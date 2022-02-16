Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возвращение короля. Севилья - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17 февраля 2022
"Севилья" снова вместе с Лигой Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Севилья" любит Лигу Европы. Можно сказать, обожает. Испанская команда выиграла шесть титулов (считаем вместе с кубками УЕФА), не проиграв при этом ни единого раза в финале. Как вы понимаете, это рекордный показатель. Прошлый розыгрыш любимого трофея "нервионцы" пропускали, поскольку вышли в плей-офф ЛЧ, где быстро вылетели от "Боруссии". Дабы на этот раз не повторять ошибок, коллектив Лопетеги занял третье место в главном еврокубке, спустился этажом ниже и начал погоню за седьмой Лигой Европы. Первый оппонент - "Динамо" Загреб, которое в своей группе ЛЕ уступило "Вест Хэму", но все равно попало в плей-офф. К матчу 1/16 хорваты не подходят в статусе фаворита, но это ведь не приговор...
"Севилья" 22:00 "Динамо" (Загреб)
Лига Европы, 1/16 финала, 1-й матч
17 февраля, Севилья, стадион "Рамон Санчес-Писхуан"
Арбитр: М.Гуида
Трансляция: MEGOGO
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Севилья":
Команда Лопетеги не поддается логике. Они достаточно успешно выступают в Ла Лиге, где очень уверенно чувствуют себя на втором месте и отстают от лидера лишь на четыре бала. Далеко не факт, что "Севилья" сможет навязать борьбу за титул, но вряд ли место в четверке от них куда-то убежит. Параллельно с домашней уверенностью существует еврокубковый провал. Попав в наиболее легкий квартет ("Вольфсбург", "Зальцбург" и "Лилль"), испанцы стали лишь третьими, что можно назвать посредственностью. Или провалом.
???? @EuropaLeague ????????— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 16, 2022
¡Vamos, Sevilla! ⚪️????#WeareSevilla #NuncaTeRindas #UEL pic.twitter.com/5zxmfZiawC
У Лопетеги хватает кадровых проблем - Ламела и Сусо пока находятся в лазарете, а Навас, Окампос и Корона еще не восстановились до конца. С одной стороны, любой из этой тройки на поле появиться может, но зачем рисковать ними в условиях не самого простого графика. Помимо Загреба впереди у "Севильи" выезд к "Эспаньолу" и дерби против "Бетиса", а потому Лопетеги нужно грамотно распределить ресурсы на эту дистанцию.
Ориентировочный состав: Буну - Кунде, Карлос, Рекик, Акунья - Ракитич, Дилейни, Фернандо - Гомес, Мир, Марсьяль
"Динамо" (Загреб):
Как и будущего соперника, у Загреба неплохо идут дела в местном чемпионате. Обыграв на выходных "Горицу", коллектив Желько Копича укрепил свое лидерство. Ныне их отрыв от ближайшего преследователя равен трем балам и матчу в запасе. Выступление в Европе также не назвать провальным. Загреб не стал в группе ЛЕ первым, пропустив вперед "Вест Хэм", однако "Рапид" и "Генк" им удалось оставить далеко позади себе. Прилично.
????⚽️????????????✈ #dinamozagreb #UEL— GNK Dinamo (@gnkdinamo) February 16, 2022
???? Pixsell pic.twitter.com/hfQTfwoStJ
У "Динамо" практически нет никаких проблем с составом. Точно не сыграет 27-летний Йосип Мишич, вынужденный отсиживает дисквалификацию, в то время как с остальными игроками все прекрасно. Особенно это касается прекрасного Оршича и его 13 голов в этом сезоне. Два из них он забил именно в Лиге Европы.
Ориентировочный состав: Ливакович - Теофиль-Катрен, Шутало, Лауристен - Ристовски, Толич, Адеми, Иванушец, Бочкай - Андрич, Оршич
Путь в плей-офф
"Севилья" и "Динамо" попали в 1/16 финала Лиги Европы разными путями. Хорватский клуб оказался здесь из-за второго места в группе, испанцы - после того, как не смогли достойно выступить в Лиге Чемпионов. По итогам двум встреч один из коллективов окажется в 1/8, другой - аут.
Очные встречи
Лига Чемпионов, групповой этап, 02.11.2016
"Севилья" - "Динамо" 4:0
Лига Чемпионов, групповой этап, 18.10.2016
"Динамо" - "Севилья" 0:1
"Севилья" - "Динамо" (Загреб): Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Севилья" - "Динамо" (Загреб) от UA-Football
Победа "Севильи" 3:1. На бумаге фаворит очевиден. Загреб не будет мальчиком для битья, однако и по составу, и по статусу, и по опыту коллектив Лопетеги сильно опережает оппонента, а потому все упирается в мотивацию хозяев. Если "Севилья" будет относиться к Лиге Европе с полной серьезностью, то в этот четверг они должны брать свое. Да и так логичнее - выложиться в первом матче, превратив ответный в формальность. А потому мы рискнем поставить на победу "нервионцев" с разницей в два мяча.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер могут понизиться в рейтинге клубов. Это повлияет на их перспективы посева / корзин в следующей ЛЧ
- У Украины первая медаль, Норвегия вне конкуренции. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Новичок Ливерпуля - чистокровный индеец. Его народ вымирает из-за голода, нищеты и добычи угля
- Олимпиада-2022. Норвежцы разгромили соперников в лыжной эстафете, Украина не попала в финал
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу