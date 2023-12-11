Наполи - Брага. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 12.12.2023

В группе C только один мадридский "Реал" решил все свои задачи и гарантировал, по статусу королевского клуба, первое место. В свою очередь все остальные сохраняют шансы на евровесну. При этом, участники нашей пары, а именно "Наполи" и "Брага" будут бороться за путевку в плей-офф главного турнира Европы до последней минуты.

6-й групповой тур. Квартет C. Сезон 2023/24

12.12.2023. Италия, Наполи. Стадион "Диего Армандо Марадона"

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

"Наполи" 22:00 "Брага"

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"Наполи": последние новости

Неаполитанцев откровенно штормит. Приход Вальтера Маццара на смену Руди Гарсии не стал волшебной пилюлей от слова совсем, по крайней мере пока. В своем первом матче под руководством 62-летнего итальянца "Наполи" на выезде обыграл тоже относительно проблемную "Аталанту" (2:1).

Довольно неплохой старт. Но дальше последовали сразу три поражения подряд. Да, конечно, стоит отметить кто был в соперниках! Но от этого особо лучше для фанатов действующего чемпиона Италии не становится. Сначала "партенопейцы" в Мадриде разгромно уступили "Реалу" (2:4). После этого без шансов на своем поле проиграли для миланского "Интера" (0:3). А в последнем туре Серии А "Наполи" потерпели минимальное поражение в Турине от "Ювентуса" (0:1).

Всего четыре (4!) из своих последних пяти матчей неаполитанцы проиграли.

В итоге у "голубых" на данный момент лишь 6-е место в чемпионате и 12-ти очковое от первого в таблице "Интера".

Что касается главного еврокубка. То здесь тоже далеко еще не все решено. Да, еврокубковая весна в Лиге Европы для "Наполи" обеспечена. Однако если хотеть сохранить за собой второе место, дающее путевку в 1/8 ЛЧ, то нужно, как минимум не проигрывать для "Браги" с разницей в два мяча и более.

Ориентировочный состав "Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус, Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

"Брага": последние новости

В чемпионате Португалии дела у "канониров" идут довольно неплохо. После 13-ти туров 4-е место и лишь 2 очка отставания от лидера первенства - "Спортинга". Особенно ничего интересного. Всего в национальном первенстве "Брага" имеет серию из четырех побед.

Что касается выступлений в главном еврокубке, то после двух поражений от мадридского "Реала" последовала ничья с "Унионом". О матчах со "сливочными" за себя все скажет статус мадридцев.

А вот за поединок с немцами подопечных Артура Жорже можно похвалить. Португальский коллектив в меньшинстве сумел отыграться и добыть такую важную ничью. По сути евровесна для "оружейников" обеспечена. Конечно, если "Унион" победит "Реал", а "Брага" проиграет "Наполи". В футболе всякое бывает, но сценарий максимально фантастический. Для команды, которая не побеждает с лета (речь об "Унионе"), обыграть Мадрид... Утопия, одним словом.

А вот переиграть "Наполи" с разницей в два мяча не звучит уже так нереалистично. Поэтому путевка в плей-офф ЛЧ полностью в руках, точнее в ногах португальцев.

Ориентировочный состав "Браги": Матеус, Гомес, Фонте, Ниакате, Борха, Моутиньо, Карвальо, Саласар, Орта, Джало, Банза.

"Наполи" - "Брага". Личные встречи

Итальянская и португальская команды имеют максимально небогатую историю очных противостояний. В первом туре этой ЛЧ "Наполи" на выезде одолел "Брагу" - 2:1. Еще один раз коллективы встречались в рамках товарищеской игры в далеком 2012-м году. Вряд ли кому-то интересен результат того спарринга... 3:1 - победа "Наполи".

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"Наполи" - "Брага". Турнирное положение

Обидві команди мають цілком реальні шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. "Бразі" потрібно" вигравати у "Наполи" з різницею у два та більше м'ячів. В свою чергу, логічно, неаполітанцям потрібно цьому сценарію завадити.

# КОМАНДА И П Н П З-П Очки 1 Реал 5 5 0 0 13-5 15 2 Наполи 5 2 1 2 8-9 7 3 Брага 5 1 1 3 6-10 4 4 Унион 5 0 2 3 4-7 2

"Наполи" - "Брага". Ставка и коэффициенты

"Наполи" - "Брага". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Букмекеры отдают значительное преимущество неаполитанцам, учитывая статус хозяина поединка. Мы не будем столь категоричными. Оба коллектива будут очень мотивированными, чтобы получить путевку в плей-офф главного еврокубка. А неаполитанцы в текущей кампании ЛЧ так и вообще не радовали своих болельщиков домашними триумфами. Поставим, что и "Наполи", и "Брага" поразят ворота друг друга. А сама игра закончится ничейным результатом, который по большому счету устроит две стороны: "партенопейцы" поедут в следующий раунд ЛЧ, а "канониры" - в ЛЕ.