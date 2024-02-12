Копенгаген – Манчестер Сити. Анонс и прогноз первого матча 1/8 Лиги Чемпионов на 13.02.2024

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч.

13 февраля. 22:00. Копенгаген. "Паркен"

Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

Главный турнир старого мира наконец возвращается и в первом матче после возвращения мы увидим битву скромного "Копенгагена" против действующего чемпиона Европы - "Манчестер Сити". Наверное, команде Гвардиолы все же повезло со жребием, однако в этом сезоне датский клуб уже побеждал один клуб из Манчестера. Вполне возможно, мы увидим повторение того подвига.

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Новости "Копенгагена"

Команда Якуба Неструпа проповедует не лучший сезон в национальном чемпионате, правда и провалом такое выступление не назовешь. Сейчас они находятся на третьем месте в турнирной таблице, однако до первой строчки всего лишь три очка, сейчас там расположился "Мидтьюлланн".

Они лишь недавно вернулись к официальным матчам и успели сыграть 3 матча в рамках Атлантического Кубка. Чемпионат Дании все еще восстановился после того, как ушел на перерыв в декабре. Поэтому форма команды сейчас неидеальная. Якуб Неструп все же надеется, что физическая свежесть хоть как-то компенсирует отсутствие практики в по-настоящему конкурентных матчах.

В феврале "львы" сыграли три матча: 2 победы и 1 поражение. Обыграли "Эльфсборг" и "Молде", а проиграли "Брондбю". По-настоящему оценить состояние "Копенгагена" очень непросто, но оно точно будет хуже, чем на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Новости "Манчестер Сити"

Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли Клубный Чемпионат Мира еще в декабре и как только вернулись с того турнира, непременно побеждают. Никаких потерь очков, никаких ничьих, исключительно победы и уверенная игра, хотя и не в каждой игре победа добывается легко.

Прямо сейчас они находятся на второй строчке в турнирной таблице, но до "Ливерпуля" всего 1 балл, а у "горожан" еще есть матч в запасе. На прошлых выходных они победили "Эвертон" в действительно непростом матче, в котором соперник выстроил качественный низкий блок, но и его они пробили.

До этого был матч против "Брентфорда", где нужно было отыгрываться, что благодаря Филу Фодену они успешно сделали. Также "Бернли", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и другие. Также они достаточно легко прошли свою группу и оформили выход с первого места. В плей-офф им выпал относительно легкий соперник, но этот соперник уже показал, что умеет играть с грандами, непросто в матче против датчан было как "Манчестер Юнайтед", так и "Баварии".

Личные встречи

11.10.22 ЛЧ "Копенгаген" — "Манчестер Сити" 0:0

05.10.22 ЛЧ "Манчестер Сити" — "Копенгаген" 5:0

26.02.09 ЛЕ "Манчестер Сити" — "Копенгаген" 2:1

19.02.09 ЛЕ "Копенгаген" — "Манчестер Сити" 2:2

Цифры и факты

В 5 из последних 6 матчей "Манчестер Сити" на выезде "горожане" забивал как минимум 3 мяча;

"Копенгаген" проиграл 3 из последних 5 домашних матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне матча против "Манчестер Сити" в составе "Копенагена" есть несколько травм и одна дисквалификация. Из-за повреждений первый матч пропустят Давид Хочолава и Тео Сандер. Дисквалификацию отбывает Лукас Лерагер. Также под вопросом готовность к матчу Биргера Мелинга.

Что касается "Манчестер Сити", то реальных потерь нет, вот только под вопросом физическая готовность Матео Ковачича и Йошко Гвардиолы. Все остальные точно готовы играть. Пеп наконец может с улыбкой посмотреть на лазарет своей команды.

"Копенгаген", 4-3-3: Грабара — Анкерсен, Вавро, Дикс, Йелерт — Барджи, Фальк, Гонцалвеш — Эльюнусси, Клаессон, Ашури

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Аке — Родри, Льюис — Фоден, Де Брюйне, Доку — Холанд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Копенгаген" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Копенгагеном" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:2. Учитывая тот факт, что это только первый матч и коллективы еще встретятся в Манчестере, вряд ли команда Гвардиолы будет лететь изо всех сил и громить соперника. Скорее всего, они оформят себе комфортное преимущество в два гола и спокойно будут ждать ответного матча, в котором и решатся все вопросы. Погрома не ждем, но победы гостей — безусловно.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.