Манчестер Юнайтед – Барселона. Анонс и прогноз матча плей-офф ЛЕ на 23.02.23

Лига Европы

Стыки плей-офф раунда, ответный матч

23 февраля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: Мегого

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Семь дней назад команды выдали великолепный поединок, который превзошел четыре матча Лиги чемпионов на той неделе. Теперь на коллективы будет давить больший груз ответственности. Если в предыдущей встрече было право на неудачу, то теперь каждая ошибка может стать роковой. Общий счет все еще равный.

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Новости Манчестер Юнайтед

"Манкунианцы" после матча с "Барсой" одержали уверенную победу над "Лестером" в чемпионате Англии. Этот матч против "лис" обещал удивить, даже, возможно, и сенсацией, однако сценарий оказался гораздо более простым. Хоть и "Лестер" мощно давил в первом тайме, но к перерыву они устали. "Красные дьяволы" воспользовались ошибкой соперника и забили гол в середине первой половины встречи, а во втором тайме довели матч до разгрома 3:0.

Благодаря этому "Манчестер Юнайтед" закрепился на третьем месте АПЛ. Более того, к первому "Арсеналу" подопечным тен Хага ближе, чем к четвертому "Ньюкаслу". Эта неделя важна для "манкунианцев", ведь у них не только матч против "Барселоны", но и финал Кубка лиги с "сороками" в воскресенье. Важно правильно распределить силы. Хотя, с такой кадровой ситуацией, возможно тен Хаг и должен будет выбирать приоритеты. Однако, как свойственно нидерландскому тренеру, в каждом из этих матчей выйдет сильнейший состав.

Кадры хозяев

Лазарет "манкунианцев" понемногу уменьшается. В прошлом матче впервые за месяц сыграл Мактоминей. Антони, Магуайр и Марсьяль уже практически восстановились, однако сегодня еще не выйдут. А вот возвращения Эриксена и ван де Бека стоит не ждать в ближайшее время.

Новости Барселоны

Пусть "блауграна" на прошлых выходных не разгромно победила соперника, однако сделала это не менее уверенно. Под мощным давлением "Барсы" еще в первом тайме пал представитель зоны вылета Ла Лиги "Кадис". Откровенный аутсайдер этого матча долго оборонялся, однако перед перерывом пропустил дважды. "Кадис" попытался огрызнуться, однако "Барселона" без особых усилий удержала сухую победу.

У "сине-гранатовых" ситуация в чемпионате идет лучше, чем у МЮ – они там лидируют с восьмиочковым отрывом от второго "Реала". Впереди встреча с еще одним претендентом на зону вылета "Альмерией", поэтому Хави может сегодня дать кому-то лишнюю нагрузку, а на следующих выходных позволить отдохнуть. В прошлом сезоне "Барса" дошла до 1/4 плей-офф Лиги Европы, на этот раз будет футбольным мини-грехом остановиться быстрее, хотя объяснения этому могут быть и они заключаются в кадровых потерях.

Кадры гостей

В прошлом матче против МЮ "Барса" потеряла сразу двух игроков центра поля на сегодняшний поединок. Еще в первом тайме поле из-за травмы покинул Педри, а затем роковую желтую карточку увидел перед собой Гави. Кроме них на поле "Олд Траффорд" не появится Усман Дембеле. А вот Бускетс уже восстановился от травмы – против "Кадиса" даже уже был в заявке.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Барселоны

Последние пять встреч хозяев

19.02. Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 (АПЛ)

16.02. Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 (ЛЕ)

12.02. Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

08.02. Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

19.02. Барселона - Кадис 2:0 (Ла Лига)

16.02. Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 (ЛЕ)

12.02. Вильярреал - Барселона 0:1 (Ла Лига)

05.02. Барселона - Севилья 3:0 (Ла Лига)

01.02. Бетис - Барселона 1:2 (Ла Лига)

Последние пять личных встреч между командами

16.02.23. Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 (ЛЕ)

16.04.19. Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0 (Четвертьфинал ЛЧ)

10.04.19. Манчестер Юнайтед - Барселона 0:1 (Четвертьфинал ЛЧ)

28.05.11. Барселона - Манчестер Юнайтед 3:1 (Финал ЛЧ)

27.05.09. Барселона - Манчестер Юнайтед 2:0 (Финал ЛЧ)

Цифры и факты

Матч "Барселоны" против "Кадиса" стал 17-м сухим в текущем чемпионате Испании. Впервые команда пропустила лишь семь голов за 22 тура соревнования.

В каждом из последних 12 поединков "Манчестер Юнайтед" забивал на "Олд Траффорд" два или три гола.

Последний раз "блауграна" проигрывала в гостях 16 октября прошлого года против "Реала". После этого девять выездных побед (включая один экстра-тайм).

В 2022-м году Маркус Рашфорд забил 13 голов. У "Барселоны" к этой отметке максимально приближен Роберт Левандовский – шесть мячей.

"Барселона" еще ни разу не выигрывала ЛЕ, у "Манчестер Юнайтед" один трофей (в 2017 году).

Разница в трансферной стоимости команд совсем небольшая. "Блауграна" опережает МЮ всего на 2,8 млн евро (762 против 759,2 млн согласно Transfermarkt).

В активе каждой из команд по одной победе в личных встречах на "Олд Траффорд". Также еще дважды коллективы сыграли вничью.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Барселона

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Барселона от UA-Football

Хави перед поединком заявил о том, что это будет будто большой поединок Лиги чемпионов. Если посмотреть на пары 1/8 ЛЧ, то разве что "Ливерпуль" – "Реал" и ПСЖ – "Бавария" могут конкурировать по мощности противостояния с матчем между МЮ и "Барсой", которые играют в стыках (это даже не основной раунд) плей-офф Лиги Европы. Только гимн ЛЕ перед встречей будет напоминать о статусе турнира, однако статус самого поединка чрезвычайно высок. Если до перерыва игра может быть осторожной, то после будет интереснее. Прогноз: Обе забьют во втором тайме (Кф 3).