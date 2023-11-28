Брага – Унион. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023

"Браге" нужно побеждать в среду, чтобы сохранять шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. В то же время, команде Артура Жорже нужно быть реалистами. Третье место – гораздо более реальная цель, и португальскому клубу важно не пропустить "Унион" вперед перед финальным туром.

Лига Чемпионов. Группа C, 5-й тур

Брага, Муниципальный стадион

Брага – Унион 22:00

Трансляция – Megogo

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Брага

Современная история "Браги" во много перекликается с успехами "Униона" последних лет. Небольшой клуб с ограниченным бюджетом ежегодно выжимает максимум результатов на поле, постоянно участвует в еврокубках (в 19 из 20 последних сезонов) и крайне результативно работает на трансферном рынке. И всё благодаря эффективному менеджменту.

Порой даже удаётся прыгнуть выше головы, как в прошлом сезоне, когда "канониры" вмешались в классическое португальское топ-3, подвинули "Спортинг" и заработали билет в квалификацию ЛЧ. Которую с боями прошли, чтобы впервые за 11 лет сыграть в групповом этапе. Но тут сказался реальный уровень клуба.

Единственные свои очки "Брага" набрала благодаря выдающемуся камбеку в Берлине. Проигрывая "Униону"2:0 по итогам 40 минут, команда Артура Жорже умудрилась не только отыграться, но и вырвать победу на 90+4 минуте. Домашняя же победа над берлинцами гарантирует третье место в группе. Жорже перед приездом "Униона" имеет полностью боеспособный состав – нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.

Унион

"Унион" за считанные сезоны прошёл фантастический путь от участника второй Бундеслиги до новичка ЛК, ЛЕ и наконец ЛЧ. Но в новом сезоне стремительный прогресс закончился и начался упадок. "Железные" не потянули игру на два фронта, а летние закупки под ЛЧ разрушили командную химию.

Несчастный "Унион" проиграл 13 из последних 15 матчей во всех турнирах (при двух ничьих). Такой провал не мог не повлечь за собой увольнение творца сказки берлинцев последних лет Урса Фишера. Спустя неделю клуб нашёл ему преемника в лице экс-тренера "Трабзонспора" Ненада Белицы. Как 52-летней хорват, никогда не игравший в 3 ЦЗ, впишется на новом месте – большой вопрос.

Леонардо Бонуччи имел проблемы с задней поверхностью. Плюс травмирован нидерландский центрбек Данило Дуки, так что в старте ожидается Роберт Кнохе. Автор дубля в первой встрече против "Браги" Шералдо Беккер тоже под вопросом из-за ушиба.

Турнирная таблица

# Клуб И П Н П З-П О 1 Реал Мадрид 4 4 0 0 9-3 12 2 Наполи 4 2 1 1 6-5 7 3 Брага 4 1 0 3 5-9 3 4 Унион 4 0 1 3 3-6 1

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Статистика и факты

36-летний Кристофер Триммель – рекордсмен "Униона" по количеству матчей в турнирах УЕФА (13 игр).

"Брага" проиграла 5 из 11 поединков против немецких клубов.

"Унион" – 14-й немецкий клуб, который играет в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Помощница Белицы Мари-Луизе Эта – первая женщина-тренер в истории Бундеслиги.

Ориентировочные составы

Брага: Матеус – Гомес, Фонте, Ниакате, Борха – Моутиньо, Саласар – Джало, Рикарду Орта, Брума – Банза

Унион: Реннов – Юранович, Кнохе, Лейте, Руссийон – Крал, Хаберер – Фолланд, Лаидуни, Гозенс – Беренс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Брага – Унион от UA-Футбол

Боевой дух игроков "Униона" сейчас на нуле, и даже желание впечатлить нового босса не спасёт в такой ситуации. "Канониры" должны брать своё. Вопрос лишь в том, нащупают ли гости слабости в обороне "Браги". 39-летний Фонте в обороне, 37-летний Моутиньо в опорке в паре с Саласаром, который в "Шальке" играл "десятку". Так что обоюдоострая игра вполне возможна. Ставка: победа "Браги" + обе забьют с коэффициентом 3.60.