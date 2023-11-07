Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСВ – Ланс. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 08.11.2023
Букмекеры явно недооценивают "Ланс"
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Ланс" может сделать серьёзную заявку на проход в плей-офф в случае победы на "Филипс Арене". Подопечные Франка Эса шокировали "Арсенал" во втором туре, но прямых конкурентов пока не обыгрывали. Самое время.
Лига Чемпионов. Группа B. 4-й тур
Эйндховен, Филипс Арена
ПСВ – Ланс 22:00
Трансляция – Megogo
ПСВ
ПСВ устрашает всех на внутренней арене, выиграв 11 из 11 стартовых матчей Эредивизи. При этом команда имеет как лучшую атаку чемпионата (41 забитый гол), так и самую надёжную оборону (5 пропущенных). На прошлых выходных Эйндховен поиздевался над кризисным "Аяксом" (5:2), после чего пошумел дома у "Хераклеса" (0:6) в эту субботу.
Равных в Нидерландах парням Петера Боса нет, но в Лиге Чемпионов всё это великолепие не наблюдается. "Арсенал" (4:0) не дал ПСВ показать даже крупицы своего футбола, задавив оппонента контрпрессингом. С "Севильей" удалось немного поиграть на встречных курсах, но если бы не гол Тезе на последней компенсированной, то было бы ещё одно поражение. Не справился Эйндховен даже с "Лансом", который едва не дожал их во втором тайме первой игры.
Исмаэля Сайбари на выходных хватило на 8 минут против "Гераклеса", после чего АПЗ получил приличный фингал и ушёл с заплывшим глазом. В лазарете находится основной вингер Ноа Ланг, а также защитники Мауро Жуниор, Армандо Обиспо и Белла-Кочап.
Ланс
У "Ланса" же обратная картина в кампании 2023/24. Парни Франка Эса не лучшим образом начал кампанию в Лиге 1, зато в Европе выглядят весьма мощно. Рецепт успеха – стальной характер и тактическая гибкость. В каждом из первых трёх туров вице-чемпион Франции пропускал первым. Но в итоге с прямыми конкурентами удалось поделить очки (1:1 с "Севильей" и ПСВ), а фаворита группы "Арсенал" (2:1) и вовсе шокировать победой на своём поле.
О кризисе "Ланса" на старте сезона уже стали потихоньку забывать. "Кроваво-золотые" не проигрывали в 10 последних матчах во всех турнирах. Наладилась и оборона. Больше одного за матч за этот отрезок Самба не пропускал, а в 3 из 4 последних поединков так вообще обстоял на ноль. Ваи стал потихоньку забивать, функции Фофана распределили между собой Абдул Самед и Менди. Словом, дела наладились.
Вряд ли появится в Эйндховене резервный латераль Джимми Кабо. Также продолжает пребывать в лазарете второй вратарь Вуильикер Фариьнес. Единственная реальная проблема – повреждения Уэсли Саида и Давида Кошты, без которых Ваи может лишиться поддержки в атаке.
Ставки и коэффициенты
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|3
|2
|0
|1
|7-3
|+4
|6
|2
|"Ланс"
|3
|1
|2
|0
|4-3
|+1
|5
|3
|"Севилья"
|3
|0
|2
|1
|4-5
|-1
|2
|4
|ПСВ
|3
|0
|2
|1
|3-7
|-4
|2
Ориентировочные составы
ПСВ: Бенитес – Тезе, Рамальо, Боскальи, Дест – Верман, Схаутен – Бакайоко, Тил, Лосано – де Йонг
Ланс: Самба – Медина, Данзо, Гради – Франковски, Абдул-Самед, Менди, Мачадо – Сотока, Томассон – Ваи
Прогноз на матч ПСВ – Ланс от UA-Футбол
Фактор домашнего поля и сумасшедшая серия в Эредивизи существенно повлияли на оценку букмекеров. Фаворитизм ПСВ выглядит каким-то неадекватно преувеличенным, особенно если вспомнить встречу команд двумя неделями ранее, где "Ланс" был предпочтительнее. Ставка: ничья или победа "Ланса" с коэффициентом 2.20.
Популярное сейчас
- "Надо выпить, иначе мы ничего не подпишем": как Барса провернула самый большой трансфер из-за Железного занавеса
- Шахтер – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.11.2023
- Известны оценки Михаила Мудрика за матч с Тоттенхэмом
- Порту - Антверпен. Анонс и прогноз матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов на 07.11.2023
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО