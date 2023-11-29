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Бенфика - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023

Лига Чемпионов
Обновлено

Шанс португальцев против второго состава итальянцев

Бенфика - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023

Фото: Instagram

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В "Бенфике" всегда позиционируют себя европейским Топ-клубом с максимальными амбициями. Поэтому даже жалели, что в предыдущие два сезона остановились "лишь" в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Нынешняя кампания, в которой не набрали очков в первых четырёх турах и уже потеряли даже математические шансы на выход из группы - и вовсе катастрофа для них. Сумеют ли "орлы" исправиться против второго состава "Интера"?

29 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Пятый тур

Лиссабон. "Да Луш"

"Бенфика" - "Интер"

Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Состояние команд

1 Реал Сосьедад 4 3 1 0 7-2 10
2 Интер 4 3 1 0 5-2 10
3 Зальцбург 4 1 0 3 3-5 3
4 Бенфика 4 0 0 4 1-7 0

Собираются ли они вообще исправляться? Да. Президент Руй Кошта требует. Он прямо заявил о провальной кампании и ставит цель продолжить сезон в Лиге Европы. А для этого точно понадобится победа в Зальцбурге в последнем туре и почти наверняка - очки в нынешнем против "Интера".

Очень нужно третье место в группе и тренеру. Рогер Шмидт под давлением критики, его пост под вопросом. Команда не выглядит хорошо, даже несмотря на первое место в лиге и успехи в Кубках Португалии. Её уровень очевидно сильно упал по сравнению с предыдущим сезоном, и от Шмидта требуют доказать, что способен поднять его. Он заявляет, что два последних матча начали новый путь, но вера окружающих в это слаба.

После поражения в четвертом туре ЛЧ от "Реал Сосьедад", когда получили три гола уже к 21-ой минуте, "орлы" вырвали победу в дерби в лиге. Играя в численном большинстве против "Спортинга" с 51-ой минуты, сумели забить дважды в добавленное время. А в этот уик-энд прошли в Кубке "Фамаликау" благодаря ударной пятиминутке с 72-ой по 77-ую - автогол соперника, удаление у него и уже гол своими силами.

"Интер" совсем на другой планете. Также лидирует в своей лиге, но показывает там лучший футбол среди всех. Уже не раз демонстрировал и атакующую яркость, и умение бороться в тяжелых матчах. Одновременно же за четыре тура официально оформил выход из группы Лиги Чемпионов. Там как раз продемонстрировав мощь и собранность почти без яркости. Выцарапанная ничья с "Сосьедад", затем три победы с разницей в один мяч...

В последних турах ему тяжело и в лиге. Очень сложный матч в гостях против сильной "Аталанты" в итоге был выигран, а в воскресенье в Дерби Италии в первом тайме яркости и скорости сильно не хватало, во втором же тайме в футбол вообще не играл никто, лишь бодались - один удар по воротам. В итоге 1:1, и Симоне Индзаги остался доволен собранностью и борьбой игроков, а также, по большому счету, результатом.

Будет ли он бороться за победу в Лиссабоне? Вот здесь как раз не факт. Поскольку туда приехал между тяжелейшими матчами Серии А против "Ювентуса" и "Наполи" в гостях. Более того - победа изменит не так много. Судьбу первого места в группе в любом случае решит матч в Милане против "Реал Сосьедад". Потому почти наверняка сегодня Индзаги задействует немало запасных. А в этом шанс для "Бенфики".

Команды встречаются в нынешнем году уже в четвёртый раз. В четвертьфинале турнира весной в Лиссабоне "Интер" играл сугубо от обороны, выдержал и нашёл два гола. Дома устроил весёлый матч с 3:3. А в Милане осенью первый тайм был унылым, практически без футбола, во втором же хозяева снесли гостей с поля, забили и должны были забивать ещё как минимум три-четыре. Анатолий Трубин спас от разгрома.

Последние матчи команд

Бенфика - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023 - изображение 1

Кадры

Индзаги уже подтвердил, что даже получит дебют за клуб второй вратарь Аудеро. Также хочет выпустить Алексиса Санчеса, если он как следует оправился от травмы. Отдых, скорее всего, получат и лидеры атаки Тюрам и Лаутаро Мартинес, опорники Мхитарян и Чалханоглу (а может даже и Барелла), латерали Димарко и Дармиан. Индзаги заменил бы даже больше, но в обороне травмированы Думфриз, Павар, Бастони.

"Бенфика" никого менять не будет, тем более, что впереди у неё матчи против "Фаренсе" и "Морейренсе", а не грандов. Хотя и у неё есть травмы. Проблемы на флангах обороны уже давно. Ба травмирован, Бернат слаб с начала сезона. Аурснес играл уже на обоих флангах, а также левого вингера и опорника. Центрального защитника Морато уже пробовали слева в обороне.

В центре поля под вопросом Кекчу. В атаке отсутствуют Нерес и Гедеш. Более оборонительный Жоау Мариу прикроет слева. Рафе Силве и Ди Марии замен нет. А вот за место центрфорварда борются сразу трое - Муса, Кабрал и Тенгстедт, но все они не впечатляют. Последний забил "Спортингу".

Следует отметить, что в предыдущем туре Лиги Чемпионов "Бенфика" перешла на игру с тремя центральными защитниками, но провалилась и вернулась к 4-2-3-1. "Интер" же играет по 3-5-2 всегда.

"Бенфика": Трубин, Аурснес, А. Силва, Отаменди, Морато, Флорентино, Невеш, Ди Мария, Рафа Силва, Жоау Мариу, Кабрал

"Интер": Аудеро, Биссек, Де Фрай, Ачерби, Куадрадо, Асллани, Клаассен, Фраттези, Карлос Аугусто, Алексис Санчес, Арнаутович

Цифры и факты

  • "Интер" и "Бенфика" встречались шесть раз. Португальцы ни разу не побеждали - две ничьи и четыре поражения. В Лиссабоне итальянцы даже ни разу не пропускали - 0:0 в Кубке УЕФА сезона 2003/04 и 2:0 в четвертьфинале Лиги Чемпионов сезона 2022/23
  • "Бенфика" может завершить групповой турнир Лиги Чемпионов без набранных очков во второй раз в своей истории. Первый состоялся в сезоне 2017/18
  • "Интер" не проигрывал в последних десяти матчах во всех турнирах на всех полях - восемь побед и две ничьи. Точно такой же результат он продемонстрировал и в десяти последних гостевых матчах во всех турнирах. В этих десяти матчах на всех полях он пропустил пять мячей, в десяти гостевых - четыре
  • В шести последних матчах во всех турнирах "Интер" лишь однажды победил с разницей более одного мяча. Все три победы в Лиге Чемпионов в нынешнем сезоне - с разницей в один
  • Безвыигрышная серия "Бенфики" в Лиге Чемпионов составляет шесть матчей. Из них одна ничья и пять поражений. Ничья - против "Интера" в гостях в четвертьфинале Лиги Чемпионов предыдущего сезона. В последних трех домашних матчах ЛЧ она проигрывала и не забивала
  • "Бенфика" выиграла четыре из своих последних пяти матчей. Две победы в лиге - 2:0 и 2:1, по победе в Кубке Лиги и Кубке Португалии по счетом 2:0 и поражение в Лиге Чемпионов со счетом 1:3. Анатолий Трубин отыграл все пять полных матчей

Прогноз: Бенфика - Интер 1:1

Запас прочности "Интера" велик, но в последние недели ему тяжело. Сейчас он думает больше о лиге. Еще и выставляет второй состав. Другого такого шанса у "Бенфики" добыть домашнюю победу, а у Трубина - отстоять без пропущенных - может и не быть. Но все же скорее и того, и другого не будет. Сама "Бенфика" в нынешней кампании слишком слаба. Хотя бы набрать первое очко - уже достижение.

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