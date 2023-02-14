Нет любви в сердце большого города

Нет любви в сердце городка

Нет любви, и очень жаль

Нет любви, когда тебя рядом нет

Bobby "Blue" Bland. "Ain't no love in the heart of the city"

В "Милане" и "Тоттенхэме" даже в День Святого Валентина любви нет. Поскольку нет рядом тебя. Заветного места в Топ-4 своей лиги. Обе на пятом и сильно беспокоятся о непопадании в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Обе начали 2023-й год бурно, неприятно и недовольны собой. Оба тренера скорее покинут клуб летом, чем останутся и скорее вызывают у болельщиков антагонизм, чем любовь. Сумеет ли вернуть любовь успех в 1/8 ЛЧ? И кому именно?

14 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Тоттенхэм"

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Телетрансляция - MEGOGO

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Милан - Тоттенхэм Смотреть трансляцию

"Тоттенхэм"

Второй сезон Антонио Конте. В ранних командах его карьеры, "Челси" и даже "Интере" отлично знают, что это такое. Больше жалоб, особенно на тему трансферов, больше возмущений, больше споров о чем угодно. В "Интере" это не помешало взять Скудетто, в "Челси" помешало попасть в Топ-4, но итог в обеих клубах был один - летом Конте ушёл. Ныне он также близок к уходу.

2023-й год его команда начала крайне нестабильно. Вместе с солидной победой над "Фулхэмом" и отличной победой над "Манчестер Сити" состоялись и уверенные поражения от "Астон Виллы", "Арсенала". В последних пяти матчах состоялись три победы без пропущенных, а также 2:4 и 1:4. 1:4 от "Лестера" в последнем туре шокировал и вернул болельщиков в их привычный режим "Тоттенхэм" такой "Тоттенхэм". И это ещё при том, что открыл счёт против "лис".

После этого провала Конте в нескольких интервью постоянно повторял слово "стабильность". Команда прежде всего должна найти её, но на данный момент не способна. Главной причиной этого он видит ментальные проблемы, слишком большие перекосы в настрое в течение считанных дней. Возможно, поэтому он вернулся заранее после перенесенной операции, признавая, что проигнорировал советы врачей. Прыгать и кричать как обычно он вряд ли сумеет, но он в Милане.

"Милан"

В "Милане" до пятницы царила стабильность. Стабильность провала. Семь матчей подряд во всех турнирах без побед и с 18-ю пропущенными. В том числе вылет из Кубка и 0:3 от "Интера" в Суперкубке. Серия из 0:3, 0:4 и 2:5 ввергла "россонери" в глубочайший кризис, побила клубные антирекорды. А 0:1 в дерби в лиге со смешной статистикой (36 процентов владения мячом, 4:15 по ударам по воротам) восприняли чуть ли не хуже, чем 0:4 и 2:5. Как признак аутсайдера.

Стефано Пиоли признал "физическую и ментальную боль" от такого состояния. И ещё в дерби решился перейти на игру в три центральных защитника. 3-5-2 помогла не пропустить много и немного привести себя в порядок. Что подтвердили и игроки. А переход на 3-4-2-1 позволил забить и победить "Торино". И не пропустить, что даже ещё важнее. Хотя первый тайм и того матча был неудачным, Фабио Капелло даже заявил, что "Милан" там выступал в качестве зрителя.

Итак, сегодня встретятся команды, играющие по идентичной тактической схеме. С идентичными проблемами в обороне, центре поля, общей стабильности, общем настроении. Капелло призывает обе атаковать, поскольку их слабая оборона и так пропустит, а забить можно немало. Пиоли говорит об агрессии, скорости и жёсткости команд Конте. При этом отмечает и их склонность к обороне в гостях. Конте уверен, что в матче будут и немало минут страданий его команды.

Кадры

Обе команды потеряли первых вратарей. Вторых вокруг обеих критикуют вплоть до неумения отбить мяч вообще. Проценты Чиприана Татарушану и вправду очень низки, но в дерби и против "Торино" румын подправил их.

У "Милана" возвращается в центр обороны англичанин Томори. Точно выйдет Калулу. А вот кто третий? Симон Кьер выглядит сильно постаревшим, а 21-летний Малик Тиав отлично отыграл против "Торино", но в Лиге Чемпионов в карьере не играл вообще. Капитан Калабрия в плохой форме. Значит, Салемакерс? На левом фланге точно выйдет Эрнандес. После поражения в финале Чемпионата Мира один из лучших защитников турнира был сам не свой, но в пятницу заработал ассист.

Не успел восстановиться к матчу важнейший опорник Беннасер. Его заменит гораздо более слабый Крунич. Дилемма на одной из позиции под форвардом. Возможно, все же Калабрия и Салемакерс будут играть вместе. А возможно, останется Диас либо выйдет Мессиас, Де Кетеларе. Впрочем, все эти люди в атаке разочаровывают.

Звезда команды Рафаэль Леау пребывает в плохой форме, слишком отвлечен на сагу о новом контракте. Даже потерял место в стартовом составе на два матча. В пятницу вернулся, но ничего не показал. Зато показал Жиру, также сам не свой после Мундиаля. В пятницу он забил свой второй гол в году. Типичный, головой. Его важность в Топ-матчах для "Милана" невозможно переоценить. Вот и в групповом турнире ЛЧ на счету Оливье четыре гола и два ассиста.

В "Тоттенхэме" дыра в центре поля. Вылетели Бентанкур, Хойбьерг и Биссума. Конте уже объявил, что придётся довериться 20-22-летним Скиппу и Сарру. Оба никогда в карьере не начинали матч Лиги Чемпионов в стартовом составе. Также, кроме Уго Льориса, отсутствует Сессеньон. Зато в центр обороны возвращается Ромеро. Скорее всего, компанию ему составят Дайер и Дэвис, а не Танганга, Санчес или Ленгле. Справа Эмерсон и Порро борются за место.

Атакующую тройку предсказать легче. Сон в плохой форме, но его скорость в гостевом матче крайне важна. Кулушевски будет отвечать за передачи. А Харри Кейн - замыкать. Форвард вышел на 200 голов в АПЛ, став третьим в истории, кто сделал это. Единственный в истории, кто забил сто и больше в гостях. Также теперь лучший бомбардир в истории клуба во всех турнирах с 267-ю голами. Но в Лиге Чемпионов осенью забил лишь один мяч, да ещё и не реализовал пенальти.

Следует отметить также левого латераля экс-игрока "Интера" Ивана Перишича. Против "Милана" он выдал шесть ассистов - любимый соперник в этом плане в карьере. Также добавил два гола.

"Милан": Татарушану, Калулу, Тиав, Томори, Салемакерс, Тонали, Крунич, Эрнандес, Диас, Леау, Жиру

"Тоттенхэм": Форстер, Ромеро, Дайер, Дэвис, Порро, Сарр, Скипп, Перишич, Сон, Кулушевски, Кейн

Статистика

В групповом турнире "Тоттенхэм" набрал 11 очков. Дважды переиграв "Марсель" и однажды "Айнтрахт", сыграв вничью с "Айнтрахтом" и набрав одно очко в двух матчах со "Спортингом". В шестом туре в Марселе на протяжении большей части матча он занимал лишь второе текущее место в группе, некоторых минут - даже не был в Топ-2. Но в итоге гол Хойбьерга на 95-ой минуте принёс ему победу в группе

"Милан" после четвертого тура шёл вне Топ-2 своей группы, но дважды 4:0 в двух последних турах - в Загребе над "Динамо" и дома над "Зальцбургом" - вывели его на второе место позади "Челси" с десятью очками

"Милан" и "Тоттенхэм" встречались четырежды. В полуфинале Кубка УЕФА сезона 1971/72 (2:1, 1:1) и в 1/8 финала Лиги Чемпионов 2010/11 (1:0 в Милане, 0:0 в Лондоне) далее проходили англичане

"Милан" проиграл последних пять матчей Лиги Чемпионов против английских команд. В том числе 0:3 и 0:2 от "Челси" в нынешнем сезоне. В последних 12-ти против них он одержал одну победу, два матча свел вничью и проиграл девять. Результаты "Тоттенхэма" в последних восьми матчах ЛЧ против итальянских команд - три победы, две ничьи и три поражения

Антонио Конте выиграл восемь из своих девяти матчей в тренерской карьере против "Милана", проиграв один. В последних трех гостевых он не пропускал. Его показатели против Пиоли - семь побед, три ничьи и одно поражение

Лишь однажды в карьере Конте выиграл два гостевых матча Лиги Чемпионов подряд. В сезоне 2012/13 во главе "Ювентуса". Сегодня это может произойти вновь. "Милан" не выигрывал три матча Лиги Чемпионов подряд на всех полях с 2007-го года. Сегодня это может произойти вновь. Кстати, тогда две из трех побед состоялись против английских команд

Прогноз: Милан - Тоттенхэм 1:1

Бывший игрок "Милана" Лука Антонини боится 1:4 "Тоттенхэма" от "Лестера". Заявляя, что после такого Конте выпотрошит своих игроков и настроит их на игру на скорости в 400 километров в час. Хотя на самом деле скорее "шпоры" будут играть осторожно, пытаясь перенести решение вопроса домой. Тем более - с их проблемами в обороне и центре поля. А у "Милана" точно такие же проблемы и он только начал играть с новой схемой.

Осторожная ничья выглядит реальной.