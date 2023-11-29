Марсель - Аякс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.11.2023

По вывеске это одно из самых статусных противостояний игрового дня. Обе команды – весьма именитые. Хотя с точки зрения турнирной конкуренции это всего-навсего противостояние первой команды с последней. "Марсель" лидирует в группе с восемью очками, тогда как "Аякс" в предыдущих четырех турах набрал только два балла.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. Группа В. 30.11.2023

Марсель. Стадион "Велодром"

Арбитр в поле – Симоне Сосса (Италия)

"Марсель" 22:00 "Аякс"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - MEGOGO

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Марсель - Аякс Смотреть трансляцию

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Марселя"

Победа над "Аяксом" гарантирует "Марселю" выход в плей-офф Лиги Европы. Теоретически может хватить и ничьей или даже поражения, но три очка команде Гаттузо нужны также и для психологического равновесия. Ведь в чемпионате Франции провансальцы не выигрывают вот уже в четырех турах подряд. Лига Европы в таких условиях превратилась в отраду.

В четырех последних матчах внутреннего чемпионата "Марсель" забил только один гол. Это резко контрастирует с результативностью в Лиге Европы, где еще не было ни одного матча в этом сезоне с менее чем двумя забитыми мячами. "Аяксу", в частности, в первом круге французы отгрузили три мяча, хотя и пропустили столько же.

Гаттузо все же не удастся обойтись в этом матче без кадровых проблем. Дисквалификацию будет отсиживать Валентин Ронжье, который в этом сезоне имеет десять матчей в Лиге 1, а также три полные игры в Лиге Европы.

Новости "Аякса"

"Аякс" достиг самого дна. Был период, когда "евреи" шли на последнем месте Эредивизие. Сейчас ситуация не столь критична, но и о том, что все стабильно хорошо, говорить не приходится. На восьмое место турнирной таблицы удалось подняться благодаря серии успешных результатов в последних турах: три победы и одна ничья. В одном из этих матчей "Аякс" забил четыре мяча, в другом – пять.

В Лиге Европы еще не все потеряно. Как минимум за право перейти в Лигу конференций нидерландцы еще могут побороться. Для этого, правда, желательно побеждать "Марсель", преодолевая не только силу соперника, но и внутрикомандные трудности.

"Аяксу" не помогут четверо игроков: травмированы Бробби, Гортер, Мансвик и ван дер Бомен.

"Марсель" - "Аякс". Статистика личных встреч

Эти команды встречались между собой уже несколько раз. Из самого свежего, если не считать матч первого круга текущей Лиги Европы – противостояние в 2009-м, когда соперники боролись за право выйти в четвертьфинал. "Марсель" тогда был более успешным. Но в целом больше побед в противостоянии имеет "Аякс".

"Марсель" - "Аякс". Последние матчи команд

У "Марселя" плохо идут дела в Лиге 1, но в Лиге Европы команда Дженаро Гаттузо чувствует себя вполне уверенно. Собственно, этим и ценен для провансальцев этот турнир. Напомним, что в Лиге Европы французы оказались, вылетев из квалификации Лиги чемпионов от "Панатинаикоса".

"Аякс" в последнее время заметно прибавил в результатах и это дает надежду на выздоровление. Проблема в том, что в Лиге Европы может и не хватить времени исправить ситуацию. Осталось всего два матча в группе.

"Марсель" - "Аякс". Турнирное положение команд

"Марсель" окажется в плей-офф, даже если проиграет, а АЕК при этом не победит "Брайтон". Разные вариант возможны и для "Аякса", но ему крайне необходимо побеждать в пятом туре.

..

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Марсель" 4 2 2 0 10-6 +4 8 2 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 2 1 1 8-5 +3 7 3 АЕК 4 1 1 2 5-8 -3 4 4 "Аякс" 4 0 2 2 4-8 -4 2

"Марсель" - "Аякс". Ставка и коэффициенты

"Марсель" - "Аякс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Марсель" не победил "Аякс" в первом круге, когда тот был в значительно более глубоком кризисе, чем сейчас. Хотя сейчас в пользу провансальцев будет играть фактор домашнего поля. Но это может сыграть и в другую сторону, если команда Гаттузо не справится с давлением трибун и требовательностью собственных болельщиков. В конце концов, ничья не будет плохим результатом для "Марселя", поэтому он и не станет рисковать, если такой счет будет на табло. Ставку делаем на то, что обе команды забьют.