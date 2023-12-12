Црвена Звезда – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 13.12.2023

Лига Чемпионов. Группа G, 6-й тур.

13 декабря. 19:45. Белград. "Райко Митич"

Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

Трансляция: Megogo Football 2

Квартет G целиком и полностью решил все вопросы по поводу мест, на которых финиширует каждая из команд. С первого места выходит "Манчестер Сити", вторым будет "Лейпциг", в Лигу Европы попадет "Янг Бойз" и ни с чем останется сербская "Црвена Звезда".

Матч в Белграде между местной командой и "Манчестер Сити" будет скорее товарищеским, атмосфера там ожидается достаточно расслабленная. Интересно, насколько основной состав выйдет у Пепа Гвардиолы, учитывая активную борьбу в АПЛ, которая только начинается.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Црвены Звезды"

Подопечные Бахара Барака полностью провалили групповой этап Лиги Чемпионов после того, как проиграли в Швейцарии несколько недель назад. Конечно, они не ставили себе выход из группы как цель, но квалифицироваться в Лигу Европы, обойдя "Янг Бойз" - это было обязательным условием для команды накануне.

Ничья и поражение в матчах со швейцарской командой не оставили им шансов на успех. Хотя в национальном чемпионате все не так плохо, они идут на первой строчке и имеют равное количество очков с "Партизаном", который на втором месте. В чемпионате "Црвена Звезда" выиграла 6 матчей подряд, а последнее поражение в сербской лиге у них было еще в середине сентября против "Чукаричков" (2:1).

Возможно, они захотят громко хлопнуть дверью в последнем туре Лиги Чемпионов и заработать несколько миллионов евро, которые дают за победу в матче группового этапа, но сделать это против такого грозного соперника будет чрезвычайно сложно, даже если этот соперник выйдет не полностью стартовым составом.

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы находится не в лучшей форме в последние недели. За последние 6 матчей у них лишь 2 победы: одна в Лиге Чемпионов и одна в чемпионате. И даже в тех двух победах можно вставить свои "но", поскольку победа над "Лейпцигом" была камбэком после того, как они проигрывали со счетом 2:0, а победа над "Лутоном" также была камбэком, хотя это матч против одной из самых слабых команд Англии.

Далее были 3 ничьи: против "Челси", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Ну и посреди прошлой недели "Астон Вилла" буквально разобрала "горожан" на молекулы, хотя на табло была скромная победа 1:0. Спад как в результатах, так и в игре, игнорировать невозможно, впрочем это не значит, что команда не знает что делать на поле и загнала себя в глубокую психологическую яму.

Всем игровым проблемам есть свои объяснения, в частности травмы, о которых поговорим чуть позже. Но в матче против "Црвены Звезды" мы все еще ожидаем сильную команду, которая сможет без труда найти сетку чужих ворот и забрать очередные три очка.

Турнирная таблица

Цифры и факты

"Црвена Звезда" и "Манчестер Сити" сыграли между собой только один официальный матч в истории, это было в сентябре этого года, когда "горожане" победили со счетом 3:1;

"Манчестер Сити" выиграл все 5 матчей группового этапа Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Команда Бахара Барака не имеет никаких проблем с травмами, все игроки доступны и обвинять недостаток ключевых игроков в случае поражения он не сможет.

Что касается коллектива Гвардиолы, то травм там не так много, но все это повреждения у ключевых исполнителей. Не смогут сыграть Кевин Де Брюйне, Жереми Доку и Эрлинг Холанд.

"Црвена Звезда", 4-2-3-1: Глазер — Митрович, Спахич, Драгович, Николич — Ин-Беом, Михайлович — Лучич, Катаи, Букари — Олаинка

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Льюис, Аке, Гвардиол, Гомес — Филлипс, Ковачич — Грилиш, Силва, Фоден — Альварес

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Црвеной Звездой" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:2. Конечно, отсутствие мотивации сыграет свою роль на выбор стартового состава со стороны Пепа Гвардиолы. Почти наверняка, мы увидим совсем другую команду, но даже вторым составом "горожане" должны забить свои рядовые голы и завершить групповой этап со 100% результатом и 6 победами в 6 матчах.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.