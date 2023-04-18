Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч

19 апреля. Лондон, Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Манчестер Сити 22:00

(первый матч – 0:3)

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Манчестер Сити" близок к тому, чтобы оформить свой третий кряду полуфинал Лиги Чемпионов. Убедительный разгром "Баварии" в первой встрече заставил многих пересмотреть свою оценку в отношении команды Гвардиолы. С Эрлингом Холандом в составе они вполне могут рассчитывать на долгожданный триумф в турнире.

Бавария

Рискованная тренерская рокировка "Баварии" перед ключевым отрезком сезона сыграла с клубом дурную шутку. После 8 побед в 8 матчах в текущем розыгрыше Лиге Чемпионов при Нагельсманне новый тренер провалился в первой же игра на европейских полях. Не лучше у баварцев дела обстоят при Тухеле и на внутренней арене – вылет из Кубка от "Фрайбурга" (1:2), невыразительная ничья с "Хоффенхаймом" и вымученный реванш у того же "Фрайбурга.

При Тухеле у "Баварии" возникли ещё большие проблемы со взломом глубоко обороняющихся коллективов. Страдает коллектив и против команд с качественным высоким прессингом – нельзя не делать поправку на уровень "Манчестер Сити", но в этом сезоне у мюнхенцев не было ни единого другого поединка, где соперник диктовал им свою игру, а не наоборот. Хуже стал ходить и мяч – через центр комбинации проходить перестали, а Киммих и Горецка аномально низко опускаются в стадии розыгрыша, потому как у защиты регулярно возникают проблемы с билд-апом.

Теперь "Баварии" предстоит попытка отыграть три мяча, хотя столько же команда забила за последние 4 игры. При этом Шупо-Мотинг вряд ли сыграет из-за проблем с коленом. Гнабри провалил две прошлые игры в роли форварда, потому его в старте ждать не стоит. Мане подрался с Сане после фиаско на "Этихад" и игровые минуты вряд ли получит. Остаётся лишь универсальный Мюллеер, которому придётся закрывать брешь на острие атаки.

Манчестер Сити

"Манчестер Сити" же наоборот подошёл к ключевому отрезку сезона в феноменальной форме. Победа над "Лестером" (3:1) на выходных не только существенно улучшила шансы на чемпионство после ещё одной осечки "Арсенала", но и стала 10-й кряду во всех турнирах. На этом отрезке, помимо 3:0 с "Баварией", были уничтожения "РБ Лейпцига" (7:0), "Бернли" (6:0), разгром "Ливерпуля" (4:1) и солидная игра против "Ньюкасла" (2:0). И всего 4 пропущенных против 37 забитых.

Эрлинг Холанд стал х-фактором команды в нападение, забив уже 47 голов к апрелю в составе клуба во всех турнирах. Включая 11 в Лиге Чемпионов, и этом при двух пропущенных поединках на групповом этапе. При этом норвежец больше не привносит "Сити" дисбаланс без мяча. Эрлинг провёл в матче с "Баварией" все 90 минут, и его команда провела один из сильнейших оборонительных перфомансов последних лет.

Сложно представить, что может остановить "горожан" на пути в полуфинал. Единственной кадровой потерей перед ответной игрой с "Баварией" стал Фил Фоден. Все остальные в полном порядке. Разве что Аканджи "висит" на жёлтой и ему стоит быть осторожнее в Мюнхене.

Статистика и факты

Пеп Гвардиола выиграл 54% своих матчей в плей-офф Лиги чемпионов (40/73), это лучший показатель среди всех тренеров с 30+ матчей.

"Бавария" при Тухеле выиграла лишь 2 из 5 матчей во всех турнирах.

Томас Мюллер выиграл 99 матчей в Лиге чемпионов. Только два футболиста имеют показатель в 100 и больше побед (Икер Касильяс 101 и Криштиану Роналду 115).

"Манчестер Сити" не проигрывает 13 матчей во всех турнирах (11 побед, 2 ничьи).

"Бавария" в первом матче с "Сити" пропустила больше голов, чем в 8 предыдущих матчах турнира вместе взятых.

Эрлинг Холанд забил 11 голов за "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, в среднем он отличается каждые 45 минут.

Всего у Холанда 47 голов в 40 матчах за "Ман Сити".

Личные встречи

Этот матч станет восьмым между этими командами. "Манчестер Сити" одержал четыре победы против трех у "Баварии". Ничьих зафиксировано не было. На счету "горожан" 12 голов против 10 у мюнхенцев. Прежде команды встречались лишь в рамках группового этапа Лиги чемпионов с сентября 2011 года по ноябрь 2014 года.

Ориентировочные составы

"Бавария": Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – ﻿Горецка, Киммих – Коман, Мусиала, Сане – Мюллер

"Манчестер Сити": Эдерсон – ﻿Уокер, Рубен Диаш, Аке – Стоунз, Родри – Бернарду Силва, де Брейне, Гюндоган, Грилиш – Холанд

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Манчестер Сити от UA-Футбол

В первом матче "Манчестер Сити" разгромил оппонента, забив 3 мяча. Но в первую очередь "горожане" впечатлили выдающейся игрой без мяча. Оборона Сити пропустила всего 4 мяча в 10 последних матчах, ни разу не пропустив больше одного за раз. "Бавария" без номинального форварда в составе вряд ли сможет изменить эту тенденцию. Ставка: индивидуальный тотал "Баварии" меньше 1.5 с коэффициентом 1.77.