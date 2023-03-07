В первом матче "Бавария" увезла из Парижа минимальную победу, создав себе неплохое подспорье для выхода в четвертьфинал. Как и в финале ЛЧ трёхлетней давности, единственный гол в противостоянии забил выпускник "Пари Сен-Жермен" Кингсли Коман. Но в отличии от первой встречи, Галтье теперь может рассчитывать на полный матч от Килиана Мбаппе, что может стать гейм-чейнджером.

Лига Чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч

8 марта. Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Пари Сен-Жермен 22:00

Трансляция – Megogo

Бавария

Первый час игры в Париже "Бавария" полностью доминировала. Хозяева не могли пройти прессинг "рекордмайстра" через пас, а на контратаках Месси в паре с Неймаром угрозы не представляли. Тем более, что мюнхенцы строили атаки преимущественно через фланги, не допуская потери мяча в опасных зонах. Высокие позиции латералей + три игрока группы атаки перегружали оборонительную четвёрку ПСЖ, и после выхода Дэвиса вместо Канселу в перерыве план дал плоды. Именно канадец ассистировал второму вингбеку Коману в единственной результативной комбинации.

Но выход Мбаппе на последние полчаса едва не перевернул игру, казавшуюся абсолютно мёртвой для хозяев. Даже прибывая в не оптимальных кондициях, Килиан легко уходил от мобильного Упамекано, и от пропущенного "Баварию" спас лишь небольшой офсайд Мендеша. Нагельсманн не отказывался от радикально высокой линии обороны даже с появлением Мбаппе на поле, и это может стать большой проблемой в ответном матче.

Ещё одной неприятностью стала дисквалификация Павара, который провёл образцовый матч в Париже, а также блиставший с "Унионом" (3:0) через неделю. Эрнандес вылетел до конца сезона, так что если Нагелсманн захочет сыграть в 3 центрбека, то ему придётся обратиться либо к услугам медлительного Блинда, либо номинального фуллбека Станишича. Хорват выходил в старте в двух последних матчах, что намекает на выбор в его пользу.

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Пари Сен-Жермен

В первый час первой встречи команд "Пари Сен-Жермен" был похож на неизлечимо больного, которому хотелось подать ружьё, чтобы облегчить страдания. Настолько безнадёжной была картина: убогие 4-4-2 от Галтье в попытке предоставить свободу Неймару и Месси, невозможность нормально контролировать мяч, проблемы в защите и полное отсутствие динамики в атаке. И даже укол адреналина в виде выхода Мбаппе не спас ПСЖ от третьего поражения кряду во всех турнирах.

После игры с "Баварией" сезон для Парижа казался законченным, но команде удалось перезагрузиться перед самым важным отрезом сезона. Не было бы счастья, да несчастье помогло. По ходу матча с "Лиллем" Неймар получил тяжелую травму голеностопа, после чего коллектив собрался, и без бразильца осуществил невероятный камбек в концовке (4:3), оформленный Мбаппе и Месси.

В следующем туре отсутствие Неймара также пошло на пользу в матче с "Марселем" (0:3), который и гибкой схемой в 3 центрбека, и радикальностью прессинга очень даже походит на "Баварию". Без Неймара Париж перестроился на 3-5-2. Лишний игрок в центре поля облегчил задачу выхода из-под прессинга, что упростило доставку мяча Мбаппе и Месси. 5+1 от Килиана и 3+2 от Лионеля в трёх последних турах чётко дали понять, что отсутствие третьей суперзвёзды позволяют не только надёжнее обороняться, но и выжимать максимум из дуэта двух главных героев ЧМ.

Помимо Неймара, который из-за операции на связках голеностопа пропустит остаток сезона, до следующей кампании вылетел также Кимпембе, который лишь недавно восстановился от другого тяжелого повреждения. Разрыв ахилла у Плеснеля означает, что в центр обороны вновь вынужден будет вернуться Данилу.

Статистика и факты

"Бавария" выиграла все 7 матчей в этом розыгрыше ЛЧ

"Бавария" не пропускала в 6 из 7 матчей этого розыгрыша ЛЧ

Коман забивал в 4 из 5 последних поединков во всех турнирах, включая единственный мяч в первом матче команд

"Бавария" забила больше всего голов в сезоне среди европейских клубов (104 мяча в 34 матчах во всех турнирах)

"Бавария" может выйти в 1/4 ЛЧ в 9-й раз за 10 последних лет. Единственный раз за этот отрезок мюнхенцы вылетали в прошлом году, уступив в первом раунде плей-офф "Вильярреалу"

ПСЖ проиграл 4 матча во всех турнирах в 2023-м году

ПСЖ пропускал в 9 из 11 матчей в новом году

Личные встречи

С 2017-го года команды встречались между собой 6 раз. 4 матча осталось за "Баварией", 2 – за "ПСЖ". В сезоне 2019/20 мюнхенцы выиграли в финале Лиги Чемпионов благодаря голу единственному голу Кингсли Комана, как в и первом матче 1/8 в этом розыгрыше.

Ориентировочные составы

"Бавария": Зоммер – Станишич, Упамекано, де Лигт – Коман, Киммих, Горецка, Дэвис – Мусиала, Мюллер – Шупо-Мотинг

ПСЖ: Доннарумма – Данилу, Рамос, Маркиньос – Хакими, Верратти, Витинья, Фабиан Руис, Нуну Мендеш – Месси, Мбаппе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Пари Сен-Жермен от UA-Футбол

Несмотря на признаки психологического и тактического выздоровления, ПСЖ остаётся откровенным андердогом пары после домашнего поражения в первой встрече. Но ставить на итоговый выход "Баварии" не представляется выгодным (коэффициент 1.24). В то время как победа мюнхенцев хоть и выглядит самым вероятным исходом (1.87), но для выхода в 1/4 им хватит и ничьей, поэтому и такого результата исключать не станем.

Поэтому самым разумным будет поставить на гол Мбаппе или Месси. На двоих у дуэта 8 голов в 3 последних матчей, а упрямство Нагельсманна в отношении высокой линии обороны фактически гарантирует им несколько летальных контратак. Ставка: гол Мбаппе (2.4) + гол Месси (3.0). Советуем вам разделить ставки. В таком случае любой забитый мяч кем-то из суперзвёзд Парижа гарантирует прибыль.