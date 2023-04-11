Реал - Челси. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Мадридцы второй раз подряд сыграют дома, но если предыдущий матч был им нужен как зайцу стоп сигнал, то теперь все по-взрослому. Большой разгром "Ливерпуля", а затем и "Барселоны" на Камп Ноу производит большое впечатление. Действительно, и доказано прошлым сезоном, что ребята Карло Анчелотти способны практически на все. Очень мощный состав, тренер покоя и понимания игры, который никогда не скажет футболистам лишнего, но только поддержит их, и то, что питал еще Сантьяго Бернабеу – определенное превосходство и наглость, но как часть духа победителей. Понятно, что подобные факторы не будут работать всегда. До эры больших успехов Карло Анчелотти и Зинедина Зидана этот же клуб переживал совсем другие времена, но всегда держал свой специфический стиль.

Следует вернуться к матчу против "Барселоны". Не стоит заблуждаться, ведь каталонцы могли бы забить почти столько, как соперник, однако в реализации они все провалили. Да, сейчас "Реал" в очень неплохом тонусе. Но защитные проблемы остаются, ведь игроков качественных там немного.

Впрочем, труднее писать о "Челси", потому что придется говорить о регрессивном клубе, сменившем тренера. Второй раз вернули легенду Фрэнка Лэмпарда. Но впервые он приходил в сезоне, когда "синие" получили трансферный бан и должны были выкручиваться собственными силами. Однако сейчас все по-другому. Пришли новые и очень амбициозные владельцы. Они выбросили столько денег на трансферы, что футбольный мир содрогнулся.

"Челси" подходит к важному испытанию в сомнительном настроении. В минувшие выходные лондонская команда потерпела поражение от "Вулвергемптона", 0:1. И это, несмотря на то, что до этого лондонцы далеко не самым плохим для себя образом сыграли с "Ливверпулем", 0:0. Но как бы ни было у "синих", сохраняется вера в положительный приход Фрэнка Лэмпарда. Терять им, точно, нечего.

Статистический факт: В последних двух сезонах "Реал" и "Челси" сыграли четыре матча на стадии 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов. Один раз побеждал "Реал", дважды "Челси", один раз фиксировалась ничья. Общий счет - 6:7 в пользу лондонцев. В Мадриде в 2021-м фиксировалась ничья, а в прошлом сезоне победили аристократы.

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