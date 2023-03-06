Челси - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов на 07.03.2023

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч

7 марта 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 22:00 “Боруссия” Дортмунд

Результат первой игры – 0:1

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Боруссия” Дортмунд выиграла все десять матчей в 2023 году. Прекрасная серия BVB будет проверена лондонским “Челси”, которому нужна только победа для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Новости Челси

Наконец-то. Первая победа с середины января. Всего лишь вторая за последние 12 матчей. Наконец-то забитый гол. Всего лишь второй за последние семь поединков.

“Синие” взяли три очка, и давление на Поттера немного спало. Да, это была победа против одного из аутсайдеров, единственный гол был забит после углового, но это уже детали. “Челси” просто нужно было победить, чтобы прервать серию негативных результатов.

Против “Лидса” Поттер изменил схему команды, “Челси” играл 3-4-3, так Бен Чилуэлл и Лофтус-Чик, игравший правого вингбека, получили больше свободы на флангах, и “Челси” умело пользовался тем, что “Лидс” действовал узко. Феликс попал в перекладину, был момент у Хавертца, а единсвтенный гол забил центрбек Фофана, подключившись к корнеру. Двойная замена Стерлинга и Феликса на Закарию и Галлахера на 68-й минуте дала возможность “Челси” прагматично засушить игру. Это решение вызвало небольшую критику, и это странно. Перед матчем все говорили о необходимости победы при любых обстоятельствах, однако, как оказалось, только ее было мало. Но “Челси” в не том состоянии, чтобы и побеждать, и играть красиво одновременно.

В игре с “Лидсом” не поле не нашлось места Мудрику – украинец просидел весь матч на скамейке запасных. И не факт, что он сыграет против Дортмунда.

По Рису Джеймсу решение будет принято в день матча, сказал Поттер. Полноценно готовился к игре Пулисик, точно не сыграют в матче Аспиликуэта, Канте, Менди, Броя и Силва. У Маунта дисквалификация, а Бадьяшиль не заявлен на ЛЧ.

Новости Боруссии Дортмунд

“Боруссия” имеет равное количество очков с “Баварией” после 23 туров. Все благодаря прекрасной серии – восемь побед подряд в Rückrunde, команда Терзича также обыграла “Бохум” в Кубке Германии и “Челси” в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

Самое сложное испытание для BVB было в пятницу, против “РБ Лейпциг”, команды своего бывшего тренера Марко Розе.

“Боруссия” не очень удачно начала матч, но затем подстроилась под соперника, и до перерыва забила три гола, один из которых был отменен при помощи VAR. Эмре Джан исполнял роль разыгрывающего между двумя центрбеками, и это позволяло BVB разбить компактные 4-2-2-2 “Лейпцига”. Сам же Джан отметился одним голом, точно пробив издали, а ранее Марко Ройс реализовал пенальти. Однако после перерыва “Боруссия” вынуждена была отбиваться. “Лейпциг” добавил, Дортмунд садился все глубже, и глубже, один гол РБ отыграл (Форсберг), однако “желтая стена” все же выдержала натиск. И Терзич, и капитан команды Ройс радовались победе, однако в унисон говорили, что второй тайм был очень неудачным. Так играть нельзя.

Против “Лейпцига” ворота “Боруссии” защищал второй вратарь Александер Майер, и только во вторник будет известно, успеет ли восстановиться первый номер Грегор Кобель. Точно не сыграет против “Челси” форвард Адейеми, забивший единственный гол в первом матче, также из-за травм вне игры остаются Мукоко и Морей и Рюэрсона дисквалификация.

Статистика команд, цифры и факты

Форвард “Челси” Кай Хавертц не забил ни одного гола в восьми матчах против “Боруссии” Дортмунд.

Поражение “Боруссии” стало для “Челси” восьмым в первых матчах плей-офф ЛЧ. Четыре раза "синие" проходили дальше, трижды вылетали.

“Боруссия” проиграла пять последних выездных матчей командам английской Премьер-лиги. Последняя победа – в октябре 2013 года против “Арсенала” (2:1).

Однако у Дортмунда хорошая серия в ЛЧ после побед в первых матчах: пять из шести выходов в следующий раунд, единственное исключение – вылет от “Пари Сен-Жермен” в Лиге чемпионов 2019/20.

“Боруссия” не выигрывала два матча плей-офф Лиги чемпионов с сезона 1996/97.

В первом матче с Дортмундом “Челси” нанес по воротам соперника восемь ударов в створ ворот.

В десяти победных матчах “Боруссии” в 2023 году 26 голов команды забили 11 разных футболистов.

Последние пять матчей Челси и Боруссии Дортмунд

Челси

04.03 “Лидс” 1:0 (АПЛ)

26.02 “Тоттенхэм” 0:2 (АПЛ)

18.02 “Саутгемптон” 0:1 (АПЛ)

15.02 “Боруссия” Дортмунд 0:1 (Лига чемпионов)

11.02 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

Боруссия Дортмунд

03.03 “РБ Лейпциг” 2:1 (Бундеслига)

25.02 “Хоффенхайм” 1:0 (Бундеслига)

19.02 “Герта” 4:1 (Бундеслига)

15.02 “Челси” 1:0 (Лига чемпионов)

11.02 “Вердер” Бремен 2:0 (Бундеслига)

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Личные встречи

Первый матч плей-офф между “Челси” и “Боруссией” Дортмунд был первой встречей команд в их истории.

Где смотреть матч Челси – Боруссия Дортмунд

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Ориентировочные составы

“Челси”: Аррисабалага – Фофана, Кулибали, Чалоба – Джеймс, Фернандес, Ковачич, Чилуэлл – Феликс, Хавертц, Стерлинг

“Боруссия”: Майер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Брандт, Беллингем, Озджан, Ройс – Аллер

Ставки и Коэффициенты на матч Челси – Боруссия Дортмунд

Прогноз на матч Челси – Боруссия Дортмунд от UA-Football

В шести из восьми последних матчах “Челси” на две команды был забит один гол, еще в двух – два. Отмена правила выездного гола делают ситуацию для “синих” не такой критичной. Три они вряд ли могут забить, а два или один – вполне возможно. Матчи плей-офф Лиги чемпионов на “Стэмфорд Бридж” имеют особую ауру, и такие обстоятельства, как игровые проблемы “Челси” или ситуация с Поттером, отходят на второй план. Прогноз – победа “Челси” 1:0 в основное время и 2:0 в овертайме.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.