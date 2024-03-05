Манчестер Сити – Копенгаген. Анонс и прогноз ответного матча 1/8 Лиги Чемпионов на 06.03.2024

Лига Чемпионов. 1/8 финала, ответный матч.

6 марта. 22:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Football 2

Пара, в которой судьба противостояния была известна не то что после первого матча, когда "Манчестер Сити" одолел своих соперников на выезде со счетом 1:3, а сразу после жеребьевки.

"Горожане" просто находятся на совершенно другом уровне и они прекрасно доказали это в первом матче на "Паркене". Теперь они будут принимать датский коллектив у себя дома и задача для подопечных Якоба Неструпа выглядит не просто тяжелой, а практически невозможной.

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Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы продолжает активную борьбу за титул в Английской Премьер-лиге и на прошлых выходных они одолели своих главных конкурентов по городу, "Манчестер Юнайтед". Несмотря на результат (3:1), "горожане" точно могли и должны были забивать намного больше и можно сказать, что Тен Хагу и его ребятам даже повезло.

До этого был разгром "Лутона" с пента-триком от Холанда, а еще раньше "Борнмут" и "Брентфорд" получили по одному скромному голу и синхронно уступили "Сити". Да, коллектив Гвардиолы пока не в идеальной форме, однако даже этого хватает, чтобы вселять страх в соперников и регулярно собирать очки.

Последняя потеря баллов в чемпионате состоялась 17 февраля, когда на "Этихад" приехал "Челси". Тогда все завершилось вничью и, наверное, именно команда Почеттино была ближайшей к успеху в матче против "Манчестер Сити". Сейчас они на втором месте, но до "Ливерпуля" буквально подать рукой. Повезло, что в 1/8 Лиги Чемпионов они получили соперника, с которым можно играть не в полную силу и спокойно идти дальше.

Новости "Копенгагена"

В национальном чемпионате у подопечных Якоба Неструпа все складывается не лучшим образом. После поражения в первом матче против "горожан" они дважды победили, но в матче против главного конкурента, который находится на первом месте, "Мидтьюланна", они проиграли, пропустив два безответных гола.

Это поражение опустило "Копенгаген" на третью строчку, теперь их опережает не только "Мидтьюланн", но и "Брондбю". Конечно, такую разницу можно отыграть и время еще есть, однако нужно констатировать, что они не в лучшей форме, потому что не могут поддержать свою форму прошлого сезона, благодаря которой они и квалифицировались в Лигу Чемпионов.

Наверное, учитывая поражение в первом матче, они приедут в Манчестер без особых надежд на реальный проход дальше, но всегда можно показать свои зубы и сыграть классный матч, чтобы потом не было стыдно рассказывать детям и внукам. Именно с такой мотивацией "Копенгаген" и будет играть.

Личные встречи

13.02.24 ЛЧ "Копенгаген" - "Манчестер Сити" 1:3

11.10.22 ЛЧ "Копенгаген" - "Манчестер Сити" 0:0

05.10.22 ЛЧ "Манчестер Сити" - "Копенгаген" 5:0

26.02.09 ЛЕ "Манчестер Сити" - "Копенгаген" 2:1

19.02.09 ЛЕ "Копенгаген" - "Манчестер Сити" 2:2

Цифры и факты

"Манчестер Сити" не проиграл еще ни одного официального матча против "Копенгагена" в своей истории (5 матчей - 4 победы и 1 ничья);

В 4 из 5 последних официальных матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас лазарет "Манчестер Сити" практически пуст и среди травмированных числится только Джек Грилиш. Впрочем, на этой позиции есть кому играть, поэтому эту потерю критической не назовешь. Возможно, Гвардиола даст шанс молодежи в этом матче, учитывая, что многое уже решено.

Что касается датского коллектива, то здесь с травмами проблем немного больше. Виктор Клаессон, Лукас Лерагер и Давит Хочолава пока травмированы и помочь своей команде не смогут. Кроме того, под вопросом участие в матче Тео Сандера и Эмиля Гойлунда.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Аке — Родри — Фоден, Де Брюйне, Альварес, Бобб — Холанд

"Манчестер Сити", 4-3-3: Грабара — Йелерт, Вавро, Маккенна, Дикс — Барджи, Фальк, Маттссон — Эльюнусси, Ларссон, Ашури

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Копенгаген" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Копенгагеном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. В первом матче команда Гвардиолы уже получила комфортный результат. Дома можно будет сыграть расслабленно и просто улучшить свою статистику в Лиге Чемпионов. Вряд ли такой "Копенгаген" сможет создать им реальные проблемы, они и у себя в чемпионате сейчас проблемы решить не могут. Поэтому еще одна комфортная победа для "горожан".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.