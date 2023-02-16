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Барселона – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча плей-офф ЛЕ на 16.02.23
Поединок уровня Лиги Чемпионов
Фото: twitter.com/ManUtd
Лига Европы
Стыки плей-офф раунда, первый матч
16 февраля, 19:45. "Камп Ноу" (Барселона)
Прямая трансляция: Мегого
Текстовый онлайн:
Если принимать во внимание все матчи еврокубков на этой неделе, то поединок "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" за вывеской могло переплюнуть только противостояние между ПСЖ и "Баварией". Французы и немцы показали не слишком яркую игру, поэтому теперь "блауграна" с "манкунианцами" должны оправдать громкое название этого матча. Встреча таких команд заслуживает представлять плей-офф Лиги чемпионов, а не стыки второго по престижности континентального клубного турнира.
Новости Барселоны
Возможно, "блауграна" в последние годы не слишком ярко выглядит, а тем более если речь идет о еврокубках. "Барса" опустилась в ЛЕ из Лиги чемпионов, опередив в своей группе только "Викторию Пльзень" – "Интер" и "Бавария" финишировали выше. Более того, еще в пятом туре подопечные Хави гарантировали себе вылет из ЛЧ. Во второй раз подряд "Барселона" будет играть в Лиге Европы – это точно не показатель высокого уровня.
Однако кризисы происходят в период перестройки клуба. Тем более, когда отказываешься от своего основного наркотика – Лионеля Месси. На развитие команды нужно время – Хави его предоставили, а результат он уже начал давать.
В 2023 году команда мало того, что ни разу не проиграла, а еще и выиграла все поединки (их было 11). Да, дважды после серии пенальти прошли сначала “Интерсити” в Кубке Испании, а затем “Бетис” в Суперкубке, но это все равно положительные результаты. Тот же Суперкубок Испании Хави со своими подопечными все-таки выиграл, и в Примере "блауграна" идет первой с восемью очками преимущества над вторым "Реалом". Такая удобная позиция во внутреннем чемпионате позволяет сразиться за еврокубок (пусть это и не Лига чемпионов).
Кадры хозяев
У "Барсы" две потери на сегодняшний поединок: Бускетс и Дембеле в лазарете. Для Хави это не новость, ведь испанский опорник не играл в предыдущие встречи с “Вильярреалом”, а француз вне состава уже три поединка подряд. Однако потери лидеров – это всегда неприятно.
Новости Манчестер Юнайтед
Еще одна команда, которая тоже переживает реинкарнацию. Правда, это перерождение у “манкунианцев” затянулось на очень долгое время. Клуб решил подойти к выходу из ямы системно и предоставил карт-бланш Тен Хагу – тот уже оправдывает доверие.
После провального старта сезона “красные дьяволы” уже несколько месяцев играют практически без осечек. Да, бывают порой поражения как от "Астон Виллы" в начале ноября, или от "Арсенала" 22 января, однако это скорее исключение из правил. В настоящее время "Манчестер Юнайтед" остается единственной командой Европы, которая продолжает участвовать во всех четырех соревнованиях. В АПЛ "красные дьяволы" уже третьи с существенным пятиочковым отрывом от четвертого "Ньюкасла" (да еще и с матчем в запасе), в Кубке Англии их ждет 1/8 финала, в Кубке лиги – финал.
Только из-за поражения в первом туре ЛЕ от "Реала Сосьедад" приходится расплачиваться сейчас. Да, в следующих пяти раундах группы подопечные тен Хага победили, однако испанцы тоже набрали 15 очков в итоге, но с лучшей разницей забитых-пропущенных. Как следствие – МЮ на втором месте и должен бороться в стыках.
Кадры гостей
У "Манчестер Юнайтед" потерь по сравнению с "Барселоной" очень много. Забитцер еще в "Баварии" заработал дисквалификацию на плей-офф ЛЧ, поэтому не сыграет сегодня. У Мартинеса аналогичная ситуация с перебором желтых. Лазарет тоже полон: Эриксен, Мактоминей, Марсьяль, ван де Бек и Антони травмированы. Бразильский вингер имеет шанс выйти на поле Камп Ноу, но только сегодня он пройдет необходимые тесты для проверки.
Последние пять матчей Барселоны и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 12.02. Вильярреал – Барселона 0:1 (Ла Лига)
- 05.02. Барселона – Севилья 3:0 (Ла Лига)
- 01.02. Бетис – Барселона 1:2 (Ла Лига)
- 28.01. Жирона – Барселона 0:1 (Ла Лига)
- 25.01. Барселона – Реал Сосьедад 1:0 (Кубок Испании)
Последние пять встреч гостей
- 12.02. Лидс – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)
- 08.02. Манчестер Юнайтед – Лидс 2:2 (АПЛ)
- 04.02. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)
- 01.02. Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:0 (Кубок лиги)
- 28.01. Манчестер Юнайтед – Рединг 3:1 (Кубок Англии)
Последние пять личных официальных встреч между Барселоной и Манчестер Юнайтед
16.04.19. Барселона – Манчестер Юнайтед 3:0 (Четвертьфинал ЛЧ)
10.04.19. Манчестер Юнайтед – Барселона 0:1 (Четвертьфинал ЛЧ)
28.05.11. Барселона – Манчестер Юнайтед 3:1 (Финал ЛЧ)
27.05.09. Барселона – Манчестер Юнайтед 2:0 (Финал ЛЧ)
29.04.08. Манчестер Юнайтед – Барселона 1:0 (Полуфинал ЛЧ)
Цифры и факты
- 16 матчей между собой провели команды на разных уровнях. 7:5 за победами ведет "Барса", еще четыре поединка завершились вничью.
- У "Манчестер Юнайтед" есть один трофей Лиги Европы (сезон 16/17 гг.), у "блауграны" такого достижения нет.
- “Манкунианцы” никогда не побеждали на “Камп Ноу” у Барселоны.
- В последних семи матчах "красные дьяволы" забивали минимум дважды.
- Подопечные Хави за последние семь поединков пропустили один раз: во встрече против "Бетиса" Кунде оформил автогол.
- "Блауграна" в 12 матчах подряд забивает первой.
- У наиболее результативного игрока испанской команды Роберта Левандовского 29 голевых действий (23+6) в этом сезоне, а у аналогичного футболиста МЮ Маркуса Рашфорда их 28 (21+7).
Ставки и коэффициенты на матч Барселона – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Барселона – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Даже не обсуждается, что тен Хаг выставит на игру свою сильнейшую одиннадцатку. Здесь больше вопрос к Хави: будет ли он жертвовать ЛЕ ради Ла Лиги. Точно можно сказать, что глубоким резервом "блауграна" не выйдет, однако некоторые изменения могут быть. Это и другое факторы могут привести к пропущенному голу, но и отличиться хозяева "Камп Ноу" должны. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,72).
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