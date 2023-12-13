Селтик - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 13.12.2023

В среду двое неудачников группы Е "Селтик" и " Фейеноорд" встретятся в заключительном матче, который лишен турнирной мотивации.

Лига Чемпионов. Группа E, 6-й тур.

13 декабря. 22.00. Глазго. "Селтик Парк"

Главный судья: Бенуа Бастьен

"Селтик" - " Фейеноорд"

Трансляция: Megogo Football 7

Текстовая трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Селтик - Фейеноорд Смотреть трансляцию



Новости "Селтика"

"Селтик" постарается отомстить роттердамцам после поражения со счетом 2:0 в первом матче. Шотландцы более десяти сезонов не могут преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и попасть в раунд плей-офф, в этом сезоне они проиграли четыре матча, и еще один сыграли вничью, перед заключительным туром подопечные Бренда Роджерса потеряли все шансы на еврокубковую весну.

Окончательные шансы на хотя бы участие в Лиге Европы "Селтик" потерял в прошлом туре потерпев поражение 2:0 от "Лацио" в Риме. Чиро Иммобиле вышел со скамейки запасных и отметился дублем в последние восемь минут матча. "Селтик" стал первым британским клубом в истории Лиги чемпионов, который не имел побед на протяжении 15 матчей.

После поражения в Риме "Селтик" провел три матча в чемпионате Шотландии, празднуя победы над "Сент-Джонстоном" и "Хибернианом", но потерпел неожиданное поражение от "Килмарнока" со счетом 2:1 в минувшие выходные.

Это было первое поражение подопечных Роджерса в этом сезоне чемпионата Шотландии за 17 туров, они находятся на первом месте и опережают "Рейнджерс", у которого есть игра в запасе, на пять очков.

Новости "Фейеноорда"

Надежды "Фейеноорда" впервые в своей истории выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов оборвались в пятом туре: поражение 3:1 от мадридского "Атлетико" в родных стенах и победа "Лацио" 2:0 над "Селтиком" означали, что роттердамцы гарантированно займут третье место в группе E и выйдут в плей-офф Лиги Европы.

После поражения от мадридской команды подопечные Арне Слота проиграли дома еще один матч, на этот раз уступив "ПСВ" со счетом 2:1 в Эредивизии. В минувшие выходные команда вернулась на победный путь, обыграв на своей арене ФК "Волендам" со счетом 3:1 Хименес и Пайшао забили на 94-й и 96-й минутах соответственно, обеспечив три очка в драматичной форме.

"Фейеноорд", действующий чемпион Эредивизии, пока что занимает вторую строчку в таблице и отстает от лидирующего ПСВ на 10 очков. Хотя от матча в Глазго уже ничего не зависит, "Фейенорд" будет стремиться положить конец своей семиматчевой выездной безвыигрышной серии в Лиге чемпионов.

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Турнирная таблица

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



"Селтик" по-прежнему вынужден обходиться без ряда травмированных игроков: Лиэля Абады (бедро), Дайзена Маэды (колено), Рео Хатате и Джеймса Маккарти (подколенные сухожилия).

Кэмерон Картер-Уикерс пропустил матч с "Килмарноком" из-за травмы подколенного сухожилия, но американец может вернуться в состав команды в среду, хотя еще неизвестно, будет ли он готов.

Что касается "Фейеноорда", то Барт Нювкооп (мышца) и Квилиндши Хартман (сотрясение мозга) будут отсутствовать, а участие в матче Алиреза Джаханбахша еще под вопросом.

Возможный стартовый состав "Селтика":

Харт; А. Джонстон, Филлипс, Скейлз, Тейлор; О'Райли, МакГрегор, Тернбулл; Янг, Фурухаси, Пальма.

возможный стартовый состав "Фейеноорда":

Бийлов; Гертруда, Траунер, Ханкко, Лопес; Виффер, Тимбер; Минтех, Стенгс, Пайшао; Хименес

Ставки и коэффициенты на матч



Прогноз на матч между "Селтиком" и "Фейеноордом" от UA-Футбол

"Селтик" - "Фейеноорд" 2:1. "Селтик" стремится как можно быстрее забыть досадное поражение от "Килмарнока" в минувшие выходные, болельщики "кельтов" отчаянно желают, чтобы их клуб одержал первую домашнюю победу в Лиге чемпионов за последние десять лет и завершил групповой турнир на мажорной ноте.

"Селтик" достойно играл на своем поле против "Лацио" и мадридского "Атлетико". "Фейеноорд" обеспечил себе третью строчку, поэтому Арне Слот будет иметь возможность для эксперимента с составом команды, мотивации больше будет у хозяев и все в их руках.