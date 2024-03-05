Реал - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.03.2024

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов готовят нам довольно интересную встречу "Реала" и "РБ Лейпцига". Сейчас мадридцы имеют преимущество всего в один мяч, поэтому у команды Марко Розе есть шансы побороться за путевку в следующий раунд. Все зависит от их усилий.

1/8 финала Лиги Чемпионов. Второй матч

6 марта, 22:00. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

"Реал" - "РБ Лейпциг". 22:00

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Реал

Мадрид продолжает играть в свое удовольствие во всех турнирах. Да, из Кубка Испании вылетели, но вряд ли очень долго из-за этого грустили. Ведь что имеем сейчас: победа в Суперкубке Испании, 1-е место в чемпионате и отсутствие особых проблем в Лиге Чемпионов. Даже травмы ключевых игроков "Реала" соперникам почему-то не помогают.

Хотя нельзя игнорировать тот факт, что в последнее время "Реал" потерял ту свежесть, которая была в первой части сезона. Видим много побед в один мяч, достаточно напряженные игры и иногда ничьи. Где-то это можно объяснить плотным графиком, а где-то - кадровыми проблемами. Но как бы там ни было, пока это не мешает успехам, описанным в первом абзаце.

В ответном матче Лиги Чемпионов "Реал" будет находиться в лучшем положении, потому что победили немцев на выезде (0:1), а теперь будут играть дома, где всегда дышится свободнее. В Лейпциге "сливочным" было непросто. Эту игру вы точно вспомните, ведь тогда Лунин провел лучший матч в сезоне (а возможно и вообще, за время всего пребывания в Мадриде). Бесспорно, то, что "Реал" подходит ко второму матчу, имея "в кармане" победу и 0 пропущенных - заслуга украинского кипера.

Последние 3 матча мадридцев несколько успокаивают "РБ Лейпциг". Ничья с "Райо Вальекано" и "Валенсией", а также поздняя победа над "Севильей" дают немцам лучик надежды, что уставший "Реал" может перед ними упасть. Однако, Лига Чемпионов - это совсем другой турнир, в котором все может быть не так, как ожидаешь.

Из потерь у "Реала" все те же Куртуа, Алаба и Милитао. Все они продолжают восстанавливаться уже длительное время, поэтому особо нам это ничего не дает - "сливочные" давно научились играть без вышеупомянутых игроков.

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РБ Лейпциг

"Начальная фаза в определенной степени отражает нашу нынешнюю ситуацию. Мы выходим один на один с вратарем, но не забиваем гол", - так комментировал игру с "Бохумом" главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе. Этот матч "быки" выиграли несколько дней назад со счетом 1:4. Но речь не об этом.

Утверждение Розе вполне характеризует главную проблему команды в этом сезоне. Результативность. Вроде и создают моменты, есть удары - но забить еще та задача. Так было и в первом матче с "Реалом", когда немцы могли рассчитывать на положительный результат. "РБ Лейпциг" имел втрое больше ударов в створ ворот соперника, но ни разу не забил. В отличие от "Реала".

В Бундеслиге команда идет стабильно пятой. Скорее всего, "быки" будут играть в следующем сезоне в еврокубках. Вопрос только в каком именно турнире. Шансы на Лигу Чемпионов есть. Причем высокие. Главное не показывать такую же нестабильность как у "Боруссии" - главного конкурента за желанное место в таблице.

"Всем, кто уже списал нас со счетов, я отвечу: нет ничего невозможного", - говорит Хави Симонс, одна из "звездочек" этого коллектива. 8 голов и 10 ассистов нидерландца в этом сезоне могут пополниться результативными действиями еще и на "Сантьяго Бернабеу".

У команды есть 2 весомые проблемы с составом. Игру с "Реалом" пропустят основные защитники Клостерманн и Симакан. У первого травма бедра, а у второго перебор желтых карточек. Тренерскому штабу придется "латать дыры".

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Реала":

02.03. "Валенсия" - "Реал" 2:2 (Ла Лига)

25.02. "Реал" - "Севилья" 1:0 (Ла Лига)

18.02. "Райо Вальекано" - "Реал" 1:1 (Ла Лига)

Последние 3 встречи "РБ Лейпцига":

02.03. "Бохум" - "РБ Лейпциг" 1:4 (Бундеслига)

24.02. "Бавария" - "РБ Лейпциг" 2:1 (Бундеслига)

17.02. "РБ Лейпциг" - "Боруссия М" 2:0 (Бундеслига)

Последние очные встречи:

13.02. "РБ Лейпциг" - "Реал" 0:1 (Лига Чемпионов)

2022. "РБ Лейпциг" - "Реал" 3:2 (Лига Чемпионов)

2022. "Реал" - "РБ Лейпциг" 2:0 (Лига Чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Реал - РБ Лейпциг от UA-Футбол

В определении победителей букмекеры изрядно клонят в сторону хозяев. Оно и не удивительно. Все мы знаем силу "Реала". По сравнению с первой игрой этих команд, в составе мадридцев теперь будут Рюдигер и Беллингем. Этот факт, а также уже добытое преимущество в один гол и домашнее поле убеждают поставить на уверенный проход "Реала" в четвертьфинал.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша