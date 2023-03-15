Наполи - Айнтрахт: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 15.03.2023

Если уж "Милан" и "Интер" пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов, то "Наполи", опережающему их в Серии А на 18-20 очков, сам Бог велел. Трех команд из Италии среди восьми лучших в Кубке Чемпионов не было 17 лет. А самого "Наполи" - никогда. Такую историю он не захочет испортить. Впрочем, "Айнтрахт" в Еврокубках за последние годы добыл несколько сильных гостевых результатов. И, как говорит его наставник Оливер Глазнер, в Неаполь едет не туристами.

15 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Айнтрахт"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Результат первого матча - 2:0

Состояние команд

Туристами "орлы" скорее выступали в домашнем матче. Кроме мощного начала, когда неплохо атаковали. Затем "везувиани" снесли их с поля и должны были забивать гораздо больше, чем два мяча. В том числе и не реализовали пенальти. В частности, владели мячом 70 процентов времени, по ударам в створ ворот победили со счетом 10:1. С 58-ой минуты, правда, играли в численном большинстве из-за удаления Коло Муани, но это не умаляет достижения.

После того поражения "Айнтрахт" провел три матча лиги и не выиграл ни одного. Правда, забивал во всех трех, а в последних двух и не проиграл. Но в целом ощущения в команде не очень. Подозревают потерю формы и близкое скатывание в турнирной таблице. До зоны Лиги Чемпионов уже пять очков.

"Наполи" после того матча также провел три. Уверенно победил "Эмполи" (2:0), даже играя четверть матча вдесятером, уступил дома "Лацио" (0:1), потерпев первое домашнее поражение в сезоне во всех турнирах (если не считать вылет из Кубка от "Кремонезе" по пенальти), затем победил дома "Аталанту". Создав не слишком много, завершив 59 первых минут со счетом 0:0, забив благодаря великолепному проходу Хвичи Кварацхелии и угловому.

Лучано Спаллетти даже после поражения от "Лацио" не отчаивался, заявлял, что его команде не хватило точности и спокойствия, но она всегда держала руки на руле и была в игре. Также сообщал, что его игроки очень злы. А после "Аталанты" признал проблемы своих игроков в единоборствах и потому назвал два забитых и ни одного пропущенного очень важными достижениями. "Мы отреагировали на поражение как Топ-команда".

Спаллетти напоминает, что "Айнтрахт" в группе победил "Марсель" и "Спортинг" в гостях, а "Тоттенхэму" в Лондоне забил два мяча. Что в предыдущем сезоне в гостях в плей-офф Лиги Европы победил "Барселону", "Бетис" и "Вест Хэм". Считает "ужасно самоуверенным для нас думать, что мы уже прошли". "Это все еще 50/50 и мы должны повторить магическую игру в первом матче". Также ожидает, что соперник будет пробовать что-то другое. Говорит о матче как о финале.

Глазнер же заявляет, что "Наполи" играет в очень агрессивный "гегенпрессинг", из-под которого нужно подумать, как выходить. Но считает, что прежде всего воспользовался ошибками и его команды, и "Аталанты", и это можно исправить. Обещает, что "Айнтрахт" будет искать три гола. Он может сыграть агрессивно, быстро, высоко прессинговать и доставить неприятности неаполитанцам.

Следует отметить, что отношения между клубами ныне напряженные. Во Франкфурте происходили стычки между болельщиками. Власти Италии из-за этого даже приняли решение не впускать 2700 фанов, которым выделили билеты на ответный матч, из Германии в Италию. "Айнтрахт" подал в суд, но запрет разве что сузили до жителей Франкфурта. Тем не менее, сообщают, что 400 болельщиков уже в Италии и даже получили логистическую поддержку от фанов "Аталанты".

Так что в Неаполе боятся стычек сегодня. Капитан "Наполи" Джованни Ди Лоренцо даже опубликовал видео с призывом ко всем болельщикам не поддаваться на провокации и не искать мести.

Статистика

"Наполи" и "Айнтрахт" встречались трижды. В 1/8 финала Кубка УЕФА сезона 1994/95 немецкая команда выиграла оба матча со счетом 1:0. Три недели назад в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянская победила со счетом 2:0

В 23-ех матчах на всех полях против немецких команд (не считая ГДР) неаполитанцы побеждали восемь раз. Также у них восемь поражений и семь ничьих. У "Айнтрахта" против итальянских три поражения в 12-ти матчах и лишь одно - в пяти гостевых

"Айнтрахт" - 11-й немецкий клуб в плей-офф Лиги Чемпионов. Ни у одной другой страны не было стольких представителей на этой стадии этого турнира. У Италии таких восемь

"Айнтрахт" не выиграл шесть своих последних гостевых матчей во всех турнирах - четыре ничьи и два поражения. Но выиграл пять из шести и семь из девяти последних гостевых в Еврокубках

"Айнтрахт" выиграл лишь один матч из шести своих последних во всех турнирах, "Наполи" выиграл восемь из последних девяти

"Наполи" никогда не играл в четвертьфинале Кубка Чемпионов. Его максимум - 1/8 финала, достигнутый до этого сезона четырежды. "Айнтрахт" играл в финале турнира в 1960-ом году

Кадры

Первый вратарь "Наполи" Мерет не играл против "Аталанты", как и правый вингер Лосано. Защитник Ким был заменен в том матче. Все трое сегодня будут в заявке, но, возможно, придется выпускать в ворота Голлини. Пьерлуиджи в субботу только дебютировал за клуб. Отыграв уверенно. Также в нынешнем сезоне он успел отыграть пять матчей за "Фиорентину" в Лиге Конференций. Как раз там выглядя слабо. Также в его резюме десять матчей ЛЧ в карьере. За "Аталанту".

Лосано, если нужно, заменит Политано. Равноценный по классу игрок. А вот Кима - Жезус или Эстигор, не игравшие с первых минут в лиге и Лиге Чемпионов более двух месяцев.

Наибольшее внимание - на Виктора Осимхена и Кварацхелию. Нигериец не забил в двух последних матчах и выглядел крайне раздраженным. А грузин забил замечательный гол в субботу, находясь в окружении пяти полевых игроков соперника (еще двое приближались к сцене). Спаллетти, да и не только он, заявил, что это гол в стиле Диего Марадоны.

Первый матч должен был стать дуэлью Осимхена и Коло Муани. Но последний отыграл слабо, да еще и был удален. Его постарается заменить Борре. Забивший лишь три гола во всех турнирах в нынешнем сезоне (ни одного в Лиге Чемпионов), но в предыдущем забивавший в Барселоне и в финале Лиги Европы "Рейнджерс". Также серьезная потеря - правого защитника Кнауффа. Он и атакующие полузащитники Линдстрем (игрок стартового состава) и Эбимбе травмированы.

Даичи Камада - вторая ударная сила "Айнтрахта" после Коло Муани и лучший бомбардир клуба в Еврокубковой истории (14 голов в 36-ти матчах). Возможно, сегодня японец из опорной зоны переместится ближе к атаке. На позицию одного из двух атакующих полузащитников в схеме 3-4-2-1.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Якич, Ндика, Бута, Роде, Соу, Макс, Гетце, Камада, Борре

Прогноз: Наполи - Айнтрахт 3:1

"Айнтрахт" умеет играть ярко и забивать. В Бундеслиге по забитым четвертый. 46 мячей в 24-ех турах - больше, чем за весь предыдущий сезон. Умеет и в гостях, ведь в 17-ти из 19-ти гостевых матчей в сезоне 2022/23 во всех турнирах забивал. В десяти из них - два мяча и более. Умеет громить - в этом сезоне добыл пять разгромов. Но "Наполи" добыл 11. Силы просто неравны. Можно ставить разве что на обилие голов. На гол Осимхена.