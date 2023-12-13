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Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 13.12.2023

Лига Чемпионов

Париж рискует не попасть в плей-офф

Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 13.12.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа F, шестой тур

13 декабря 2023. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 22:00 “Пари Сен-Жермен”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Группа F после жеребьевки называлась самой интересной в плане интриги, и действительно, перед последним туром многое еще в этом квартете остается неясным. Но мало кто мог предположить, что в плей-офф раньше всех пробьется именно “Боруссия” Дортмунд.

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Содержание

Новости Боруссии Дортмунд

Хорошие результаты BVB в Лиге чемпионов контрастируют с менее удачными домашними результатами. Дортмунд выпал из первой четверки, и в 14 турах выиграл только половину матчей (четыре ничьи, три поражения).

И перед игрой с “Пари Сен-Жермен” Дортмунд проиграл в чемпионате Германии. Матс Хуммельс в матче с “РБ Лейпцигом” подвел команду, получив красную карточку уже на 15-й минуте, и команда Терзича почти весь матч играла в меньшинстве. Однако Дортмунд продемонстрировал силу характера, и едва не вырвал ничью на морально-волевых усилиях (3:2).

“Боруссию” устроит и ничья, чтобы занять первое место в группе. Для BVB сейчас важнее выровнять ситуацию в Бундеслиге. Рюэрсон, Мукоко и Нмеча точно пропустят матч, Забитцер, Аллер и Вольф под вопросом.

Новости Пари Сен-Жермен

“Пари Сен-Жермен” выиграл девять из 11 последних матчей во всех турнирах. Как ни сложно догадаться, эти девять победы были добыты в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов команда Луиса Энрике по разу проиграла и сыграла вничью.

Невыход в плей-офф может стать для Парижа настоящей катастрофой, но именно такая угроза светит чемпиону Франции. Всего две победы в пяти турах группы – это мало.

Однако, чтобы занять первое место в группе и забыть о всех страхах Парижу достаточно победить “Боруссию” и только такую задачу ставит перед командой Луис Энрике.

В субботу “Пари Сен-Жермен” в не самом простом матче справился с “Нантом” (2:1). Победный гол на 83-й минуте забил Рандал Коло Муани.

В матче с “Боруссией” Энрике может рассчитывать на Маркиньоса и Заира-Эмери, которые восстановились после травм. Дембеле дисквалифицирован, у Мендеша и Кимпембе травмы.

Статистика команд, цифры и факты

  • Париж выиграл четыре из пяти последних матчей (одна ничья).
  • “Боруссия” выиграла один из шести последних поединков в Бундеслиге (две ничьи, три поражения), однако команда Терзича победила в последних трех матчах ЛЧ.
  • “Пари Сен-Жермен” проиграл три последних выездных матчей Лиги чемпионов.
  • Килиан Мбаппе поучаствовал в как минимум одном голе в каждом из четырех последних стартов с Дортмундом (четыре гола, ассист).
  • “Боруссия” не проигрывает на своем поле в Лиге чемпионов семь матчей (четыре победы, три ничьи).
  • “Пари Сен-Жермен” пропускает в 15 гостевых поединках Лиги чемпионов подряд.

Последние пять матчей Боруссии и Пари Сен-Жермен

Боруссия Дортмунд

  • 09.12 “РБ Лейпциг” 2:3 (Бундеслига)
  • 06.12 “Штутгарт” 0:2 (Бундеслига)
  • 03.12 “Байер” Леверкузен 1:1 (Бундеслига)
  • 28.11 “Милан” 3:1 (Лига чемпионов)
  • 25.11 “Боруссия” Менхенгладбах 4:2 (Бундеслига)

Пари Сен-Жермен

  • 09.12 “Нант” 2:1 (Лига 1)
  • 03.12 “Гавр” 2:0 (Лига 1)
  • 28.11 “Ньюкасл” 1:1 (Лига чемпионов)
  • 24.11 “Монако” 5:2 (Лига 1)
  • 11.11 “Реймс” 3:0 (Лига 1)

Личные встречи

“Боруссия” выиграла всего один из пяти матчей у “Пари Сен-Жермен” (две ничьи, два поражения). В первом круге Париж уверенно обыграл Дортмунд со счетом 2:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Боруссия" Дортмунд 5 3 1 1 6-3 +3 10
2 "Пари Сен-Жермен" 5 2 1 2 8-7 +1 7
3 "Ньюкасл" 5 1 2 2 5-5 0 5
4 "Милан" 5 1 2 2 3-7 -4 5

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Кобель – Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини – Озджан, Забитцер, Брандт – Адейеми, Байно-Гиттес – Фюллькруг

“ПСЖ”: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Перейра, Эрнандес – Угарте, Заир-Эмери, Витинья – Барколя, Мбаппе, Коло Муаин

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Ставки и Коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – Пари Сен-Жермен

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3.60
4.25
'1.95
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Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Пари Сен-Жермен от UA-Football

Этот тот случай, когда победа одной команде гораздо важнее, что в целом должно повлиять на итоговый расклад. У Дортмунда хорошая домашняя серия, у ПСЖ – ужасная гостевая, но все закономерности когда-то заканчиваются. Прогноз – победа “Пари Сен-Жермен” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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