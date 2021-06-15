Финляндия - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 16.06.2021 

Евро-2020. Группа B, второй тур

16 июня 2021. Санкт-Петербург, "Стадион Санкт-Петербург"

Финляндия 16:00 Россия

Телетрансляция – Футбол 1/2, OLL.tv

Финляндия в первом туре сенсационно переиграла Данию в матче, где футбол на втором месте, а Россия пропустила три гола от Бельгии и вместе с Турцией делит пока звание худшей команды Евро. В последний раз Финляндия побеждала Россию в 1912 году, но каждое событие должно произойти хотя бы раз в сто лет.

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Финляндия

Матч Дания – Финляндия войдет в историю как один из самых драматичных в истории Евро. В первом тайме у лидера датчан Кристиана Эриксена остановилось сердце, прямо на поле проводилась сердечно-легочная реанимация, и когда игрока “Интера” вернули в жизнь, и затем отправили в больницу, казалось, что матч не будет продолжен. Но спустя полтора часа игра была возобновлена. Игроки сборной Дании были в стрессе, но нельзя сказать, что и игроки сборной Финляндии были в полном порядке. Дания на правах фаворита атаковала, но в итоге победили финны – 1:0. Единственный гол после единственного удара за матч. Йоэл Похьняпало, удачно пробив головой, вошел в историю, но этой победы не было, если бы не вратарь “Байера” Лукаш Градецки, который не только отбил пенальти Хейбьерга, но и сделал несколько ключевых сэйвов.

Финляндии достаточно набрать очко в матче с Россией, чтобы на 99% гарантировать себе выход в плей-офф. В игре второго тура “филины” будут действовать так же, как и в стартовом матче против Дании: глубокая защита, 5-3-2, и контратаки через Пукки.

Россия

Перед матчем с Финляндией у сборной России большая потеря – расположения сборной покинул из-за травмы 37-летний Жирков, один из любимчиков Черчесова. Жирков, как и вся сборная России, провалился в игре против Бельгии. Лукаку и Менье сделали в первом тайме комфортный задел для своей команды, оставшиеся 60 минут Бельгия играла по счету, а россияне были беспомощны в атаке. В конце игры Лукаку сделал дубль и установил окончательный счет – 3:0 в пользу Бельгии. Тактика “заброс на Дзюбу, а там будь что будет” попросту не работала. С финнами будет даже сложнее. России придется позиционно атаковать, что никогда не было ее сильным качеством.

Помимо Жиркова, травмированных нет, но вызывает вопросы физическое состояние Кудряшова, Кузяева, Дивеева и Джикии. У России проблемы с защитниками, чем постарается воспользоваться Пукки.

Статистика команд, цифры и факты

Россия не выигрывает на чемпионата Европы в шести матчах подряд (две ничьи, четыре поражения).

Победа над Данией стала для Финляндии первой в 2021 году. Также это был первый матч с 11 ноября, в котором “филины” не пропустили.

Финляндия забивает в последних десяти матчах квалификации Евро и самого Евро.

Россия никогда не побеждала на чемпионатах Европы после того как пропускала первой (две ничьи, десять поражений).

Личные встречи

В последний раз Финляндия побеждала Россию в 1912 году. Начиная с 1992 года Россия победила во всех четырех матчах, разница мячей 15-1.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бельгия 1 1 0 0 3-0 +3 3 2 Финляндия 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 Дания 1 0 0 1 0-1 -1 0 4 Россия 1 0 0 1 0-3 -3 0

Ориентировочные составы

Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Тойвио, Райтала – Камара, Спарв, Луд – Пукки, Похьянпало

Россия: Шунин – Баринов, Джикия, Семенов – Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев – Миранчук, Головин – Дзюба

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Финляндия – Россия от UA-Football

Финляндия победила Данию только один раз за весь матч пробив по воротам, и можно сказать, что обстоятельства сложились в пользу “филинов”. Но в целом Финляндия защищалась неплохо. Подборы, блоки, перехваты, выносы, выигранные верховые дуэли – все это было в матче против Дании. Финляндия может быть очень неудобной командой для соперника. Может показаться, что домашнее преимущество играет в пользу России, но в игре против Бельгии болельщики не помогли команде Черчесова, а Финляндия выиграла в Копенгагене. У России есть проблемы с позиционной атакой, а финны будут довольствоваться игрой в обороне. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.