Интер - Порту: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.02.2023

К встрече "Интера" и "Порту" пресс-служба миланского клуба подготовила красивый ролик под заголовком "Битва Легенд" с акцентом на тему кличек, символов клубов - змеи и дракона. А официальный Твиттер португальского сменил главное фото на коллаж, посвященный непосредственно матчу. Оба клуба ожидают с нетерпением. Оба были по большому счету довольны жеребьевкой 1/8 финала. И оба настроены выйти в четвертьфинал.

22 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Порту"

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Обе команды начали сезон в лиге крайне тяжело, сильно отставали от лидера. "Интер" так и не сумел догнать, отстает от "Наполи" на 15 очков, хотя считался фаворитом в борьбе за Скудетто. В целом в клубе неспокойно по спортивным, контрактовым и экономическим причинам. Напряжение велико. Главного тренера Симоне Индзаги немало критикуют. Руководство клуба даже устроило специальную беседу с ним после 0:0 с "Сампдорией" с 19-го места.

От той неудачи удалось опомниться 3:1 над "Удинезе". Вторым матчем в 2023-ем году во всех турнирах с тремя забитыми и второй победой в году с разницей более одного мяча. Еще и ротационным составом. Хотя и здесь к игре остались вопросы. Но в целом "нерадзурри" могут черпать уверенность во втором месте в лиге, выигранном в январе Суперкубке, полуфинале Кубка. И в том, что в серых матчах хотя бы не проигрывают.

"Порту" также не удалось догнать "Бенфику". Разница между ними - пять очков. Зато он проявил себя в кубковых турнирах, выиграв Суперкубок, Кубок Лиги (сейчас он - действующий обладатель всех четырех португальских трофеев) и вытащив групповой турнир Лиги Чемпионов. Да и в целом выдал бешеную серию из 22-ух матчей во всех турнирах без поражений. В том числе победа над "Атлетико" Мадрид и две - над лиссабонским "Спортингом".

Сержиу Консейсау, кстати, бывший игрок "Интера" и бывший партнер Индзаги по "Лацио", доволен состоянием своей команды, ее умением прессинговать высоко и в то же время сохранять порядок в обороне. А сам Индзаги заявляет, что его команда здорова и в хорошем настроении. Оба также отмечают умение соперника играть и в техничный, и в физически мощный футбол, и на атаку, и на оборону. Другими словами - баланс и организованность.

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Последние матчи команд

"Интер"

28.01.2023. Серия А. "Кремонезе" - "Интер" 1:2

31.01.2023. Кубок Италии. "Интер" - "Аталанта" 1:0

05.02.2023. Серия А. "Интер" - "Милан" 1:0

13.02.2023. Серия А. "Сампдория" - "Интер" 0:0

18.02.2023. Серия А. "Интер" - "Удинезе" 3:1

"Порту"

01.02.2023. Чемпионат Португалии. "Маритиму" - "Порту" 0:2

05.02.2023. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Визела" 2:0

08.02.2023. Кубок Португалии. "Академико Визеу" - "Порту" 0:1

12.02.2023. Чемпионат Португалии. "Спортинг" - "Порту" 1:2

18.02.2023. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Риу Аве" 1:0

Кадры

Консейсау взял с собой в Милан Эванилсона, Отавио, Урибе, Кардосо и Галено, хотя они с травмами и вряд ли готовы играть. Не взял Верона. Проблемы и у Тони Мартинеса. Так что придется затыкать немало дыр, прежде всего - в атаке. Центрфорварду Тареми придется тащить на себе атаку. Как раз его Индзаги особенно отмечал, и прежде всего - ассисты и работу в подыгрыше. В групповом турнире иранец забил пять голов и отдал два ассиста.

У "Интера" как раз наоборот. Травмирован лишь Корреа. Потому есть выбор. Должны вернуться в первые 11 Онана, Шкриньяр, Лаутаро Мартинес и Чалханоглу, получившие отдых с первых минут против "Удинезе". Брозович начал тогда с первых минут, но вряд ли сегодня сдвинет кого-либо в центре поля. Автор решающего гола в ворота "Удинезе" Мхитарян должен остаться. Начал тогда в "старте" и Думфриз, но он должен вернуть место Дармиану.

Наибольшая дилемма - в атаке. Разумеется, Лаутаро Мартинес будет играть. В этом году во всех турнирах он забил уже восемь мячей. В Лиге Чемпионов осенью - лишь один. Пора поправлять баланс. А вот кто рядом с ним? Лукаку возвращается от травмы медленно и тяжело. Забил свой первый гол с августа, но с пенальти, да и тот - со второй попытки (попросили перебить). А Джеко в последний месяц не забивал вообще.

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Порту": Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе де Лима, Маркано, Зайду, Франко, Груич, Эустакио, Пепе Акино, Тареми, Назамо

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Статистика

"Интер" и "Порту" встречались четырежды. В сезоне 2004/05 в 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянцы победили дома со счетом 3:1 и сыграли в гостях вничью 1:1. В следующем сезоне в том же турнире в группе команды обменялись победами - 2:1 и 0:2, и в турнирной таблице итальянцы завершили выше

В последних четырех дуэлях с итальянскими командами "Порту" неизменно брал верх. В 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2018/19 выбил "Рому" (1:2, 3:1 после дополнительного времени), в 1/8 финала ЛЧ-2020/21 - "Ювентус" (2:1, 2:3 после овертайма). В сезоне 2021/22 взял четыре очка у "Милана" (1:0, 1:1) и опередил его в группе ЛЧ, а в Лиге Европы выбил "Лацио" с 2:1 и 2:2. Причем все эти успехи состоялись под руководством Консейсау

"Интер" брал верх в своих шести последних противостояниях с португальскими командами. Правда, все они состоялись не позже 2007-го года

В групповом турнире нынешнего сезона "Интер" набрал четыре очка в матчах против "Барселоны" (1:0, 3:3), шесть - против "Виктории" (2:0 и 4:0) и дважды проиграл "Баварии" (0:2, 0:2). Этих десяти очков хватило для второго места в группе. "Порту" начал свой турнир с 1:2 от "Атлетико" Мадрид в гостях и 0:4 от "Брюгге" дома, но затем выиграл четыре матча подряд (2:0 и 3:0 над "Байером", 4:0 над "Брюгге" и 2:1 над "Атлетико") и занял первое место в группе

"Интер" проиграл лишь один матч из последних 13-ти во всех турнирах. "Эмполи" дома в лиге, когда играл вдесятером с сороковой минуты. Выиграл 10 из них, два свел вничью. Правда, лишь три из десяти побед состоялись с разницей более одного мяча. В последних 11-ти матчах он пропустил шесть мячей

"Порту" в последних 22-ух матчах во всех турнирах не проигрывал - 19 побед и три ничьи. 14 из побед - с разницей более одного мяча. Но последние три - с разницей в один. В последних 15-ти матчах он пропустил лишь три мяча

С сезона 2014/15 "Интер" попадал в плей-офф Лиги Чемпионов лишь дважды. В предыдущем сезоне и в нынешнем. В предыдущем в 1/8 финала он вылетел от "Ливерпуля", проиграв ему дома со счетом 0:2 и выиграв в гостях лишь со счетом 1:0. "Порту" за это время попадал в плей-офф ЛЧ шесть раз. Трижды проходя в 1/4 финала и вылетая там

Котировки букмекеров

Прогноз: Интер - Порту 1:0

Баланс и разнообразие команд превращают матч в трудно предсказуемый. От любой детали может зависеть очень много. Что признают и оба тренера. Говоря о характере, умении преодолеть трудные отрезки матча, отмечая удачные серии соперника. Индзаги особенно выделяет важность характера и считает, что многое решат последние минуты, когда команды устанут и начнут оставлять пространство сопернику. А Консейсау говорит, что решат детали.

В пользу "Порту" - его опыт на таких стадиях. Что отмечают оба тренера. Умение выбивать итальянцев. В пользу "Интера" конкретно сегодня - домашний стадион, травмы у соперника. И собственное умение играть против Топ-команд. Четвертого января "змеи" стали единственной командой во всех турнирах, победившей "Наполи" в основное время (1:0). До сих пор. После этого добыли 1:0 и 3:0 над "Миланом", 1:0 над "Аталантой". Будет ещё один 1:0?