Унион – Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023

У хозяев поля остается турнирная мотивация на эту игру, но для того, чтобы рассчитывать на евровесну, нужно выигрывать у мадридцев. К тому же стоит надеяться на поражение "Браги" в матче с "Наполи". Кажется, что шансы у германского коллектива только теоретические.

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Лига чемпионов. Группа C, 6-й тур

Стадион "Ан дер Альтен Форстерай"

"Унион" – "Реал" 22:00

Трансляция – Megogo

Текстовая трансляция - UA Футбол

"Унион": последние новости

За пять предыдущих матчей во всех турнирных матчах у берлинцев всего одна победа, но и поражение всего одно. Похоже, что смена тренера положительно повлияла на команду, которая в прошлом сезоне заняла четвертое место в Бундеслиге. Под руководством Ненада Бьелица столичный коллектив сыграл вничью с "Аугсбургом", поделил очки в Португалии с "Брагой", а в минувшие выходные переиграл в домашних стенах менхенгладбахскую "Боруссию". Это была дебютная победа команды за три месяца. В двух предыдущих матчах забивал Кевин Фолланд. Может, 31-летний нападающий начинает свой ренессанс в немецком футболе? Сейчас сложно прогнозировать нужна ли "Униону" евровесна, ведь в чемпионате у команды ситуация плачевная - 15 место. Однако против "Реала" каждый футболист мечтает сыграть, поэтому с мотивацией никаких проблем не будет.

"Реал": последние новости

Мадридский клуб на прошлой неделе прервал свою серию из пяти побед. Подопечные Анчелотти на выезде сыграли вничью с "Бетисом". "Реал" сейчас в очень неплохой форме, но имеет очень много потерь. Куртуа, Милитао, Кепа, Чуамень, Камавинга, Винисиус не могут играть. Безусловно, это существенные потери, но от этого легче берлинцам точно не будет. Турнирной мотивации на последний тур Лиги чемпионов у гостей нет, они уже давно себе гарантировали первое место. Ожидаем существенную ротацию от Анчелотти. Твиттер аккаунт "Madrid Zone" уже опубликовал, что на воротах будет стоять Кепа Аррисабалага, а Андрей Лунин останется на скамейке запасных.

В 14 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при 11 победах и трех ничьих, так что сопернику остается рассчитывать только на отсутствие мотивации у гостей.

Статистика и факты

36-летний Кристофер Триммель – рекордсмен "Униона" по количеству матчей в турнирах УЕФА (13 игр).

"Унион" за семнадцать матчей выиграл всего один

"Унион" пропускал в 19 последних матчей

"Реал" выиграл все свои пять матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

"Реал" не проиграл ни разу за четырнадцать предыдущих игр

Турнирная таблица

# Клуб И П Н П З-П О 1 Реал Мадрид 5 5 0 0 13-5 15 2 Наполи 5 2 1 2 8-9 7 3 Брага 5 1 1 3 6-10 4 4 Унион 5 0 2 3 4-7 2

Личные встречи

До этого розыгрыша Лиги чемпионов соперники между собой не встречались. В матче в Испании минимальную победу одержали футболисты мадридского клуба – 1:0. Футбол был прагматичны но результата подопечные Анчелотти добились.

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча "Унион" - "Реал" от UA-Футбол

Безусловно, у гостей турнирной мотивации на этот матч нет, но королевский клуб всегда играет только на победу. Ожидаем, что даже вопреки ротации в составе сыграть хотя бы вничью берлинский клуб не сможет. Наверняка большого количества голов не будет, но подопечные Анчелотти смогут завершить групповой турнир без потерь очков. Прогноз – победа "Реала" за 1.84.