Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все или ничего. Манчестер Юнайтед – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.12.23
У мюнхенцев проблем в Европе нет. О МЮ такого сказать нельзя
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа A, шестой тур
12 декабря, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Бавария" уже гарантировала себе не только выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и первое место в группе. В то же время “Манчестер Юнайтед” довольно неожиданно идет на четвертой позиции. Параллельно с сегодняшним матчем “манкунианцам” нужно смотреть на результаты соперников, но в любом случае побеждать.
Новости Манчестер Юнайтед
Подопечные тен Хага пока находятся не в лучшем психологическом состоянии. Об игровой форме можно сказать то же самое. На минувших выходных "красные дьяволы" уступили на "Олд Траффорд" "Борнмуту" со счетом 0:3. И команда Ильи Забарного не просто так забила три гола, а полностью обыграла МЮ. Это третье домашнее поражение в последних пяти матчах для "манкунианцев" с разницей в три мяча.
Во внутреннем чемпионате, учитывая проблемы МЮ, команда идет еще неплохо. Сейчас “манкунианцы” занимают шестое место с шестью очками отрыва от топ-4. А вот в Лиге чемпионов все очень плачевно. Чтобы пройти в плей-офф ЛЧ, нужна победа над "Баварией", а также ничья в параллельном матче "Копенгаген" – "Галатасарай". Также можно надеяться и на плей-офф ЛЕ: в этом случае нужны только три очка против мюнхенцев без всяких надежд на поединок датчан и турок.
Кадры хозяев
У "манкунианцев" целая эпидемия травм. В лазарете есть представители всех звеньев на поле, кроме голкипера. Защитники: Линделоф, Маласия, Мартинес, игроки центра поля: Эриксен, Каземиро, Маунт, а также атакующий футболист Диалло. Не забываем и о Санчо, хотя тен Хаг предпочел бы не вспоминать его.
Новости Баварии
"Пивовары" также проиграли в предыдущем матче. Даже не так… Они тоже прилично наложили в штаны. Подопечные Тухеля поехали во Фракфурт, в гости к “Айнтрахту”. Там они пропустили пять голов и смогли забить всего один. Учитывая контекст напряженной борьбы за чемпионство – это может потом сказаться. Однако в параллельном матче прямые конкуренты мюнхенцев "Штутгарт" и "Байер" сыграли вничью (1:1), так что пока "Бавария" идет на втором месте с четырьмя очками отрыва от первых леверкузенцев с игрой в запасе.
С жеребьевкой Лиги чемпионов им откровенно повезло. В группе мюнхенцы играют с представителями чемпионатов не из Большой пятерки "Копенгагеном" и "Галатасараем", а также с ужасным в этом сезоне "Манчестер Юнайтед". За пять матчей "Бавария" потеряли очки только однажды – против датчан. "Копенгаген" выстоял нули на "Альянц Арене".
Кадры гостей
У “Баварии” тоже есть проблемы с составом, но не столь значительные. В настоящее время травмирован ключевой футболист Гнабри. Также в лазарете находятся де Лигт и Ульрайх.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Баварии
Последние пять встреч хозяев
- 09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)
- 06.12. Манчестер Юнайтед – Челси 2:1 (АПЛ)
- 02.12. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 29.11. Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3 (ЛЧ)
- 26.11. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 09.12. Айнтрахт Ф – Бавария 5:1 (Бундеслига)
- 29.11. Бавария – Копенгаген 0:0 (ЛЧ)
- 24.11. Кельн – Бавария 0:1 (Бундеслига)
- 11.11. Бавария – Гайденгайм 4:2 (Бундеслига)
- 08.11. Бавария – Галатасарай 2:1 (ЛЧ)
Последние пять личных встреч между соперниками
20.09.23. Бавария – Манчестер Юнайтед 4:3 (Групповой этап ЛЧ)
05.08.18. Бавария – Манчестер Юнайтед 1:0 (Товарищеский матч)
09.04.14. Бавария – Манчестер Юнайтед 3:1 (Четвертьфинал ЛЧ)
01.04.14. Манчестер Юнайтед – Бавария 1:1 (Четвертьфинал ЛЧ)
07.04.10. Манчестер Юнайтед – Бавария 3:2 (Четвертьфинал ЛЧ)
Турнирная таблица группы A
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|11-6
|13
|2
|Копенгаген
|5
|1
|2
|2
|7-8
|5
|3
|Галатасарай
|5
|1
|2
|2
|10-12
|5
|4
|Манчестер Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|12-14
|4
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Бавария
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Бавария от UA-Football
В первом поединке "манкунианцы" показали характер только в конце, когда им нужно было кровь из носа делать хоть что-нибудь. Сейчас именно таков вариант. "Бавария" не в слишком лучшей форме, да и сегодня Тухель применит в том числе и резерв. “Красные дьяволы” стартуют высоким темпом, а после перерыва возможно даже его и удержат. Хотя и мюнхенцам уже ничего не нужно с турнирной точки зрения, но в Англию они полетели не на экскурсию. Прогноз: Победа “Манчестер Юнайтед” в первом тайме (Кф 3,2).
Популярное сейчас
- Мастер-класс Жироны и щепотка резонанса от Монзуль. Обзор ключевых матчей уик-энда
- Возвращение прошлого. Итоги 15-го тура Серии А
- К Шацкому, который возглавляет Пахтакор, проявляют интерес из ОАЭ
- Битва за бронзу. Ланс – Севилья. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 12.12.2023
- Звезда сенсационного Тоттенхэма - главный фанат Гарри Поттера в АПЛ. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО