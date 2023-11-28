Лацио - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023

Борьба за выход из группы Е Лиги Чемпионов очень плотная. Первое и третье место разделяют лишь два очка. Впрочем, уже после пятого тура все вдруг может решиться. Это произойдет, если "Лацио" победит дома "Селтик", а "Атлетико" в гостях - "Фейеноорд". В любом случае, побеждать последнюю команду группы "лациале" обязаны. Хотя ведь они обязаны были побеждать и последнюю команду Серии А.

28 ноября. 19:45. Лига Чемпионов. Группа Е. Пятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Селтик"

Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)

Состояние команд

1 Атлетико 4 2 2 0 12-5 8 2 Лацио 4 2 1 1 5-5 7 3 Фейеноорд 4 2 0 2 7-5 6 4 Селтик 4 0 1 3 3-12 1

Серебряный призер Чемпионата Италии сезона 2022/23 в сезоне 2023/24 играет гораздо хуже. Лишь на 11-ом месте и уже проиграл шесть матчей. В субботу умудрился проиграть "Салернитане", до этого в сезоне не побеждавшей никого. Причем заслуженно. Уступил ей по ударам в створ ворот со счетом 2:6, уступил по желанию и боевитости.

До этого же он сыграл во вроде бы почетную ничью в Римском дерби против "Ромы" (0:0), но там футбола не было вообще, а лишь перекатывание мяча, споры игроков и тренеров друг с другом и арбитром.

Маурицио Сарри признал, что его команда сделала в Салерно слишком мало. Даже при том, что соперник оставлял время и простор для игры. Говорил о все тех же проблемах с характером и нежелании атаковать после первого забитого. Даже заявил, что готов уйти в отставку, если проблема в нем.

СМИ сообщают, что увольнять его не собираются, это же подтвердил и Генеральный директор клуба, но терпение и у тренера, и у боссов не железное. Президент Клаудио Лотито уже заявил, что, "если перелома не будет, головы покатятся очень скоро".

Это означает, что тренер будет требовать реакцию, ответ у игроков в матче Лиги Чемпионов. Где ответы получал и доволен выступлением. Где команда выгрызла победу в Глазго голом на 96-ой минуте, хотя пропустила первой, выгрызла ничью против "Атлетико" благодаря голу вратаря на 95-ой и победу над "Фейеноордом" в Риме, когда большую часть матча отчаянно отбивалась.

У "Селтика" все наоборот. В лиге - безоговорочное лидерство с 6:0 еще в позапрошлом туре. В Лиге Чемпионов - провал на бесхарактерности. Кроме антикамбека против "Лацио" - пропущенный в раздевалку, два удаления и итоговый 0:2 после хорошего первого тайма против "Фейеноорда", дважды преимущество в счете, но лишь ничья дома с "Атлетико", удаление на 23-ей минуте и в итоге 0:6 в Мадриде.

Даже в последнем туре лиги "кельты" вдруг остановились, еще и дома. Открыли счет на 86-ой минуте против "Мазервелла", но пропустили на 90-ой. Еще и не реализовали пенальти. Да и до этого, несмотря на серию побед, критики было немало. Не видят особо качественной, стабильной, цельной игры, и выступления в Лиге Чемпионов лишь подтверждают то, что слабая лига скрывает.

Брендан Роджерс вернулся в клуб летом и лишь начинает строить. Но факт в том, что атмосфера вокруг команды не лучшая. От Еврокампании ожидалось гораздо больше, чем получили. А такая ничья с "Мазервеллом", как заявил тренер, по ощущениям все равно, что поражение.

"Селтик" пытается играть в активный, техничный футбол, в короткий пас, с акцентом на скорость своих азиатских игроков. Поэтому не стоит удивляться, если и в Риме победит по владению мячом и ударам по воротам. "Лацио" же прагматичен и рассчитывает на быстрые контратаки. Хотя защитник гостей Картер-Викерс как раз надеется, что хозяева будут больше давить и потому оставят соперникам больше простора.

На предматчевой пресс-конференции Роджерс требовал от своих игроков прежде всего максимальную концентрацию и дисциплину. Логично, учитывая, сколько и как пропускают и три удаления. Ему понравились немало отрезков игры своей команды и он заявляет, что тренеры соперников также хвалили. Но он требует сохранять уровень 90 минут, а не разваливаться в другие отрезки, ключевые.

Сарри же практически поставил на кон свой пост. Заявляя, что скоро уйдёт, если игроки не соберутся. Он требует от них прежде всего играть с желанием, с нужными жесткостью и скоростью. Надеется, что проникнутся духом Лиги Чемпионов и выжмут из себя больше, как уже бывало в этом сезоне.

Последние матчи команд

Кадры

У "Селтика" отсутствуют автор гола в первом матче против "Лацио" Пальма и автор ассиста дома против "Атлетико" Маеда. Абада и Хатате травмировались более месяца назад. Тернбулл и О'Райли забили в лиге 13 мячей на двоих, но в ЛЧ ещё не забивали. Пора.

У "Лацио" продолжают отсутствовать главные центральные защитники Казале и Романьоли, в Салерно также вылетел левый вингер Дзакканьи. Его заменит Педро, забивавший и в Глазго, и в Роттердаме, но не дома. Чиро Иммобиле в ужасной форме, но свой единственный гол с игры за клуб с августа во всех турнирах забил в четвертом туре ЛЧ. Дома, "Фейеноорду".

Луис Альберто не играл в Салерно из-за дисквалификации, а значит, отдохнул. Что очень важно для архитектора игры "Лацио".

Проблема может быть у первого вратаря Проведеля. У него температура. Второму вратарю Сепе 32 года, но в Лиге Чемпионов он никогда не играл. Никогда не играл и за "Лацио", к которому присоединился летом и с тех пор сидел в запасе. Впрочем, и сам Проведель до этого сезона в ЛЧ никогда не играл, а в первом же своем матче даже забил.

"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, Хила, Хюсай, Весино, Луис Альберто, Гендузи, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро

"Селтик": Харт, Джонстон, Филиппс, Скейлс, Тейлор, О'Райли, МакГрегор, Холм, Тернбулл, Фурухаши, Янг

Цифры и факты

"Лацио" и "Селтик" встречались трижды. В сезоне 2019/20 в групповом турнире Лиги Европы шотландцы дважды выиграли со счетом 2:1, в нынешнем групповом турнире итальянцы выиграли с тем же. Интересно, что во всех трех встречах состоялись камбеки с решающими голами после 88-ой минуты

"Лацио" проиграл лишь один из последних 11-ти домашних Еврокубковых матчей

"Лацио" не проигрывал дома в семи последних матчах во всех турнирах и проиграл однажды в 11-ти таких

"Селтик" проиграл четыре предыдущих гостевых матча в Лиге Чемпионов, пропустив в них 16 мячей. Не побеждал он в гостях в ЛЧ в последних семи. На всех полях в этом турнире не побеждал в последних 13-ти, потерпев десять поражений

Брендан Роджерс выиграл лишь один из своих последних 16-ти матчей в групповом турнире Лиги Чемпионов и выше, проиграв 11, Маурицио Сарри выиграл восемь из последних 12-ти, проиграв два

В 11-ти из 12-ти последних матчей "Лацио" в Лиге Чемпионов забивали обе команды

Прогноз: Лацио - Селтик 2:1

Огромные проблемы "Лацио" в нынешнем сезоне в гостях. Дома он гораздо организованнее. У "Селтика" в Лиге Чемпионов такая тенденция уже давно. Роджерс хочет играть в активный футбол, Джо Харт говорит о злости и реванше за домашнее поражение. А Сарри хвалит "Селтик" и говорит, что два его предыдущих гостевых матча в турнире испортили удаления.

Шотландцы и вправду неплохи. Но жутко нестабильны и наивны. Да и итальянцам матч нужен гораздо больше. Уверенно они не выиграют, потому что сейчас уверенно выиграть не способны ни у кого. Но победу должны одержать. И, скорее всего, обе пропустят, поскольку у "Лацио" травмы в обороне, а у "Селтика" - в игре в обороне и в гостях.