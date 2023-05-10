Милан - Интер: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.05.2023

Лишь однажды в истории Кубка Чемпионов более одной итальянской команды играли в полуфинале в одном сезоне. 20 лет назад "Ювентус", "Милан" и "Интер" пробились в четвёрку лучших. Последние двое тогда встречались друг с другом. Встречались они и в четвертьфинале в 2005-ом. В 2023-ем пути соседей вновь пересеклись, и противостояние ожидается даже более острым, чем в те годы.

10 мая. 22:00. Лига Чемпионов. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер"

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Состояние команд

Более острым оно будет, поскольку обеих мало кто ожидал увидеть на этой стадии. Калибр не тот, как в плане бюджетов по сравнению с европейскими Топ-клубами, так и в плане составов и опыта тренеров. Стефано Пиоли никогда не был как тренер в плей-офф турнира, Симоне Индзаги дважды вылетал в 1/8. Поскольку "Интер" вернулся сюда впервые за 13 лет, а "Милан" - за 16. То есть шанс выйти в финал, возможно, уникальный.

Также более острым оно будет, поскольку команды рискуют не попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. В сущности, они сейчас и занимают четвёртое-пятое места в Серии А с преимуществом в два очка в пользу "нерадзурри". Для них невыход будет особенно катастрофическим из-за долгов. Нынешние хозяева через год рискуют потерять клуб. "Россонери" же считают каждый евро, новые владельцы требуют не тратить, а зарабатывать.

То есть выход в финал - это ещё один глоток свежего воздуха в виде 20-25 миллионов евро, а также возможность побороться за трофей, который обеспечивает место в турнире в следующем сезоне.

Если отвлечься от клише вроде "в полуфинале Лиги Чемпионов и в дерби фаворитов не бывает", а также от реальной статистики успеха клубов в Кубке Чемпионов - семь побед "Милана", три - "Интера", фаворит в этом противостоянии имеется. Это "Интер", и по крайней мере в Италии так думает существенное большинство. В частности, такие личности как Арриго Сакки, Фабио Капелло, Кристиан Виери.

Они и многие другие заявляют, что состав "нерадзурри" - лучший в Италии (даже лучше, чем у свежего чемпиона "Наполи"). Их тренер известен как кубковый боец. Индзаги выиграл уже шесть кубковых трофеев за неполные семь лет тренерской карьеры и 24-го мая в финале Кубка Италии может повторить рекорд тренеров всех времен по выигранным итальянским кубковым турнирам. А Пиоли за более 20-ти лет карьеры кубков не брал.

Ну и, кроме того, они просто в лучшей форме. "Бенфику" в четвертьфинале прошли на фоне кошмара в лиге - одного очка и двух забитых в пяти матчах, но с тех пор одержали пять побед подряд в лиге и Кубке с общей разницей мячей 15:1. В том числе камбек против "Лацио" в концовке на 3:1, 1:0 над "Ювентусом" в полуфинале Кубка при полном игровом преимуществе, 2:0 в гостях против "Ромы" в игре, которая могла сложиться по-разному.

В "Милане" кошмар в лиге продолжался до последней субботы. Две победы в девяти матчах, в двух подряд - против "Ромы" и аутсайдера "Кремонезе" - он спасся от поражения лишь в добавленное время. Но сразу после этого в субботу легко переиграл "Лацио", забив дважды уже в первые полчаса и не позволив сопернику ни одного удара в створ ворот. Также за это время состоялся 4:0 в гостях над "Наполи".

"Россонери" умеют собираться и проявлять характер в решающие моменты.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. В лиге в сентябре "Милан" пропустил первым, но в отличном стиле вернулся, забил трижды и победил - 3:2. В Суперкубке в январе также пропустил первым, на десятой минуте, и развалился - 0:3. А в лиге в феврале был переигран в одни ворота, сидел глубоко в обороне, но держался и пропустил лишь один мяч. В целом их матчи в последние годы всегда непредсказуемы.

Последние матчи команд

Кадры

Главный кадровый вопрос, о котором в преддверии матча говорят больше, чем о всех других вместе взятых - состояние Рафаэля Леау. Безоговорочный лидер атаки "Милана", автор ассистов к обоим голам в четвертьфинале, был заменен против "Лацио" уже на 11-ой минуте и с тех пор с командой не тренировался. Пиоли заявляет, что примет решение по нему в среду утром, но появление португальца в стартовом составе будет большим сюрпризом.

Заменит его, скорее всего, Салемакерс, очень хорошо вошедший в игру в субботу на непривычном левом фланге. Зато он привычен для левого защитника Тео Эрнандеса, забившего проходом от своей штрафной к чужой.

В центре обороны в больших матчах играют Кьер и Томори, хотя и Калулу надёжен. На правом фланге дилемма между Диасом, забившим решающий гол "Тоттенхэму" в 1/8 финала, но сейчас кризисным, и Мессиасом, много пропустившим из-за травм. В решающих матчах блистает и Оливье Жиру, забивший в Неаполе. Хотя это его единственный гол в восьми последних матчах во всех турнирах.

Запасные Побега и Флоренци травмированы.

У "Интера" давно травмирован Шкриньяр. Также ныне травмированы другие защитники - запасные Гозенс и Д"Амброзио. Дилемма в центре поля - Чалханоглу или Мхитарян, и в атаке. Лаутаро Мартинес точно выйдет с первых минут. На его счету гол и ассист во втором матче против "Бенфики" в 1/4 финала, а в последних четырех турах лиги - пять голов и два ассиста. А вот кто рядом с ним? Лукаку или Джеко?

Ромелу набрал форму. Забил единственный гол в противостоянии с "Порту" в 1/8 финала, забивал "Бенфике", в последних трех матчах лиги на его счету три гола и три ассиста. Но, возможно, Индзаги решит, что важнее завершить матч мощно, а не начать, и выпустит Эдина, сделавшего дубль в предыдущую среду против "Вероны", но до этого не забивавшего за клуб с 18-го января. С Суперкубка.

Также следует отметить левого латераля Димарко. Он забил "Роме", забил и решающий гол в полуфинале Кубка против "Ювентуса". Сделал два ассиста дома против "Бенфики". Забивал и "Милану". В январе в Суперкубке.

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Диас, Крунич, Салемакерс, Жиру

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

Статистика

"Милан" и "Интер" встречались 233 раза. Второй побеждал 86 раз, первый - 78, 69 матчей завершились вничью. В последних пяти матчах во всех турнирах три победы на счету "Интера", одна - "Милана" и одна ничья. В последних девяти - пять побед "Интера", две - "Милана" и две ничьи

Правда, в кубковых турнирах преимущество у "россонери" - 13:10 по победам при десяти ничьих. По проходам дальше в кубковых плей-офф счет 8:5 в пользу "Милана". В том числе два в Лиге Чемпионов. В 2003-ем году - 0:0 и 1:1 и проход по гостевым голам, в 2005-ом - 2:0 и техническая победа со счетом 3:0

"Милан" не забивал "Интеру" в двух последних матчах во всех турнирах. В трех подряд такого не случалось с 1980-го года. Также "Милан" проиграл "Интеру" два матча в нынешнем сезоне во всех турнирах. Трижды за один сезон он не проигрывал с сезона 1994/95

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Интер" прошел "Порту" с 1:0 дома и 0:0 в гостях. В 1/4 - "Бенфику "с 2:0 в гостях и 3:3 дома. "Милан" в 1/8 финала прошел "Тоттенхэм" с 1:0 дома и 0:0 в гостях, в 1/4 - "Наполи" с 1:0 дома и 1:1 в гостях

"Милан" не пропускал в пяти матчах Лиги Чемпионов подряд, после чего пропустил от "Наполи" в добавленное время. "Интер" не пропускал в трех подряд, после чего пропустил три в одном матче против "Бенфики"

"Милан" не проигрывал в девяти последних матчах во всех турнирах - четыре победы и пять ничьих. "Интер" не проигрывал в шести последних - пять побед и ничья

Прогноз: Милан - Интер 0:1

Пиоли назвал "Интер" фаворитом, Индзаги ответил на это раздраженно: "Какая разница, кто фаворит? Каждый матч - отдельная история. И в этом будут подводные камни и неожиданные события". Вот какой истории в этом сезоне еще не было в матчах между ними - так это одновременно медленной, унылой и равной игры. Ожидаем такую. Тем более, что обе команды помнят и напоминают об ответном матче.

Вместе с тем, ясно, кто в лучшей форме ныне, у кого лучшая скамья запасных. У кого лидер атаки не травмирован. Минимальная победа "Интера" реальна.