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Манчестер Сити – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 07.11.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Сити" и "Янг Бойз" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Группа G, 4-й тур.
7 ноября. 22:00. Манчестер. "Этихад"
Трансляция: Megogo Football 3
Безоговорочные лидеры своей группы "Манчестер Сити" готовятся к досрочному выходу благодаря четырем победам в первых четырех матчах. Три победы на их счету уже есть, остается сделать последние шаг, чтобы легко ротировать состав в последних двух матчах группового этапа и уже ждать 1/8. Впрочем сегодняшнюю задачу нужно будет выполнять без Эрлинга Холанда, да и в соперниках "Янг Бойз", который моментами демонстрировал довольно неплохой футбол против команды Пепа Гвардиолы двумя неделями назад.
Новости "Манчестер Сити"
После того громкого поражения против "Арсенала" перед международным перерывом (1:0), подопечные Пепа Гвардиолы вышли на стабильный победный путь, который сошелся вместе с возвращением Родри. Испанский полузащитник действительно очень важный элемент механизма "горожан", поэтому все неудачные результаты этого сезона пришлись как раз на его отсутствие.
Но теперь "Сити" выглядит уверенно и машиноподобно, то есть как команда, к которой мы привыкли за последние годы. Среди последних матчей у них была победа над "Брайтоном" (2:1), "Янг Бойз" (1:3) и очень уверенное выступление в манчестерском дерби, где они разгромили "Юнайтед" со счетом 0:3.
А на прошлых выходных "горожане" безжалостно прошлись по бедному "Борнмуту", где Холанд из-за повреждения доиграть не смог, но героем неожиданно стал Жереми Доку, который оформил 4 ассиста и забил 1 гол в ворота "вишен", все завершилось погромом 6:1.
Вот в такой форме они подходят к матчу против швейцарского коллектива. Много ли шансов у "Янг Бойз" отомстить за поражение в первом матче? Вряд ли.
Новости "Янг Бойз"
Команда Рики Рафаэля продолжают уверенно шагать в своем национальном чемпионате. Они находятся на вершине, опережая "Цюрих" и "Санкт-Галлен", при этом сыграв на 1 матч меньше, чем соперники. Поэтому относительно формы в чемпионате переживать им точно не стоит.
А вот где есть проблемы, то это в Лиге Чемпионов. Они вряд ли имеют амбиции претендовать на выход из группы, впрочем выход в Лигу Европы через третье место - вполне реальная цель. Главным конкурентом за третье место для них является "Црвена Звезда", с которой на выезде они уже сыграли вничью. Матч в Швейцарии между этими командами, скорее всего, будет решающим, а пока что у них непростой путь к той встрече в лице "Манчестер Сити" на "Этихаде".
Первый матч "горожанам" они проиграли, впрочем отдельными отрезками показывали очень интересный футбол. Возможно, им удастся воспроизвести нечто подобное и в выездной встрече. Прямо сейчас у них серия из 2 побед подряд в чемпионате, а последний раз "Янг Бойз" проигрывали в своем национальные первенстве еще в конце сентября.
Турнирная таблица
Цифры и факты
- "Янг Бойз" и "Манчестер Сити" впервые пересеклись в официальных турнирах, первый матч между ними состоялся 2 недели назад и завершился победой "горожан" со счетом 1:3;
- "Янг Бойз" не проиграл ни одного матча в национальном чемпионате после того поражения против "Манчестер Сити" в Берне;
- В последних 4 матчах с участием "Манчестер Сити" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Пеп Гвардиола еще с начала сезона не рассчитывает на Кевина Де Брюйне, поэтому отсутствие бельгийца не должно быть сюрпризом для болельщиков, он точно не поможет своей команде против швейцарцев. Почти наверняка не сыграет и Эрлинг Холанд, учитывая его повреждение, которое норвежец получил против "Борнмута". Гвардиола говорил, что Холанд под сомнением на матч с "Челси", поэтому на "Янг Бойз" его точно ждать не стоит.
А Рики Рафаэл не сможет рассчитывать на Кострогта Имери и Лукаша Лакомого. Оба основные исполнители центральной линии и их отсутствие действительно негативно влияет на балан команды.
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол — Стоунз, Родри - Фоден, Силва, Доку — Альварес
"Янг Бойз", 4-3-3: Рачоппи — Янко, Камара, Бенито, Гарсия — Угринич, Лаупер, Ниассе — Монтейро, Иттен, Элиа
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Янг Бойз" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 4:0. Разница в классе между этими коллективами слишком велика, чтобы ожидать какой-то борьбы в сегодняшнем матче. Потеря Холанда не должна помешать "горожанам" дойти до своей цели. Потенциальная победа должна гарантировать команде Гвардиолы досрочный выход из группы, поэтому подобного следует ожидать. А "Янг Бойз" буду ждать своей встречи с "Црвеной Звездой", все самое интересное будет именно там.
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