Црвена Звезда – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 07.11.2023

Лига Чемпионов. Группа G. 4-й тур

Белград, Райко Митич

Црвена Звезда – РБ Лейпциг 22:00

Трансляция – Megogo

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Црвена Звезда

"Црвена Звезда" вернулась в Лигу Чемпионов спустя три года отсутствия. До этого сербский чемпион трижды подряд вылетал ещё на стадии квалификации. И могли бы повторить неудачу, но на этот раз их квалификация была автоматичной. Впрочем, несмотря на не самые удачные результаты, по своим меркам коллектив Барака Бахара выглядит солидно.

"Црвена Звезда" неплохо смотрелась на Этихаде, открыв счёт на поле чемпионов Европы из "Манчестер Сити" (3:1) усилиями Османа Букари. Тот же Букари забил ещё раз в ворота "Янг Бойз" (2:2), что помогло набрать первый пункт в групповом этапе. Звёздный вингер не был в лучшим кондициях в первом матче с "красными быками", и это повлияло на итоговый результат (3:1). Вроде всего одно набранное очко, но вообще-то сербы ни разу не проиграли разгромно, дважды играли на выезде против фаворитов и забивали в каждом матче.

Перед вторым матчем с Лейпцигом были проблемы у вингера Александара Катаи и Филиппо Фалько. Остальная команда полностью готова, включая лидеров атаки Букари, Ндиайе и Миятовича. Единственная неприятность – на карточке "висят" игроки основы Родич, Стаменич и Хван ин Бом. А следующий тур ключевой – выезд к "Янг Бойз", где команды оспорят третье место в квартете.

РБ Лейпциг

В то время как "Црвена Звезда" компенсировала ожидаемые европейские неудачи серией успешных матчей на домашней арене, то вот "РБ Лейпциг" с момента их последней встрече откровенно не в духе. За прошлую неделю подопечные Марко Розе уступили дважды – сначала в Кубке Германии проиграли "Вольфсбургу" (1:0), а затем "Майнцу" (2:0) в Бундеслиге.

В последний раз "красные быки" проигрывали дважды кряду ещё в апреле. И тут ещё и третья игра на выезде кряду, да ещё и на сумасшедшей арене "Райко Митич". Впереди очень трудный отрезок календаря, так что возвращаться на победную тропу нужно здесь и сейчас. А для этого надо вернуть уверенности в атаке, которая после 6 мячей "Кёльну" внезапно заглохла на два поединка.

С выполнением поставленных задач Лейпцигу не поможет Дани Ольмо. Испанец травмировал плечо и пропустит остаток года. Центрбеки Орбан и Битшиабу тоже вернуться нескоро. Вопрос лишь в том, решится ли Розе на ротацию на фоне последних неудач. Шешко, Айдара, Форсберг и снова набравший ход Вернер могли бы несколько разгрузить партнёров и придать "быкам" энергии после 4 матчей за 14 дней.

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Ставки и коэффициенты

Ориентировочные составы

Црвена Звезда: Глазер – Родич, Джига, Драгович – Спайич, Стаменич, Хван Ин Бом, Иванич, Митрович – Миятович, Ндиайе

РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрикс, Симакан, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Форсберг, Симонс – Вернер, Опенда

Прогноз на матч Црвена Звезда – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Если никаких чудес не произойдёт в параллельном матче "Манчестер Сити", то "РБ Лейпциг" гарантирует себе выход в плей-офф в случае успеха в Белграде. Первая личная встреча команд продемонстрировала явное превосходство "быков", так что стоит ждать их победы. Другое дело, что атака "Црвены Звезды" может доставить хлопот. Сербы забивали в каждом матче группового этапа и в 13 из 14 последних в ЛЧ. Ставка: победа Лейпцига + обе забьют с коэффициентом 2.67.