Барселона – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023

Лига Чемпионов. Группа Н, 5-й тур.

28 ноября. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Megogo Football 3

Последние неудачи как в национальном чемпионате, так и в Лиге Чемпионов, требуют качественного ответа от каталонского коллектива прямо здесь и сейчас, ведь они играют чрезвычайно важный матч против "Порту".

Потенциальное поражение в этом матче может поставить "Барселону" под теоретическую угрозу непопадания в плей-офф Лиги Чемпионов, хотя даже в таком случае эта угроза слишком призрачна, чтобы воспринимать ее всерьез, а вот риск выйти из группы только со второго места становится вполне реальным, поэтому следует просыпаться.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Барселоны"

После проигранного Эль-Класико у подопечных Хави Эрнандеса начались американские горки, которые носили команду от победы до поражения, а в итоге и до ничьей, как в последнем матче против "Райо Вальекано".

Каталонский коллектив проходит достаточно сложный период в сезоне и уже сейчас в социальных сетях нередко можно прочитать сомнения болельщиков по поводу способности Хави управлять этой командой и вывести ее из небольшого кризиса, но можно ли это вообще кризисом назвать? Пока скорее выглядит как спад.

Несмотря на этот спад, свои непростые победы "Барселона" все же находит, как это было в матчах с "Реал Сосьедадом" и "Алавесом". В последнем мы увидели славное возвращение Роберта Левандовского, который давненько не забивал в сине-гранатовой футболке. Однако уже в следующей игре против "Райо" поляк снова молчал как рыба.

Поражение против "Шахтера" в рамках Лиги Чемпионов стало большой неприятностью в этот непростой период. Из-за него каталонцы рискуют выйти из группы только со второго места. В теории они вообще могут не выйти из группы, но для этого должно совпасть слишком много маловероятных результатов, поэтому пока об этом всерьез говорить не стоит.

Новости "Порту"

Подопечные Сержиу Консейсау прямо сейчас являются худшей командой среди классической португальской троицы "Бенфика"/"Спортинг"/"Порту". Две лиссабонские команды сейчас занимают первое и второе место в национальном чемпионате соответственно, а "Порту" отстает от них на 3 балла и находится на третьей строчке.

Впрочем, если брать во внимание именно недавнюю форму, то у "драконов" выделяется лишь поражение против "Эшторила" со счетом 0:1. А все остальное - чисто победы. Они дважды обыграли "Антверпен" в прошлых турах группового этапа Лиги Чемпионов, а в последних двух матчах были одержаны победы над "Виторией" Гимарайнш и "Монталегре".

Особенно в этих матчах постарался бразильский нападающий Эванилсон. Уже не такой молодой футболист, чтобы называть его перспективным, но вполне возможно, что это поздно раскрывшаяся звезда? А также выделился сын главного тренера, Франсиску Консейсау.

Турнирная таблица

Личные встречи

04.10.23 ЛЧ "Порту" — "Барселона" 0:1

26.08.11 СК "Барселона" — "Порту" 2:0

07.03.00 ЛЧ "Порту" — "Барселона" 0:2

01.03.00 ЛЧ "Барселона" — "Порту" 4:2

27.04.94 ЛЧ "Барселона" — "Порту" 3:0

Цифры и факты

"Барселона" выиграла все 5 последних матчей против "Порту" в официальных турнирах;

"Барселона" оставила свои ворота "сухими" в 3 последних матчах против "Порту" во всех турнирах;

В последних 3 матчах между этими командами проходила ставка ТМ 2.5.

"Барселона" выиграла 8 из 9 домашних матчей в этом сезоне, а "Порту" выиграл 8 из 9 выездных матчей в этой кампании.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Хави может справедливо жаловаться на судьбу после того, как Гави получил тяжелую травму в матче за сборную Испании. В этом сезоне полузащитника мы больше не увидим, а каталонцам будет очень сложно играть без него. Замену такому футболисту найти не то, что нелегко, почти невозможно в нынешних реалиях "Барселоны". Следовательно, в этой игре они не смогут рассчитывать на Гави и на Марка-Андре тер Штегена. Под вопросом участие в матче Сержи Роберто.

Что касается "Порту", то у них еще с начала сезона не может играть основной центральный защитник Иван Маркано. Также вылетел опытный защитник Уэнделл. Под вопросом Иван Хайме и Самуэль Португал.

"Барселона", 4-3-3: Пенья — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гюндоган, Ромеу, де Йонг — Ямаль, Левандовски, Феликс

"Порту", 4-4-2: Кошта — Марио, Пепе, Кармо, Сануси — Франку, Варела, Эуштакиу, Галено — Акуино, Тареми

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Барселона" — "Порту" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Барселоной" и "Порту" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Игровая форма каталонского коллектива оставляет желать лучшего и их положительная статистика домашних матчей в этом сезоне легко накладывается на хорошую выездную статистику "Порту". Конечно, это Лига Чемпионов и на подобные матчи можно настраиваться по-другому. Вполне возможно, что так и будет, но мы прогнозируем классическую косу на камень, по итогам которой победителя определить не удастся.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.