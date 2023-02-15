Брюгге - Бенфика. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Встретятся бывшая и нынешняя команды нападающего украинской сборной Романа Яремчука. Если в Лиссабоне у воспитанника киевского "Динамо" было хоть немного времени относительно нормального в игровом контексте, то в бельгийском гранде у него все тотально плохо. Как плохо выступает и сам "Брюгге".

Та самая команда, выдавшая невероятные пять матчей из шести в групповом этапе Лиги Чемпионов (у них три победы и две ничьи с общим счетом 7-0 против "Порту", мадридского "Атлетико" и леверкузенского "Байера") ныне четвертая в чемпионате Бельгии и даже от третьего места отстает на восемь очков, от лидера "Генка" (экс-команды Яремчука, по иронии) на двадцать.

Цифры и факты

"Брюгге" в с 9 матчей после ЧМ выиграл всего 1, 6 раз сыграл вничью

"Бенфика" выиграла 4 последних матча чемпионата Португалии со счетом 11:0

Бенфика приятно удивляет своих фанов в этом сезоне. "Орлы" на групповой стадии Лиги Чемпионов дали серьезное сражение "Ювентусу" (победы 2:1 и 4:3, отправившие "Старую синьйору в Лигу Европы) и ПСЖ (два ничьих со счетом 1:1). В чемпионате Португалия "Бенфика" уверенно лидирует и не имеет реальной конкуренции - отрыв от вечного главного противника "Порту" в пять очков. Пока единственной неприятностью в сезоне стал последний матч – "Брага" выбила "орлов" из Кубка Португалии.

Поэтому вряд ли у "Брюгге" есть в этой игре шансы, даже учитывая потерю "Бенфикой" своей главной звезды - Энцо Фернандеса. У Рогера Шмидта есть широкий набор опций, чтобы найти замену и обеспечить выход в восьмерку лучших клубов Европы.