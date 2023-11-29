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Таловеров в гостях у Клоппа. Ливерпуль – ЛАСК. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.11.2023
Команда украинца попытается создать сенсацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа E, пятый тур
30 ноября, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Урс Шнайдер (Швейцария)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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"Ливерпуль" в этом матче может окончательно гарантировать выход сразу в 1/8 финала Лиги Европы. Для этого им будет достаточно победить ЛАСК – тогда даже не придется учитывать параллельные поединки квартета. Австрийцы – текущие аутсайдеры квартета. Возможна довольно легкая прогулка от команды Клоппа, однако коллектив украинского сборника Максима Таловерова готов удивлять.
Новости Ливерпуля
В субботу "мерсисайдцы" провели изнурительный матч против тогда еще лидера чемпионата "Манчестер Сити". Заработать один зачетный пункт в таком поединке – это неплохой результат. Тем более что удалось отыграться аж на 80 минуте. Эта ничья позволила остаться "Ливерпулю" в первой тройке АПЛ. Однако плотность на вершине турнирной таблицы очень велика: подопечным Клоппа до первого "Арсенала" два очка, столько же и до пятого "Тоттенхэма".
За четыре матча Лиги Европы "Ливерпуль" допустил лишь одну осечку. Она произошла как раз в прошлом поединке четвертого тура против "Тулузы". Клопп немного поэксперементировал с составом, выпустив Квансу, Эллиота, Эндо, Доука, Келлехера в основе. Как результат, поражение 2:3. И это еще Жота отквитал один гол на 89-й минуте. Однако на положение "мерсисайдцев" это сильно не повлияло. Пока команда лидирует в группе с комфортным отрывом от второй "Тулузы". Победа ЛАСКа дает возможность Клоппу на поединок шестого тура хоть "Ливерпуль" U23 отправить.
Кадры хозяев
Трое постоянных травмированных в последнее время не сыграют и сегодня: Байчетич, Тьяго и Робертсон до сих пор в лазарете. Больше потерь у "Ливерпуля" пока нет, однако стоит ожидать и ротации от Клоппа.
Новости ЛАСК
В отличие от "Ливерпуля", австрийцы на выходных одержали победу в рамках внутреннего чемпионата. Но и соперник был совсем другой: один из аутсайдеров первенства. ЛАСК также замыкает тройку лидеров австрийской Бундеслиги. Лидирует в чемпионате “Зальцбург”, который имеет такое же количество очков, как и второй “Штурм”. У ЛАСК на пять зачетных баллов меньше.
В рамках Лиги Европы ситуация у команды совершенно противоположная, как у “Ливерпуля”. ЛАСК три первых матча проиграл и победил только в четвертом туре – в поединке против "Сент-Жилуаз". Эти три очка помог завоевать и украинский сборник Максим Таловеров, который забил второй гол своей команды. 3:0 в этом матче подарили надежду австрийскому коллективу на евровесну. Но за нее придется бороться и на "Энфилде".
Кадры гостей
У австрийцев две потери: Таури и Визингер вне игры. Однако они уже давно в лазарете, так что у тренера на них планов не было. Следует отметить отдельного футболиста в составе австрийцев. Максим Таловеров хоть и начинал этот сезон не в статусе основного футболиста, однако с конца сентября он регулярно играет за ЛАСК. Логично ожидать его выхода с первых минут и на “Энфилде”.
Последние пять матчей Ливерпуля и ЛАСК
Последние пять встреч хозяев
- 25.11. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
- 12.11. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
- 09.11. Тулуза – Ливерпуль 3:2 (Лига Европы)
- 05.11. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
- 01.11. Борнмут – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)
Последние пять встреч гостей
- 25.11. ЛАСК – ВСК Сваровски 1:0 (Австрийская Бундеслига)
- 12.11. БВ Линц – ЛАСК 2:0 (Австрийская Бундеслига)
- 09.11. ЛАСК – Сент-Жилуаз 3:0 (Лига Европы)
- 05.11. ЛАСК – Штурм Грац 3:1 (Австрийская Бундеслига)
- 01.11. Капфенберг – ЛАСК 0:1 (Кубок Австрии)
Личные встречи между командами
Всего однажды играли между собой коллективы. В первом туре группового этапа этого сезона Лиги Европы команды выдали результативный матч. ЛАСК забил первым, открыв счет в поединке. "Ливерпуль" проснулся после перерыва, отличившись трижды. Клопп вовремя отреагировал заменами и перестановкой на поле, благодаря чему его подопечные победили.
Турнирная таблица группы E
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|12-5
|9
|2
|Тулуза
|4
|2
|1
|1
|6-8
|7
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|4
|ЛАСК
|4
|1
|0
|3
|5-6
|3
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – ЛАСК
Прогноз матча Ливерпуль – ЛАСК от UA-Football
“Мерсисайдцы” себе практически гарантировали первое место, а в этом поединке сделают это окончательно. Вариант с удачным результатом для ЛАСК есть, но точно выглядит сенсационно. Однако хотя бы один гол австрийцы забить могут. Далеко не безгрешен "Ливерпуль" в обороне, а тем более с ротацией состава от Клоппа. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,3).
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