Байер - Хапоэль Беэр-Шева. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, группа С, четвертый тур

26 ноября. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 22:00 “Хапоэль” Беэр-Шева

Телетрансляция – Воля TV, MEGOGO, OLL.TV

“Байер” еще ни разу не проигрывал в новом сезоне Бундеслиги, но в Лиге Европы команда Петера Боса уже уступила пражской “Славии”. В одном матче уступила и чешская команда. После трех туров “Байер” и “Славия” имеют по шесть очков, “Славия” и “Хапоэль” – три.

Игра в Израиле в третьем туре не просто складывалась для “Байера”. Леверкузенцы уступали по ходу матча, а победный гол забили на 75-й минуте. Итоговый счет первого матча – 4:2. “В нашей группе все интересно, – рассказывает нидерландский тренер “Байера”. – Все четыре команды выиграли хотя бы один раз, и плотно располагаются друг к другу в турнирной таблице. Если мы выиграем в четверг, а мы это должны сделать, так как играем дома, то сделаем хороший шаг к плей-офф”.

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На выходных “Байер” сумел переиграть “Арминию”. Это был малопривлекательный матч, и прежде всего он запомнился комическим автоголом вратаря “Байера” Градецки . Набранные три очка в этой игре позволили Леверкузену остаться на третьем месте. “Хапоэль” в свою очередь проиграл проиграл “Ашдоду” (0:2) и после шести туров занимает 11 место в чемпионате Израиля с шестью набранными пунктами.

“Байер” перед игрой с “Хапоэлем” испытывает кадровые проблемы в защите. В четверг не сыграют брать Бендеры и Тапсоба. По-прежнему травмированы Ариас, Паласиос, Арангис и Паулиньо. Что касается “Хапоэля”, то команда из Беэр-Шева потеряла из-за травмы своего ведущего защитника и капитана Мигела Витора.

Ориентировочные составы

“Байер”: Градецки – Венделл, Драгович, Та, Вайзер – Демирбай, Баумгартлингер – Амири, Виртц, Беллараби – Аларио

“Хапоэль”: Левита – Голдберг, Таа, Цедек, Дадиа – Йосефи, Кабха, Барейро – Жозуэ, Саллалих, Агудело

Прогноз на матч Байер Леверкузен – Хапоэль Беэр-Шева

Букмекеры очень скромно оценивают шансы “Хапоэля” на положительный результат в Леверкузене. Очевидно, что “Байер” команда совсем другого класса, и если Леверкузен не будет слишком расслаблен и сосредоточиться на игре, он безусловно должен выиграть этот матч, даже учитывая то, что будет играть не основной четверкой защитников. Последний фактор вероятно посодействует тому, что “Байер” один гол пропустит. Но забьет команда Боса больше. Следует обратить внимание на ставку “Тотал 3 Б” в 1.53. Прогноз – победа “Байера” 4:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.