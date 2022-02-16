Возвращение короля. Севилья - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17 февраля 2022

"Севилья" любит Лигу Европы. Можно сказать, обожает. Испанская команда выиграла шесть титулов (считаем вместе с кубками УЕФА), не проиграв при этом ни единого раза в финале. Как вы понимаете, это рекордный показатель. Прошлый розыгрыш любимого трофея "нервионцы" пропускали, поскольку вышли в плей-офф ЛЧ, где быстро вылетели от "Боруссии". Дабы на этот раз не повторять ошибок, коллектив Лопетеги занял третье место в главном еврокубке, спустился этажом ниже и начал погоню за седьмой Лигой Европы. Первый оппонент - "Динамо" Загреб, которое в своей группе ЛЕ уступило "Вест Хэму", но все равно попало в плей-офф. К матчу 1/16 хорваты не подходят в статусе фаворита, но это ведь не приговор...

Читайте также УЕФА распространит 30 тысяч бесплатных билетов на финалы клубных турниров этого года

"Севилья" 22:00 "Динамо" (Загреб)

Лига Европы, 1/16 финала, 1-й матч

17 февраля, Севилья, стадион "Рамон Санчес-Писхуан"

Арбитр: М.Гуида

Трансляция: MEGOGO

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Севилья":

Команда Лопетеги не поддается логике. Они достаточно успешно выступают в Ла Лиге, где очень уверенно чувствуют себя на втором месте и отстают от лидера лишь на четыре бала. Далеко не факт, что "Севилья" сможет навязать борьбу за титул, но вряд ли место в четверке от них куда-то убежит. Параллельно с домашней уверенностью существует еврокубковый провал. Попав в наиболее легкий квартет ("Вольфсбург", "Зальцбург" и "Лилль"), испанцы стали лишь третьими, что можно назвать посредственностью. Или провалом.

У Лопетеги хватает кадровых проблем - Ламела и Сусо пока находятся в лазарете, а Навас, Окампос и Корона еще не восстановились до конца. С одной стороны, любой из этой тройки на поле появиться может, но зачем рисковать ними в условиях не самого простого графика. Помимо Загреба впереди у "Севильи" выезд к "Эспаньолу" и дерби против "Бетиса", а потому Лопетеги нужно грамотно распределить ресурсы на эту дистанцию.

Ориентировочный состав: Буну - Кунде, Карлос, Рекик, Акунья - Ракитич, Дилейни, Фернандо - Гомес, Мир, Марсьяль

"Динамо" (Загреб):

Как и будущего соперника, у Загреба неплохо идут дела в местном чемпионате. Обыграв на выходных "Горицу", коллектив Желько Копича укрепил свое лидерство. Ныне их отрыв от ближайшего преследователя равен трем балам и матчу в запасе. Выступление в Европе также не назвать провальным. Загреб не стал в группе ЛЕ первым, пропустив вперед "Вест Хэм", однако "Рапид" и "Генк" им удалось оставить далеко позади себе. Прилично.

У "Динамо" практически нет никаких проблем с составом. Точно не сыграет 27-летний Йосип Мишич, вынужденный отсиживает дисквалификацию, в то время как с остальными игроками все прекрасно. Особенно это касается прекрасного Оршича и его 13 голов в этом сезоне. Два из них он забил именно в Лиге Европы.

Ориентировочный состав: Ливакович - Теофиль-Катрен, Шутало, Лауристен - Ристовски, Толич, Адеми, Иванушец, Бочкай - Андрич, Оршич

Путь в плей-офф

"Севилья" и "Динамо" попали в 1/16 финала Лиги Европы разными путями. Хорватский клуб оказался здесь из-за второго места в группе, испанцы - после того, как не смогли достойно выступить в Лиге Чемпионов. По итогам двум встреч один из коллективов окажется в 1/8, другой - аут.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Очные встречи

Лига Чемпионов, групповой этап, 02.11.2016

"Севилья" - "Динамо" 4:0

Лига Чемпионов, групповой этап, 18.10.2016

"Динамо" - "Севилья" 0:1

"Севилья" - "Динамо" (Загреб): Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Севилья" - "Динамо" (Загреб) от UA-Football

Победа "Севильи" 3:1. На бумаге фаворит очевиден. Загреб не будет мальчиком для битья, однако и по составу, и по статусу, и по опыту коллектив Лопетеги сильно опережает оппонента, а потому все упирается в мотивацию хозяев. Если "Севилья" будет относиться к Лиге Европе с полной серьезностью, то в этот четверг они должны брать свое. Да и так логичнее - выложиться в первом матче, превратив ответный в формальность. А потому мы рискнем поставить на победу "нервионцев" с разницей в два мяча.