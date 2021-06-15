Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финляндия - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 16.06.2021
Финляндия – Россия: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 июня ⋊ Евро-2020 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Евро-2020. Группа B, второй тур
16 июня 2021. Санкт-Петербург, "Стадион Санкт-Петербург"
Финляндия 16:00 Россия
Телетрансляция – Футбол 1/2, OLL.tv
Финляндия в первом туре сенсационно переиграла Данию в матче, где футбол на втором месте, а Россия пропустила три гола от Бельгии и вместе с Турцией делит пока звание худшей команды Евро. В последний раз Финляндия побеждала Россию в 1912 году, но каждое событие должно произойти хотя бы раз в сто лет.
Финляндия
Матч Дания – Финляндия войдет в историю как один из самых драматичных в истории Евро. В первом тайме у лидера датчан Кристиана Эриксена остановилось сердце, прямо на поле проводилась сердечно-легочная реанимация, и когда игрока “Интера” вернули в жизнь, и затем отправили в больницу, казалось, что матч не будет продолжен. Но спустя полтора часа игра была возобновлена. Игроки сборной Дании были в стрессе, но нельзя сказать, что и игроки сборной Финляндии были в полном порядке. Дания на правах фаворита атаковала, но в итоге победили финны – 1:0. Единственный гол после единственного удара за матч. Йоэл Похьняпало, удачно пробив головой, вошел в историю, но этой победы не было, если бы не вратарь “Байера” Лукаш Градецки, который не только отбил пенальти Хейбьерга, но и сделал несколько ключевых сэйвов.
Финляндии достаточно набрать очко в матче с Россией, чтобы на 99% гарантировать себе выход в плей-офф. В игре второго тура “филины” будут действовать так же, как и в стартовом матче против Дании: глубокая защита, 5-3-2, и контратаки через Пукки.
Россия
Перед матчем с Финляндией у сборной России большая потеря – расположения сборной покинул из-за травмы 37-летний Жирков, один из любимчиков Черчесова. Жирков, как и вся сборная России, провалился в игре против Бельгии. Лукаку и Менье сделали в первом тайме комфортный задел для своей команды, оставшиеся 60 минут Бельгия играла по счету, а россияне были беспомощны в атаке. В конце игры Лукаку сделал дубль и установил окончательный счет – 3:0 в пользу Бельгии. Тактика “заброс на Дзюбу, а там будь что будет” попросту не работала. С финнами будет даже сложнее. России придется позиционно атаковать, что никогда не было ее сильным качеством.
Помимо Жиркова, травмированных нет, но вызывает вопросы физическое состояние Кудряшова, Кузяева, Дивеева и Джикии. У России проблемы с защитниками, чем постарается воспользоваться Пукки.
Статистика команд, цифры и факты
- Россия не выигрывает на чемпионата Европы в шести матчах подряд (две ничьи, четыре поражения).
- Победа над Данией стала для Финляндии первой в 2021 году. Также это был первый матч с 11 ноября, в котором “филины” не пропустили.
- Финляндия забивает в последних десяти матчах квалификации Евро и самого Евро.
- Россия никогда не побеждала на чемпионатах Европы после того как пропускала первой (две ничьи, десять поражений).
Личные встречи
В последний раз Финляндия побеждала Россию в 1912 году. Начиная с 1992 года Россия победила во всех четырех матчах, разница мячей 15-1.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|4
|Россия
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
Ориентировочные составы
Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Тойвио, Райтала – Камара, Спарв, Луд – Пукки, Похьянпало
Россия: Шунин – Баринов, Джикия, Семенов – Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев – Миранчук, Головин – Дзюба
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Финляндия – Россия от UA-Football
Финляндия победила Данию только один раз за весь матч пробив по воротам, и можно сказать, что обстоятельства сложились в пользу “филинов”. Но в целом Финляндия защищалась неплохо. Подборы, блоки, перехваты, выносы, выигранные верховые дуэли – все это было в матче против Дании. Финляндия может быть очень неудобной командой для соперника. Может показаться, что домашнее преимущество играет в пользу России, но в игре против Бельгии болельщики не помогли команде Черчесова, а Финляндия выиграла в Копенгагене. У России есть проблемы с позиционной атакой, а финны будут довольствоваться игрой в обороне. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- СМИ: Заря подписала хавбека Динамо
- За кого болеют украинцы на Евро кроме нашей национальной команды
- Кристиан Эриксен обратился к болельщикам и рассказал о своем самочувствии
- Уэльс - Швейцария. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 12 июня 2021
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО