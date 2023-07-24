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Днепр-1- Панатинаикос. Анонс и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов на 25.07.2023
Исторический матч для подопечных Кучера
Фото: СК Дніпро-1
СК "Днепр-1" дебютирует в Лиге чемпионов. Соперником украинской команды в матче второго квалификационного раунда наиболее престижного европейского турнира станет "Панатинаикос". Игра пройдет в словацком Кошице.
Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч
25 июля 2023 года. Кошице. 21:00
"Днепр-1" - "Панатинаикос"
Телетрансляция – Униан
Интернет трансляция - YouTube-канал Footballhub
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Новости "Днепра-1"
Главным достижением днепрян в это летнее межсезонье стало сохранение лидера команды Артема Довбика. Среди новичков стоит отметить подписание Василия Кравца, Дениса Мирошниченко, Евгения Волынца, Олега Горина и Максима Третьякова. Все они завялены на матчи Лиги чемпионов. Костяк у "Днепра-1" остался, поэтому особых проблем у Александра Кучера не было. Напомним, что в прошлой еврокубковой кампании украинцы вышли в плей-офф Лиги концеренции, но уступили кипрскому "АЭКу".
Подопечные Кучера в это межсезонье сыграли шесть контрольных матчей и ни одного не проиграли: ничья с "Кривбассом", а также победы над "Рухом", "Металлистом", "Минаем", "Севлюшем" и "Хустом". В игре с "Кривбассом" тренер выставил игроков, которые вероятнее всего сыграют во вторник. Отметим, что место в старте получили новички Волынец, Кравец, Горин, Мирошниченко и Третьяков.
Всего во время сборов шанс проявить себя получили 30 футболистов. Лучшим бомбардиром стал Артем Довбик, забивший 5 мячей. Во всех шести матчах сыграли пять футболистов – Владимир Адамюк, Сергей Горбунов, Игорь Когут, Евгений Пасич и Владимир Танчик.
Новости "Панатинаикоса"
Вице-чемпион Греции достаточно серьезный оппонент для украинской команды. Это один из самых успешных и старейших греческих футбольных клубов за всю историю. "Панатикоикос" 20 раз выигрывал местный чемпионат, однако в последний раз это делал в 2010 году. Тренерский штаб в преддверии старта в Лиге чемпионов смог усилить состав. Пополнили ряды "Панатинаикоса" Джуричич, Младенович и Едвай. Также из "Копенгагена" вернулся Зека. Стоит отметить приобретение за три миллиона евро Вильены. В составе греческой команды есть два игрока, которые известны украинским болельщикам. Это экс-игрок "Шахтера" Бернард и Вербич, игравший за "Динамо". В прошлом сезоне бразилец был игроком основы, а вот словенец чаще выходил на замену.
В это межсезонье "Панатинаикос" сыграл семь матчей: пять побед, одна ничья и одно поражение. Уступили подопечные Йовановича "Райо Вальекано" - 0:1. Защитникам украинской команды следует обратить внимание на словенского нападающего Андража Штопара, который с наилучшей стороны проявил себя на сборах.
Личные встречи
"Днепр-1" лишь во второй раз играет в еврокубках, поэтому с греческим "Панатинаикосом" украинцы еще не встречались. Дебютная личная встреча будет очень важна и ответственна для обоих коллективов.
Последние матчи
"Днепр-1" – "Панатинаикос". Ставки и коэффициенты
"Днепр-1" - "Панатинаикос". Прогноз на матч от UA-Футбол
Обе команды сыграют свой первый официальный матч в новом сезоне. Ответственность за результат будет давить на соперников, поэтому открытого футбола ждать сложно. Гости благодаря своему опыту имеют больше шансов на общий успех, но и украинцы без боя точно не сдадутся. Прогноз – тотал голов меньше 2.5 за 1.74
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