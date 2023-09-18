Манчестер Сити - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 19.09.2023

Действующий победитель главного еврокубка прошлого сезона стартует с домашнего матча против против действующего чемпиона Сербии. Учитывая текущую форму и элитный класс команды Пепа Гвардиолы, ничто не предвещает проблем для хозяев поля в этом поединке. В рамках 1-го тура группы G Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своей арене примет "Црвену Звезду".

1-й групповой тур. Сезон 2023/24

19.09.2023. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Арбитр: Жоау Пиньейру

"Манчестер Сіті" 22:00 "Црвена Звезда"

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"Манчестер Сити": последние новости

После заветной победы в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" немного обновил ростер. Это уже другая команда нежели была в июньском финале в Стамбуле. "Горожан" покинули Рияд Марез и Илкай Гюндоган. В свою очередь ростер английской команды пополнили звездные Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Жереми Доку. "Сити" явно не потерял свой класс. Это и подтверждает текущая форма команды Пепа Гвардиолы в этом сезоне АПЛ: "Манчестер Сити" выиграл все 5 матчей, забив 14 мячей и пропустив лишь трижды.

"Сити" в поединке против сербского чемпиона не помогут травмированные Кевин Де Брюйне и Джек Грилиш. Однако скамейка запасных "мещан" позволяет нивелировать даже потери таких ключевых футболистов.

Гвардиола и компания уже успели завоевать первый трофей в этой кампании. Банда испанского наставника расправилась с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА. Однако в свою очередь "Сити" проиграл лондонскому "Арсеналу" в Суперкубке Англии. Примечательно, что оба матча закончились серией пенальти.

Ориентировочный состав "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Силва, Фоден, Ковачич, Доку, Холанд.

"Црвена Звезда": последние новости

В прошлом сезоне сербская команда очень уверенно прошла по национальному первенству. "Црвена Звезда" закончила чемпионат без поражений и набрала мощные 97 очков. В этой же кампании команда стартовала уже не так уверенно: в первых 7 турах "красные" потерпели уже два поражения. Последнее было в прошлом туре. "Црвена Звезда" довольно неожиданно проиграла на выезде "Чукаричкам" - 1:2. Сейчас "герои" занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого ТСЦ на 4 балла.

Примечательно, что после чемпионского сезона "Црвена Звезда" сменила главного тренера. Сербского специалиста Милоша Миловича заменил 43-летний израильтянин Барак Бахар.

Прошлую еврокубковую кампанию "Црвена Звезда" откровенно провалила. В основной раунд Лиги чемпионов сербов не пустил "Маккаби". А группу Лиги Европы команда закончила на последнем месте, набрав за 6 матчей лишь 6 очков.

Ориентировочный состав "Црвены Звезды": Глазер, Драгович, Родич, Спаич, Неделькович, Иванич, Олайинка, Кангва, Стаменич, Ндиайе, Лулич.

"Манчестер Сити" - "Црвена Звезда". Последние личные встречи

Английская и сербская команды еще ни разу не встречались.

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"Манчестер Сити" - "Црвена Звезда". Ставка и коэффициенты

"Манчестер Сити" - "Црвена Звезда". Прогноз на матч от UA-Футбол

Разгромная победа "Манчестер Сити". Действующий чемпион точно захочет эффектно стартовать в текущей кампании еврокубка. Букмекеры от слова совсем не верят в сербскую команду. И откровенно сказать, мы тоже. Следует ожидать сразу несколько мячей в исполнении команды Пепа Гвардиолы. Интересно выглядит ставка на гол "престижа" от "Црвены Звезды" - коэффициент на это событие составляет 8,9 баллов.