Единственной неудачей стало второе место в группе ЛЧ. Двух побед над "Ювентусом" и "Маккаби" не хватило для лидерства в группе. "Бенфика" дважды сыграла с парижанами вничью, сдержав их комбинационный футбол качественным прессингом, и забрала первую строчку за счёт дополнительных показателей.

После мундиаля картина стала обратной. Звёзды вернулись уставшими и немотивированными после ЧМ, стали проявляться игровые проблемы и плохие физические кондиции игроков, а лидеры стали вылетать один за другим. Мбаппе под вопросом на первую игру с "Баварией", Верратти, Месси, Рамос и Кимпембе едва восстановились, Мукиеле и Саншеш травмированы. Плюс внутри раздевалки на выходных распространился кишечный вирус, из-за чего на проигранную игру с "Монако" (3:1) состав был далёким от оптимального.

Результаты в новом году тоже ужасают. Четыре поражения в 2023-м, включая две последние игры во всех турнирах. Проигранный Ле Класик посреди прошлой недели показал, насколько Париж уязвим под прессингом без Мбаппе. Без Килиана на поле соперники могут высокого давить без риска пропустить быструю атаку. Если Мбаппе не будет готов провести на поле хотя бы час, "Бавария" расправится с ними похлеще, чем это сделал "Марсель". Или тот же "Ланс", агрессивно разбивший "ПСЖ" на новый год с помощью того же оружия.

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Бавария

"Бавария" сейчас тоже далека от идеала. После рестарта кампании мюнхенцы провели три невыразительных матча против "РБ Лейпцига", "Кёльна" и "Айнтрахта", трижды кряду сыграв вничью. Но в Бундеслиге был перерыв после Чемпионата мира, и команда выглядит гораздо свежее, чем их французский оппонент. Плюс немецкие сборники рано покинули мундиаль. Также есть подозрения, что штаб Нагельсманна не хотел повторять ошибки прошлого сезона, когда "Бавария" выдохлась к старт плей-офф ЛЧ. На этот раз команда как раз начала набирать оптимальные кондиции как раз к решающей части кампании.

Есть серьёзные кадровые потери и у "Баварии". Мануэль Нойер вылетел до конца сезона, как и Люка Эрнандес. Садио Мане всё ещё лечит травму икроножной мышцы, а Мазрауи имеет проблемы с сердцем. В пользу мюнхенцев говорит тот факт, что во-первых, зимой они нашли замену травмированным, а во-вторых, игра команды гораздо меньше зависит от отдельных индивидуальностей в сравнении с Парижем. В январе Ян Зоммер занял место в воротах, а Канселу усилил правый фланг обороны. Плюс в ротацию взяли опытного Блинда, но форма его соотечественника де Лигта сейчас настолько хороша, что Дэйли вряд ли появится на поле "Парк де Пренс".

В последние недели дела пошли в гору. На выходных "Бавария" разгромила "Бохум", неделей ранее – "Майнц" (0:4) в Кубке Германии. Удаление Киммиха в матче против "Вольфсбурга" (2:4) подчеркнула некий дисбаланс команды при переходе в оборону. Частично виной этому стал остроатакующий Канселу. Но впереди португалец приносит больше и уже выглядит своим, перевешивая некоторые недостатки сзади.

Статистика и факты

"Бавария" вышла в плей-офф ЛЧ в 15-й раз кряду; парижане выходили из группы 11-й раз подряд

"Бавария" в этом сезоне в рекордный третий раз прошла групповой этап без потерь очков, и во второй раз кряду при Юлиане Нагельсманне

"ПСЖ" прошёл групповой этап без поражений, но уступил первое место по дополнительным показателям

"ПСЖ" проиграл 4 матча во всех турнирах в 2023-м году

"Бавария" не сумел выиграть в трёх стартовых турах Бундеслиги в 2023-м году

Личные встречи

С 2017-го года команды встречались между собой 5 раз. 3 матча осталось за "Баварией", 2 – за "ПСЖ". В сезоне 2019/20 мюнхенцы выиграли в финале Лиги Чемпионов благодаря голу Комана. В следующем год Париж взял реванш в 1/4, пройдя дальше за счёт правила гостевого гола (2:3, 0:1).

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Доннарумма – Данилу, Маркиньос, Рамос – Хакими, Верратти, Фабиан Руис, Нуну Мендеш – Месси – Мбаппе, Неймар

"Бавария": Зоммер – Канселу, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Коман – Мюллер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Бавария от UA-Футбол

Есть веские причины предполагать, что нас ждёт очень открытый матч по меркам плей-офф ЛЧ. Ожидается, что все суперзвёзды атаки Парижа сыграют во вторник. Каждый из трио способен конвертировать в гол любую предоставленную соперником возможность. В то же время с обороной у "ПСЖ" беда, и один сухой матч из 9 последних (за исключением игр с представителями низших дивизионов в кубке) прямое тому подтверждение. "Бавария" в свою очередь как всегда высокорезультативна, а отсутствие лидера обороны Нойера может прибавить "ПСЖ" моментов. Ставка: тотал голов выше 3.0 с коэффициентом 1.85.