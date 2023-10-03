Црвена Звезда – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.10.2023

Лига Чемпионов. Группа G, 2-й тур.

4 октября. 22:00. Белград. "Райко Митич"

Главный судья: Уильям Коллам (Шотландия)

Трансляция: Megogo Football 7

Противостояние двух главных аутсайдеров своего квартета за место в Лиге Европы. Вряд ли кто-то из команд имеет амбиции обойти "Лейпциг" или "Манчестер Сити" за выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но выход в Лигу Европы с третьего места - это реальная цель, поэтому для сербов и швейцарцев это очень важный матч в этом контексте.

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Новости "Црвены Звезды"

В первом туре группового этапа сербская команда уступила на выезде "Манчестер Сити" со счетом 3:1, хотя именно они открыли счет и на секунду дали всему миру намек на вероятную сенсацию.

"Црвена Звезда" сейчас находится на третьем месте в своем чемпионате после первых восьми туров. Они на 4 очка отстают от "Партизана", который возглавляет турнирную таблицу. Этот сезон пока что проходит для них не так успешно, как прошлый, когда они с большим отрывом стали чемпионами Сербии, а также смогли выиграть Кубок Сербии, обыграв в финале "Чукарички" со счетом 2:1.

Нынешняя игровая форма сербского коллектива не так хороша: 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах. Они явно не в оптимальных кондициях, чтобы демонстрировать свой сильнейший футбол.

Новости "Янг Бойз"

Для того, чтобы попасть на групповой этап Лиги Чемпионов, "Янг Бойз" нужно было пройти "Маккаби" из Хайфы в плей-офф раунде отбора. Только после этого они квалифицировались в группу.

Швейцарская команда проиграла свой первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. На своем поле они уступили "Лейпцигу" со счетом 3:1.

Что касается национального чемпионата, то после первых 8 туров они занимают второе место и имеют в активе 17 очков, на 2 очка отставая от "Цюриха", который сейчас является лидером турнирной таблицы. Свою беспроигрышную ходу "Янг Бойз" начали терять именно на старте этого сезона: в последних 4 матчах у них 2 поражения, поэтому они также не подходят к этой игре в идеальной форме.

Турнирная таблица

Цифры и факты

В 20 последних матчах во всех турнирах "Янг Бойз" проиграл всего два раза;

В 2019 году "Црвена Звезда" и "Янг Бойз" встречались в плей-офф квалификации к Лиге Чемпионов, тогда оба матча закончились вничью (1:1 и 2:2);

В 3 из 4 последних матчей "Янг Бойз" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "Црвены Звезды" полностью пуст. Их главный тренер может рассчитывать на всех футболистов и выпускать свой самый мощный состав.

Что касается швейцарской команды, то у них есть две потери из-за повреждений. В Белград не поедут полузащитник Кастриот Имери и защитник Лорис Бенито.

"Црвена Звезда", 3-5-2: Глазер — Михайлович, Драгович, Джига — Букари, Иванич, Ин-Бом, Стаменич, Родич — Ндиайе, Крассо

"Янг Бойз", 4-3-1-2: Рачоппи — Янко, Камара, Аменда, Гарсия — Малеш, Лаупер, Ниассе — Угринич — Иттен, Нсаме

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Црвена Звезда" — "Янг Бойз" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Црвеной Звездой" и "Янг Бойз" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Обе команды находятся не в лучшей игровой форме и даже последняя их встреча в Лиге Чемпионов несколько лет назад закончилась двумя ничейными результатами. Коллективы действительно равны по силе, поэтому ожидаем соответствующего счета на табло.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.