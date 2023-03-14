Манчестер Сити - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 14.03.2023

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч

14 марта 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “РБ Лейпциг”

(результат первой игры 1:1)

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” и “РБ Лейпциг” встречались в своей истории трижды – обе команды победили по разу, в последней игре была зафиксирована ничья. Баланс будет разрушен во вторник вечером, в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов.

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Новости Манчестер Сити

После первого матча с “Лейпцигом” (1:1) “Манчестер Сити” выиграл четыре подряд матча, три из них в чемпионате, один в Кубке Англии. Гвардиола говорит о важности продолжения борьбы в трех турнирах: Кубке Англии, чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Только в первом сезоне Гвардиоле на “Этихаде” (2016/17) “Манчестер Сити” не удалось пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Гвардиола признает, что в мнении общественности именно по успеху в самом престижном европейском турнире будет оцениваться его наследие в Манчестере.

В первой игре с “Лейпцигом” Гвардиола отметился тем, что не провел за 90 минут ни одной замены. Команда явно была недовольна тем, что матч закончился ничьей, но тренер “горожан” подбадривал своих футболистов, подчеркивая, что они сыграли именно так, как нужно было.

Гвардиола побаивается способности “Лейпцига” использовать переходные фазы, поэтому рисковая игра в атаке, и связанная с ней возможная потеря мяча не приветствуется. В целом в нынешнем сезоне “Сити” провел немало “скучных” матчей, когда держал соперника на приличном расстоянии от ворот, но и сам не создавал моменты. Так было и в игре с “Кристал Пэлас”. Матч с одним-двумя моментами, и единственный победный гол Холанда с пенальти.

Шесть из семи последних матчей “Сити” были выездными, и Гвардиола рад возвращению. на “Этихад”. На своем поле “Манчестер Сити” выиграл 18 из 20 матчей во всех турнирах (одна ничья, одно поражение).

У “Манчестер Сити” нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

Новости РБ Лейпциг

“РБ Лейпциг” не может победить в двух матчах подряд с первого февраля. Победы сменяются поражениями или ничьими. Перед матчем с “Манчестер Сити” команда Марко Розе победила в Бундеслиге.

Игра с бывшим клубом Розе “Боруссией” Менхенгладбах складывалась не так просто, как может показаться по итоговому счету (3:0). После первого тайма, в котором Гладбах отдал мяч, но имел моменты, гости могли выйти вперед на 53-й минуте, но вратарь “Лейпцига” Бласвих отбил удар с пенальти Плеа. Не прошло и пяти минут, когда Тимо Вернер забил первый гол в матче, а затем уже пенальти хозяев реализовал Форсберг. Наконец третий мяч забил центрбек Гвардиол, поразивший ворота “Сити” в первом матче.

Поражение “Боруссии” Дортмунд туром ранее немного выбивается из общего ряда. “Лейпциг” на выезде чувствует себя так же хорошо, как и на своем поле. До матча с BVB, “красные быки” не проигрывали на выезде девять матчей (шесть побед, три ничьи). В Лиге чемпионов после поражения “Реалу” – две подряд гостевые победы с общим счетом 6:0.

“Лейпциг” вновь лишился из-за травмы своего лучшего игрока прошлого сезона Кристофера Нкунку, вне игры остается Шлагер. Дани Ольмо восстановился после своего повреждения, но еще не готов проводить все 90 минут.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” не проигрывает на своем поле в еврокубках 23 матча подряд (21 победа, две ничьи).

“Горожане” выиграли один из четырех матчей против команд Бундеслиги (две ничьи, поражение), но в девяти поединках до этого побеждали немецкие клубы.

Главный тренер “РБ Лейпциг” Марко Розе провел три матча в плей-офф Лиги чемпионов, все – против “Манчестер Сити” (два поражения с “Боруссией” Менхенгладбах, одна ничья).

Эрлинг Холанд забил 17 голов в 11 домашних матчах “Манчестер Сити”.

“РБ Лейпциг” проиграл три последних матча в Англии, пропустив 13 голов.

“Манчестер Сити” забил 43 гола в 13 матчах на “Этихаде” в чемпионате, но и пропустил 13.

Последним немецким клубом, который побеждал “Манчестер Сити” на выезде была “Бавария” Пепа Гвардиолы в сезоне 2013/14.

Последние пять матчей Манчестер Сити и РБ Лейпциг

Манчестер Сити

11.03 “Кристал Пэлас” 1:0 (АПЛ)

04.03 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

28.02 “Бристоль Сити” 3:0 (Кубок лиги)

25.02 “Борнмут” 4:1 (АПЛ)

22.02 “РБ Лейпциг” 1:1 (Лига чемпионов)

РБ Лейпциг

11.03 “Боруссия” Менхенгладбах 3:0 (Бундеслига)

03.03 “Боруссия” Дортмунд 1:2 (Бундеслига)

25.02 “Айнтрахт” 2:1 (Бундеслига)

22.02 “Манчестер Сити” 1:1 (Лига чемпионов)

18.02 “Вольфсбург” 3:0 (Бундеслига)

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Личные встречи

Команды встречались в прошлом сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов. На “Этихаде” – победа “Сити” 6:3 и хет-трик Нкунку, “Лейпциг” победил на своем поле 2:1.

Где смотреть матч Манчестер Сити – РБ Лейпциг

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - РБ Лейпциг Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи, Стоунз – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Грилиш, Холанд, Фоден

“РБ Лейпциг”: Бласвих – Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг – Айдара, Лаймер – Собослаи, Форсберг – Вернер, Силва

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – РБ Лейпциг

Прогноз на матч Манчестер Сити – РБ Лейпциг от UA-Football

Только “Брентфорду” в нынешнем сезоне удалось победить на “Этихаде”, каким-то образом взял очки на поле “Манчестер Сити” и “Эвертон”. Гвардиола очень опасается сильных сторон “Лейпцига” и постарается максимально обезопасить свою команду от хаотичного футбола. Один гол “Лейпциг” все же должен найти. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.