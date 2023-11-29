Бенфика - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023

В "Бенфике" всегда позиционируют себя европейским Топ-клубом с максимальными амбициями. Поэтому даже жалели, что в предыдущие два сезона остановились "лишь" в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Нынешняя кампания, в которой не набрали очков в первых четырёх турах и уже потеряли даже математические шансы на выход из группы - и вовсе катастрофа для них. Сумеют ли "орлы" исправиться против второго состава "Интера"?

29 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Пятый тур

Лиссабон. "Да Луш"

"Бенфика" - "Интер"

Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Состояние команд

1 Реал Сосьедад 4 3 1 0 7-2 10 2 Интер 4 3 1 0 5-2 10 3 Зальцбург 4 1 0 3 3-5 3 4 Бенфика 4 0 0 4 1-7 0

Собираются ли они вообще исправляться? Да. Президент Руй Кошта требует. Он прямо заявил о провальной кампании и ставит цель продолжить сезон в Лиге Европы. А для этого точно понадобится победа в Зальцбурге в последнем туре и почти наверняка - очки в нынешнем против "Интера".

Очень нужно третье место в группе и тренеру. Рогер Шмидт под давлением критики, его пост под вопросом. Команда не выглядит хорошо, даже несмотря на первое место в лиге и успехи в Кубках Португалии. Её уровень очевидно сильно упал по сравнению с предыдущим сезоном, и от Шмидта требуют доказать, что способен поднять его. Он заявляет, что два последних матча начали новый путь, но вера окружающих в это слаба.

После поражения в четвертом туре ЛЧ от "Реал Сосьедад", когда получили три гола уже к 21-ой минуте, "орлы" вырвали победу в дерби в лиге. Играя в численном большинстве против "Спортинга" с 51-ой минуты, сумели забить дважды в добавленное время. А в этот уик-энд прошли в Кубке "Фамаликау" благодаря ударной пятиминутке с 72-ой по 77-ую - автогол соперника, удаление у него и уже гол своими силами.

"Интер" совсем на другой планете. Также лидирует в своей лиге, но показывает там лучший футбол среди всех. Уже не раз демонстрировал и атакующую яркость, и умение бороться в тяжелых матчах. Одновременно же за четыре тура официально оформил выход из группы Лиги Чемпионов. Там как раз продемонстрировав мощь и собранность почти без яркости. Выцарапанная ничья с "Сосьедад", затем три победы с разницей в один мяч...

В последних турах ему тяжело и в лиге. Очень сложный матч в гостях против сильной "Аталанты" в итоге был выигран, а в воскресенье в Дерби Италии в первом тайме яркости и скорости сильно не хватало, во втором же тайме в футбол вообще не играл никто, лишь бодались - один удар по воротам. В итоге 1:1, и Симоне Индзаги остался доволен собранностью и борьбой игроков, а также, по большому счету, результатом.

Будет ли он бороться за победу в Лиссабоне? Вот здесь как раз не факт. Поскольку туда приехал между тяжелейшими матчами Серии А против "Ювентуса" и "Наполи" в гостях. Более того - победа изменит не так много. Судьбу первого места в группе в любом случае решит матч в Милане против "Реал Сосьедад". Потому почти наверняка сегодня Индзаги задействует немало запасных. А в этом шанс для "Бенфики".

Команды встречаются в нынешнем году уже в четвёртый раз. В четвертьфинале турнира весной в Лиссабоне "Интер" играл сугубо от обороны, выдержал и нашёл два гола. Дома устроил весёлый матч с 3:3. А в Милане осенью первый тайм был унылым, практически без футбола, во втором же хозяева снесли гостей с поля, забили и должны были забивать ещё как минимум три-четыре. Анатолий Трубин спас от разгрома.

Последние матчи команд

Кадры

Индзаги уже подтвердил, что даже получит дебют за клуб второй вратарь Аудеро. Также хочет выпустить Алексиса Санчеса, если он как следует оправился от травмы. Отдых, скорее всего, получат и лидеры атаки Тюрам и Лаутаро Мартинес, опорники Мхитарян и Чалханоглу (а может даже и Барелла), латерали Димарко и Дармиан. Индзаги заменил бы даже больше, но в обороне травмированы Думфриз, Павар, Бастони.

"Бенфика" никого менять не будет, тем более, что впереди у неё матчи против "Фаренсе" и "Морейренсе", а не грандов. Хотя и у неё есть травмы. Проблемы на флангах обороны уже давно. Ба травмирован, Бернат слаб с начала сезона. Аурснес играл уже на обоих флангах, а также левого вингера и опорника. Центрального защитника Морато уже пробовали слева в обороне.

В центре поля под вопросом Кекчу. В атаке отсутствуют Нерес и Гедеш. Более оборонительный Жоау Мариу прикроет слева. Рафе Силве и Ди Марии замен нет. А вот за место центрфорварда борются сразу трое - Муса, Кабрал и Тенгстедт, но все они не впечатляют. Последний забил "Спортингу".

Следует отметить, что в предыдущем туре Лиги Чемпионов "Бенфика" перешла на игру с тремя центральными защитниками, но провалилась и вернулась к 4-2-3-1. "Интер" же играет по 3-5-2 всегда.

"Бенфика": Трубин, Аурснес, А. Силва, Отаменди, Морато, Флорентино, Невеш, Ди Мария, Рафа Силва, Жоау Мариу, Кабрал

"Интер": Аудеро, Биссек, Де Фрай, Ачерби, Куадрадо, Асллани, Клаассен, Фраттези, Карлос Аугусто, Алексис Санчес, Арнаутович

Цифры и факты

"Интер" и "Бенфика" встречались шесть раз. Португальцы ни разу не побеждали - две ничьи и четыре поражения. В Лиссабоне итальянцы даже ни разу не пропускали - 0:0 в Кубке УЕФА сезона 2003/04 и 2:0 в четвертьфинале Лиги Чемпионов сезона 2022/23

"Бенфика" может завершить групповой турнир Лиги Чемпионов без набранных очков во второй раз в своей истории. Первый состоялся в сезоне 2017/18

"Интер" не проигрывал в последних десяти матчах во всех турнирах на всех полях - восемь побед и две ничьи. Точно такой же результат он продемонстрировал и в десяти последних гостевых матчах во всех турнирах. В этих десяти матчах на всех полях он пропустил пять мячей, в десяти гостевых - четыре

В шести последних матчах во всех турнирах "Интер" лишь однажды победил с разницей более одного мяча. Все три победы в Лиге Чемпионов в нынешнем сезоне - с разницей в один

Безвыигрышная серия "Бенфики" в Лиге Чемпионов составляет шесть матчей. Из них одна ничья и пять поражений. Ничья - против "Интера" в гостях в четвертьфинале Лиги Чемпионов предыдущего сезона. В последних трех домашних матчах ЛЧ она проигрывала и не забивала

"Бенфика" выиграла четыре из своих последних пяти матчей. Две победы в лиге - 2:0 и 2:1, по победе в Кубке Лиги и Кубке Португалии по счетом 2:0 и поражение в Лиге Чемпионов со счетом 1:3. Анатолий Трубин отыграл все пять полных матчей

Прогноз: Бенфика - Интер 1:1

Запас прочности "Интера" велик, но в последние недели ему тяжело. Сейчас он думает больше о лиге. Еще и выставляет второй состав. Другого такого шанса у "Бенфики" добыть домашнюю победу, а у Трубина - отстоять без пропущенных - может и не быть. Но все же скорее и того, и другого не будет. Сама "Бенфика" в нынешней кампании слишком слаба. Хотя бы набрать первое очко - уже достижение.