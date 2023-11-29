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Марсель - Аякс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.11.2023
Марсель - Аякс: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.11.2023 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates
По вывеске это одно из самых статусных противостояний игрового дня. Обе команды – весьма именитые. Хотя с точки зрения турнирной конкуренции это всего-навсего противостояние первой команды с последней. "Марсель" лидирует в группе с восемью очками, тогда как "Аякс" в предыдущих четырех турах набрал только два балла.
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Лига Европы. Группа В. 30.11.2023
Марсель. Стадион "Велодром"
Арбитр в поле – Симоне Сосса (Италия)
"Марсель" 22:00 "Аякс"
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Новости "Марселя"
Победа над "Аяксом" гарантирует "Марселю" выход в плей-офф Лиги Европы. Теоретически может хватить и ничьей или даже поражения, но три очка команде Гаттузо нужны также и для психологического равновесия. Ведь в чемпионате Франции провансальцы не выигрывают вот уже в четырех турах подряд. Лига Европы в таких условиях превратилась в отраду.
В четырех последних матчах внутреннего чемпионата "Марсель" забил только один гол. Это резко контрастирует с результативностью в Лиге Европы, где еще не было ни одного матча в этом сезоне с менее чем двумя забитыми мячами. "Аяксу", в частности, в первом круге французы отгрузили три мяча, хотя и пропустили столько же.
Гаттузо все же не удастся обойтись в этом матче без кадровых проблем. Дисквалификацию будет отсиживать Валентин Ронжье, который в этом сезоне имеет десять матчей в Лиге 1, а также три полные игры в Лиге Европы.
Новости "Аякса"
"Аякс" достиг самого дна. Был период, когда "евреи" шли на последнем месте Эредивизие. Сейчас ситуация не столь критична, но и о том, что все стабильно хорошо, говорить не приходится. На восьмое место турнирной таблицы удалось подняться благодаря серии успешных результатов в последних турах: три победы и одна ничья. В одном из этих матчей "Аякс" забил четыре мяча, в другом – пять.
В Лиге Европы еще не все потеряно. Как минимум за право перейти в Лигу конференций нидерландцы еще могут побороться. Для этого, правда, желательно побеждать "Марсель", преодолевая не только силу соперника, но и внутрикомандные трудности.
"Аяксу" не помогут четверо игроков: травмированы Бробби, Гортер, Мансвик и ван дер Бомен.
"Марсель" - "Аякс". Статистика личных встреч
Эти команды встречались между собой уже несколько раз. Из самого свежего, если не считать матч первого круга текущей Лиги Европы – противостояние в 2009-м, когда соперники боролись за право выйти в четвертьфинал. "Марсель" тогда был более успешным. Но в целом больше побед в противостоянии имеет "Аякс".
"Марсель" - "Аякс". Последние матчи команд
У "Марселя" плохо идут дела в Лиге 1, но в Лиге Европы команда Дженаро Гаттузо чувствует себя вполне уверенно. Собственно, этим и ценен для провансальцев этот турнир. Напомним, что в Лиге Европы французы оказались, вылетев из квалификации Лиги чемпионов от "Панатинаикоса".
"Аякс" в последнее время заметно прибавил в результатах и это дает надежду на выздоровление. Проблема в том, что в Лиге Европы может и не хватить времени исправить ситуацию. Осталось всего два матча в группе.
"Марсель" - "Аякс". Турнирное положение команд
"Марсель" окажется в плей-офф, даже если проиграет, а АЕК при этом не победит "Брайтон". Разные вариант возможны и для "Аякса", но ему крайне необходимо побеждать в пятом туре.
..
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Марсель"
|4
|2
|2
|0
|10-6
|+4
|8
|2
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|2
|1
|1
|8-5
|+3
|7
|3
|АЕК
|4
|1
|1
|2
|5-8
|-3
|4
|4
|"Аякс"
|4
|0
|2
|2
|4-8
|-4
|2
"Марсель" - "Аякс". Ставка и коэффициенты
"Марсель" - "Аякс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. "Марсель" не победил "Аякс" в первом круге, когда тот был в значительно более глубоком кризисе, чем сейчас. Хотя сейчас в пользу провансальцев будет играть фактор домашнего поля. Но это может сыграть и в другую сторону, если команда Гаттузо не справится с давлением трибун и требовательностью собственных болельщиков. В конце концов, ничья не будет плохим результатом для "Марселя", поэтому он и не станет рисковать, если такой счет будет на табло. Ставку делаем на то, что обе команды забьют.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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