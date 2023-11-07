ПСВ – Ланс. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 08.11.2023

"Ланс" может сделать серьёзную заявку на проход в плей-офф в случае победы на "Филипс Арене". Подопечные Франка Эса шокировали "Арсенал" во втором туре, но прямых конкурентов пока не обыгрывали. Самое время.

Лига Чемпионов. Группа B. 4-й тур

Эйндховен, Филипс Арена

ПСВ – Ланс 22:00

Трансляция – Megogo

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ПСВ

ПСВ устрашает всех на внутренней арене, выиграв 11 из 11 стартовых матчей Эредивизи. При этом команда имеет как лучшую атаку чемпионата (41 забитый гол), так и самую надёжную оборону (5 пропущенных). На прошлых выходных Эйндховен поиздевался над кризисным "Аяксом" (5:2), после чего пошумел дома у "Хераклеса" (0:6) в эту субботу.

Равных в Нидерландах парням Петера Боса нет, но в Лиге Чемпионов всё это великолепие не наблюдается. "Арсенал" (4:0) не дал ПСВ показать даже крупицы своего футбола, задавив оппонента контрпрессингом. С "Севильей" удалось немного поиграть на встречных курсах, но если бы не гол Тезе на последней компенсированной, то было бы ещё одно поражение. Не справился Эйндховен даже с "Лансом", который едва не дожал их во втором тайме первой игры.

Исмаэля Сайбари на выходных хватило на 8 минут против "Гераклеса", после чего АПЗ получил приличный фингал и ушёл с заплывшим глазом. В лазарете находится основной вингер Ноа Ланг, а также защитники Мауро Жуниор, Армандо Обиспо и Белла-Кочап.

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Ланс

У "Ланса" же обратная картина в кампании 2023/24. Парни Франка Эса не лучшим образом начал кампанию в Лиге 1, зато в Европе выглядят весьма мощно. Рецепт успеха – стальной характер и тактическая гибкость. В каждом из первых трёх туров вице-чемпион Франции пропускал первым. Но в итоге с прямыми конкурентами удалось поделить очки (1:1 с "Севильей" и ПСВ), а фаворита группы "Арсенал" (2:1) и вовсе шокировать победой на своём поле.

О кризисе "Ланса" на старте сезона уже стали потихоньку забывать. "Кроваво-золотые" не проигрывали в 10 последних матчах во всех турнирах. Наладилась и оборона. Больше одного за матч за этот отрезок Самба не пропускал, а в 3 из 4 последних поединков так вообще обстоял на ноль. Ваи стал потихоньку забивать, функции Фофана распределили между собой Абдул Самед и Менди. Словом, дела наладились.

Вряд ли появится в Эйндховене резервный латераль Джимми Кабо. Также продолжает пребывать в лазарете второй вратарь Вуильикер Фариьнес. Единственная реальная проблема – повреждения Уэсли Саида и Давида Кошты, без которых Ваи может лишиться поддержки в атаке.

Ставки и коэффициенты

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 3 2 0 1 7-3 +4 6 2 "Ланс" 3 1 2 0 4-3 +1 5 3 "Севилья" 3 0 2 1 4-5 -1 2 4 ПСВ 3 0 2 1 3-7 -4 2

Ориентировочные составы

ПСВ: Бенитес – Тезе, Рамальо, Боскальи, Дест – Верман, Схаутен – Бакайоко, Тил, Лосано – де Йонг

Ланс: Самба – Медина, Данзо, Гради – Франковски, Абдул-Самед, Менди, Мачадо – Сотока, Томассон – Ваи

Прогноз на матч ПСВ – Ланс от UA-Футбол

Фактор домашнего поля и сумасшедшая серия в Эредивизи существенно повлияли на оценку букмекеров. Фаворитизм ПСВ выглядит каким-то неадекватно преувеличенным, особенно если вспомнить встречу команд двумя неделями ранее, где "Ланс" был предпочтительнее. Ставка: ничья или победа "Ланса" с коэффициентом 2.20.