Милан - Наполи: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.04.2023

Веселые дни для итальянского футбола. Впервые с сезона 2005/06 три команды в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Вчера "Интер" сделал немалый шаг к двум командам в полуфинале впервые с сезона 2002/03. Одна точно будет. "Милан" не был в Топ-4 Лиги Чемпионов 16 лет, "Наполи" - вообще никогда. Ясно, что упускать такой шанс никто не хочет. Поскольку, как правильно говорит Джованни Ди Лоренцо, неясно, когда еще представится такая возможность.

12 апреля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи"

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Состояние команд

Капитан "Наполи" Ди Лоренцо прав. Его команда проводит феноменальный сезон в лиге, лидируя с 16-очковым преимуществом. В городе уже готовятся к празднованию третьего чемпионского титула в истории и первого с 1990-го года. А здесь попалась команда из лиги, которую "везувиани" так выносят. "Милан" же, семикратный обладатель Кубка Чемпионов, остается витриной кальчо в Европе и после долгих лет страданий чувствует, что возвращается на свое место.

Разница между ними образовалась, в частности, из-за провальной игры "россонери" в январе, когда устанавливали антирекорды клуба по пропущенным, и в марте, когда не выиграли ни одного матча. Часто они выглядели разобранными. Потому теперь рискуют не попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Напряжение в клубе чувствуется, и летом возможны существенные изменения. Партенопейцы же за это время теряли очки лишь в двух матчах Серии А.

В Лиге Чемпионов наблюдалась та же динамика. "Наполи" легко вынес "Айнтрахт" в 1/8 финала с 2:0 и 3:0, а "Милан" с огромным трудом одолел "Тоттенхэм" - 1:0 и 0:0.

Второго апреля в очном матче лиги как раз был вынесен "Наполи". В Неаполе, со счетом 4:0. "Милан", все еще действующий чемпион Италии, был разозлен отрывом соперника и его готовностью праздновать Скудетто, и выплеснул на него всю ярость. А также удивил кадровыми решениями - возвращениям к игре с двумя центральными защитниками, добавлением третьего опорника, переводом "десятки" Браима Диаса на правый фланг.

В своем последнем матче перед сегодняшним "Милан" не сумел подтвердить разгром в Неаполе и не переиграл дома "Эмполи" - 0:0. Несмотря на 23:2 по ударам по воротам и 70 процентов владения мячом. В створ он попадал лишь четырежды и на гол вряд ли наиграл. А "Наполи" опомнился от 0:4 по счету, победив в Лечче (2:1), но по игре выглядел откровенно слабо. Нанес лишь девять ударов по воротам. Победу принес автогол.

Тренеры и игроки обеих команд заявляют, что разгром в Неаполе уже в прошлом и не имеет никакого значения, что о нем слишком много говорят, а на самом деле сегодня все начинается с нуля. В другом турнире, с другим уровнем мотивации. Тем более, что сегодня играют в Милане, где динамика иная. На "Стадио Марадона" "Милан" мог спокойно отдать мяч и ловить на контратаках. Что он и делал. На "Сан Сиро" ему придется больше доминировать.

Наставник "Милана" Стефано Пиоли еще и заявляет, что этот матч будет длиться 180 минут. Разумеется, он имеет в виду и ответный через неделю. Так что команды не будут бросать все силы на победу сегодня. "Наполи" будет полагаться на свой дом в ответном матче, а "Милан" - на успешные результаты и игру в Неаполе в последние годы.

Последние матчи команд

Милан

Тоттенхэм - Милан 0:0 (Лига Чемпионов)

Милан - Салернитана 1:1 (лига)

Удинезе - Милан 3:1 (лига)

Наполи - Милан 0:4 (лига)

Милан - Эмполи 0:0 (лига)

Наполи

Наполи - Аталанта 2:0 (лига)

Наполи - Айнтрахт 3:0 (Лига Чемпионов)

Торино - Наполи 0:4 (лига)

Наполи - Милан 0:4 (лига)

Лечче - Наполи 1:2 (лига)

Статистика

В последних шести очных матчах неизменно побеждала гостевая команда. "Наполи" выигрывал в Милане с результатами 1:0, 1:0 и 2:1, а "Милан" в Неаполе - 3:1, 1:0 и 4:0. До этого команды обменялись ничьими на обоих полях

Последней из них, кто побеждала в очном матче дома, был "Милан". 2:0 в Кубке в январе 2019-го года. Эта победа остается его единственной домашней в последних девяти очных матчах

"Милан" не пропускал в четырех матчах Лиги Чемпионов подряд. Это его лучшая такая серия с 2005-го года. "Наполи" не пропускал в трех из последних четырех

Лишь один из последних 34-ех матчей с участием "Наполи" во всех турнирах завершился вничью. Речь об основном времени кубкового матча в Неаполе против "Кремонезе" в январе. Тогда неаполитанцы вылетели в серии пенальти

Обе команды пропустили по шесть мячей в десяти последних матчах во всех турнирах. Правда, как минимум половину из них в одном. "Милан" - в проигранном "Удинезе" со счетом 1:3, "Наполи" - в проигранном "Милану" со счетом 0:4. Из этих десяти обе выдали по семь "сухих" матчей

"Наполи" выиграл восемь последних гостевых матчей во всех турнирах, пропустил в них один мяч. За это время дома "Милан" провел девять матчей, выиграв три из них, сведя вничью четыре (если не считать дополнительное время) и проиграв два. Пропустил в них 11 мячей

"Милан" играл в Еврокубках против других итальянских команд девять раз. Его результаты - четыре победы, четыре ничьи и одно поражение. Результаты "Наполи" в таких - одна победа и одно поражение

Благодаря тремя голам в ворота "Баварии" "Манчестер Сити" догнал "Наполи" по забитым мячам в Лиге Чемпионов нынешнего сезона. Обе возглавляют этот рейтинг с 25-ю. "Милан" забил 13

Кадры

Против "Эмполи" Пиоли применил ротацию, за что подвергся критике. Выходит, принес в жертву ЛЧ два очка. Отдыхали Леау и Диас, которых объявили не совсем здоровыми, а также возрастные Жиру и Кьер и очень нужный для давления на дирижера центра поля "Наполи" Лоботки Крунич. Сегодня все они возвращаются. Вернулся даже травмированный защитник Калулу, не игравший в последние недели.

Особое внимание - на португальца и испанца. Леау в целом в плохой форме и с 14-го января во всех турнирах забивал лишь в одном матче. Как раз именно в Неаполе, где забил два мяча и выглядел тем самым неудержимым Леау. Диас сделал там гол и ассист и выглядел чуть ли не лучше автора дубля.

У "Наполи" как раз не возвращаются, а выбывают. Лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен пропускает уже третий матч против "Милана" подряд. Его дублер Джованни Симеоне, забивший "россонери" решающий гол в Милане в победном матче в первом круге лиги (2:1), также не в заявке. Третий форвард Джакомо Распадори только-только вернулся после месяца травмы. Возможно, сыграет "фальшивая девятка". Лосано, Элмас или даже Кварацхелия.

Особое внимание - на Хвичу и Лоботку. Сумеет ли словак на этот раз вырваться из тисков Крунича? Ответ на этот вопрос жизненно важен для игры "Наполи". Жизненно важна и игра грузина. В двух апрельских матчах он отыграл слабо. Сегодня нужно просыпаться.

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Лосано, Элмас, Кварацхелия

Прогноз: Милан - Наполи 1:1

Пиоли считает, что январь и март позади и что даже против "Эмполи" его команда играла отлично, просто не залетело. "Милан" тревожится из-за лиги, но не собирается упускать такой шанс в Лиге Чемпионов. Он умеет выигрывать Топ-матчи. Но и "Наполи" силен. Хочет подтвердить свое доминирование в Италии, отомстить за 0:4, доказать, что не настолько зависит от Осимхена. И ему легче в гостях, чем дома. Против "Милана" и против всех.

Ничья - наиболее логичный результат. Может быть и 0:0, поскольку защищаются обе обычно очень хорошо.