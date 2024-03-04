На краю пропасти. Бавария – Лацио. Прогноз ответного матча 1/8 ЛЧ на 05.03.2024

Лига Чемпионов. 1/8 финала, 2-й матч

5 марта. Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Лацио (0:1)

Трансляция – Megogo (22:00)

Бавария

После фиаско в Риме две недели назад дела у "Баварии" особо не улучшились. Команда после "Лацио" проиграла ещё и "Бохуму", достигнув отметки в 3 поражения подряд во всех турнирах. Что незамедлительно привело к отставке Тухеля, хоть и в конце сезона. Впрочем, если мюнхенцы вылетят в 1/8 ЛЧ, в клубе вряд ли кто-то будет терпеть экс-тренера ПСЖ и "Челси" до лета.

Из позитивных новостей – дома "Бавария" выиграла 4 из 5 матчей в новом году. Включая игру против "РБ Лейпцига" (2:1) в позапрошлом туре, где дубль оформил Харри Кейн. Эта победа так и осталась единственной для коллектива в 5 последних играх. Не менее убедительная серия на "Альянц Арене" у мюнхенцев и в ЛЧ (10 побед в 13 матчах). Но домашняя крепость в этот раз не факт, что поможет, ведь у "Баварии" полно как игровых, так и кадровых проблем.

На первую игру против "Лацио" Тухель попытался вернуть "Баварию" к заводским настройкам. По наполнению состава было близко, ведь команда играла с давно сыгранным треугольником Киммих-Горецка-Мюллер в центре поля. Но даже с таким креативным центром "Бавария" не смогла пробить низкий блок римлян, страдая в позиционной атаке и не нанеся ни единого удара в створ за матч.

Ситуация с травмами тоже не улучшилась. Саша Боэ и Мазрауи вылетели, из-за чего позицию правого защитника закрывает в последнее время Киммих. Это в свою очередь открывает дорогу в старт юниору Павловичу в центре поля. Упамекано дисквалифицирован, де Лигту Тухель не доверяет, потому в центре обороны выйдут Дайер и Ким. Коман травмирован, Сане под вопросом на игру, а Гнабри только вернулся. Так что с первых минут ожидается Тель.

Лацио

В то же время "Лацио" надеется выйти в 1/4 финала ЛЧ впервые с золотых времён Свена-Йорана Эрикссона в начале нулевых. У римлян тоже неладно складывается на внутренней арене, где "орлы" застряли на 9-й позиции, в 7 очках от своих соседей из "Ромы", которые идут на 5-м месте (зона ЛЕ). С момента первой игры с "Баварией" команда Маурицио Сарри проиграли 3 из 4 матчей в Серии А.

Проигрыш блестящей "Болонье" (1:2) Тиаго Мотты не вызвал много вопросов. В отличии от фиаско от "Фиорентины" (2:1) на выезде, где "орлы" нанесли унизительный один удар в створ за 90 минут. На выходных же подопечные Сарри дома уступили "Милану" (0:1), вдесятером не дотерпев несколько минут до конца основного времени при сухом счёте. А дальше у команды началась истерика, и "Лацио" закончил матч с тремя удалениями.

Само собой, эти дисквалификации не переносятся на ЛЧ, потому у Сарри будет почти оптимальный состав на выезд в Мюнхен. Недоступен любимец тренера глубинный плеймейкер Николо Ровелла. Впрочем, на "Альянц Арене" команде в первую очередь нужно отзащищаться, потому в старте всё равно вышел бы либо Катальди, хорошо отыгравший первую игру 1/8, либо более атлетичный Весино. Также не сыграет опытный фулбек Патрик. Других потерь у Сарри нет.

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Статистика и факты

На счету Кейна 15 голов и 4 ассиста в 19 домашних ЛЧ за "Баварию" и "Тоттенхэм".

"Бавария" не проигрывала в ЛЧ дома в 13 последних матчах (10 побед).

"Бавария" дома выиграла 10 из 17 матчей против итальянских команд (3 ничьи, 4 поражения).

"Бавария" вылетала в 7 последних плей-офф ЛЧ, когда проигрывала первую игру.

В последний раз "Баварию" в ЛЧ и дома, и на выезде обыгрывал мадридский "Реал" в сезоне 2016/17.

"Лацио" проиграл 3 из 4 последних матча в Серии А.

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Киммих, Дайер, Ким, Дэвис – Павлович, Горецка – Тель, Мюллер, Мусиала – Кейн

"Лацио": Проведел – Марушич, Хила, Романьоли, Хюсай – Гендузи, Весино, Луис Альберто – Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсен

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Бавария" — "Лацио" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Лацио от UA-Футбол

На идентичном отрезке прошлого сезона "Лацио" выиграл 7 из 8 матчей, пропустив всего один гол. Та версия римлян запросто могла выбить "Баварию" Тухеля. Но нынешний "Лацио" и сам страдает от массы игровых проблем. Так что ждём боевого, но всё же прохода "Баварии". Ставка: победа хозяев в основное время в два мяча с коэффициентом 3.85.