Манчестер Сити - Бавария. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 11.04.2023

Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч

11 апреля 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Прекрасная серия “Баварии” из восьми подряд побед в Лиге чемпионов рискует оборваться в первом четвертьфинале с “Манчестер Сити”. “Горожане” забили 21 гол в последних четырех победных матчах (десять из них на счету Эрлинга Холанда).

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Новости Манчестер Сити

“Манчестер Сити” традиционно сильно проводит весенние месяцы. Когда команда Гвардиола набирает полную скорость, ее уже не остановить. “Горожане” выиграли восемь последних матчей во всех турнирах. Последнее поражение было пятого февраля в поединке с “Тоттенхэмом”. 21 гол в последних четырех матчах. Уверенные победы как с Холандом (“РБ Лейпциг” 7:0, “Бернли” 6:0, “Саутгемптон” 4:1), так и без него (“Ливерпуль” 4:1).

В последних матчах Гвардиола строит игру своей команды вокруг схемы (во владении) 3-2-2-3. Тройка центрбеков и два пивота (один из них – Стоунз), которые играют узко в билд-апе, и широкие 2-3 в атаке. Так “горожанам” удается и разбивать оборонительные, закрытые команды, и выманивать более смелых соперников, действующих против “Сити” в персональном прессинге.

Конечно, такой смелый подход к игре таит в себе риски, и гол, который забил “Ливерпуль” демонстрирует, как “Сити” на ровном месте может остаться без защитников у таких ворот. Но такие случае единичны, и преимуществ эта схема дает больше, чем недостатков. После отправки Канселу в аренду в “Баварии” и спаде в форме у Уокера фактически “Сити” стал играть без фланговых защитников. За ширину теперь отвечают вингеры Грилиш и Марез. Это не значит, что они всегда застревают в атаке. Можно вспомнить, как Грилиш прервал одну из контратак “Ливерпуля” на старте матча. Гвардиола был более, чем впечатлен.

Грилиш поучаствовал в трех голах в ворота “Саутгемптона”, Де Брюйне сделал свой очередной ассист, а Холанд забил еще два гола, и довел общее количество мячей в сезоне до 44 (30 в чемпионате). Впечатляющие показатели.

О своей бывшей команде Пеп Гвардиола говорит, что у нее очень хорошие и креативные футболисты группы атаки. Тренер “Сити” не берется предсказывать по какому сценарию пройдет матч, но призывает свою команду забивать голы. Все игроки “Манчестер Сити” готовы к матчу за исключением Фила Фодена.

Новости Баварии

Томас Тухель провел три матча в качестве главного тренера “Баварии”, два из них против “Фрайбурга”. Пока у 49-летнего специалиста две победы и одно поражение.

Тухель начал с победы над “Боруссией” Дортмунд, но провал BVB в ключевом матче чемпионата на “Альянц Арене” – это уже традиция, и влияние Тухеля на нее было минимально.

Экс-тренер “Челси” пока еще находится в процессе изучения своей команды, и “Бавария” пока действует по базовой схеме 4-2-3-1. Эксперименты Нагельсманна остались в прошлом, но игровые проблемы “Баварии” остаются. В двух матчах против “Фрайбурга” команда Тухеля выполнила 38 ударов, но забила всего два гола – один после углового, другой после удара издали. В первом поединке “Бавария” проиграла и вылетела из Кубка (1:2), но во втором все же взяла три очка (1:0).

Реализация оставляет желать лучшего, и Тухель после матча жаловался на то, что команде не хватает “точности и спокойствия” в последней трети. В самый неподходящий момент сломался лучший бомбардир “Баварии” Эрик-Максим Чупо-Мотинг (17 голов, четыре в Лиге чемпионов). Камерунец уже не играл во втором матче с “Фрайбургом” и его не лучшим образом заменил Гнабри.

Но все какие-то позитивные аспекты в игре своей команды тренер “Баварии” увидел, в частности похвалив футболистов за трудолюбие. Эмоциональное и провокативное празднование победы Йозуа Киммихом свидетельствует о том, что общее настроение игроков “Баварии” оставляет желать лучшего.

Кингсли Коман в качестве предосторожности не играл с “Фрайбургом”, но готов к противостоянию к “Сити”. Помимо Чупо-Мотинга остаются травмированными только Нойер и Эрнандес.

Статистика команд, цифры и факты

Пеп Гвардиола выиграл 54% своих матчей в плей-офф Лиги чемпионов (39/72), это лучший показатель среди всех тренеров с 30+ матчей.

Томас Мюллер выиграл 99 матчей в Лиге чемпионов. Только два футболиста имеют показатель в 100 и больше побед (Икер Касильяс 101 и Криштиану Роналду 115).

“Манчестер Сити” не проигрывает 12 матчей (десять побед, две ничьи). “Горожане” забили 31 гол в последних восьми победных матчах.

Начиная с конца декабря “Манчестер Сити” ни разу не проиграл на “Этихаде” (десять побед, одна ничья).

“Бавария” выиграла все восемь матчей Лиги чемпионов 2022/23, у “Манчестер Сити” пять побед и три ничьи, все – на выезде.

“Бавария” пропустила всего два гола в Лиге чемпионов 2022/23, это лучший показатель среди всех команд.

“Манчестер Сити” выиграл последних десять домашних матчей Лиги чемпионов против немецких команд, в том числе у “Боруссии” Дортмунд и “РБ Лейпциг” в нынешнем сезоне.

“Бавария” не проигрывала в четырех последних матчах в Англии, забив 15 голов “Арсеналу”, “Тоттенхэму” и “Челси”, и сыграв 0:0 с “Ливерпулем”.

Эрлинг Холанд забил десять голов за “Манчестер Сити” в Лиге чемпионов.

“Манчестер Сити” не проигрывает в 24 домашних еврокубковых матчах (22 победы, две ничьи).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Баварии

Манчестер Сити

08.04 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)

01.04 “Ливерпуль” 4:1 (АПЛ)

18.03 “Бернли” 6:0 (Кубок Англии)

14.03 “РБ Лейпциг” 7:0 (Лига чемпионов)

11.03 “Кристал Пэлас” 1:0 (АПЛ)

Бавария

08.04 “Фрайбург” 1:0 (Бундеслига)

04.04 “Фрайбург” 1:2 (Кубок Германии)

01.04 “Боруссия” Дортмунд 4:2 (Бундеслига)

19.03 “Байер” Леверкузен 1:2 (Бундеслига)

11.03 “Аугсбург” 5:3 (Бундеслига)

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Личные встречи

“Манчестер Сити” и “Бавария провел между собой шесть поединкв, выиграв по три раза. Все матчи состоялись в групповых раундах Лиги чемпионов с сентября 2011 года по ноября 2014. Последний матч был за “горожанами”. Гвардиола с “Баварией” проиграл “Сити” Пеллегрини со счетом 3:2. Хет-трик сделал Агуэро.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Бавария

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне, Марез – Холанд

“Бавария”: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Мусиала – Гнабри

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Бавария

Прогноз на матч Манчестер Сити – Бавария от UA-Football

“Манчестер Сити” и “Бавария” сами по себе – это большие величины, команды-чемпионы, привыкшие всегда и везде только побеждать. Но в данный конкретный момент “Сити” чувствует себя гораздо лучше, чем “Бавария”. Гвардиола заканчивает сезон с конкретным планом и стиле, он знает чего ожидать от каждого своего футболиста, и где его нужно использовать. Тухелю в этом отношении сложнее. Должен ли играть Мане, Коман, Сане или Мусиала? Кото отправить в центр нападения? Как решить проблему реализации? Поэтому шансы “горожан” гораздо предпочтительнее. Прогноз – гол Холанда и победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.