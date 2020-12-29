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Барселона - Эйбар. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Барселона - Эйбар: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.12.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
В футболе все меняется стремительно и динамично. После матча с "Валенсией" "Барселону" критиковали, а после победы над "Вальядолидом" говорили, что команда Кумана на ходу. Так где же правда? И не стоит ли выводы коррелировать с уровнем соперников?
Вряд ли "Вальядолид" может быть достойным мерилом. "Барселона" победила уверенно и ярко, моменты у своих ворот допускала лишь тогда, когда вопрос о победителе уже был закрыт. Но это соперник из зоны вылета. Перед тем "блаугранас" потеряли очки с "Валенсией", натужно победили "Леванте" и "Реал Сосьедад". Сейчас поспешно будет говорить о том, что проблемы остались позади.
Хотя календарь способствует выходу "Барсы" с психологического кризиса. После "Вальядолида" – еще один матч с аутсайдером. "Эйбар" стремительно опустился с середины турнирной таблицы ближе к ее подножью и теперь напоминает самого себя образца прошлого года – когда приходилось отчаянно цепляться за каждый балл, чтобы не увязнуть в трясине. А дальше еще легче – в первом поединке января месяца "Барселона" проэкзаменует "Уэску".
Сам Бог велел брать здесь максимум очков. Хотя относительно поединка с "Кадисом" были те же планы. Сегодняшняя "Барселона" – команда нестабильная и непредсказуемая, со слабыми местами. Можно предположить, что даже у "Эйбара" будут свои шансы.
"Оружейники" не выиграли ни одного из последних четырех матчей чемпионата. В двух последних турах – два поражения. Хотя эти поражения оказались разными по сути. С "Реалом" прослеживалась борьба, светлые вспышки в игре давали сдержанные надежды на итоговый успех, а вот на поле "Алавеса" подопечным Мендилибара не хватило опыта и хладнокровия. Против "Барсы" нужно сыграть в свой лучший футбол – только тогда можно сохранить честь и шансы не проиграть.
Огромная группа игроков "Эйбару" не поможет: травмированы Робер Корреа, Анхель Коте, Серхи Энрич, Кике Гонсалес, Паулу Оливейра, Муто и Дамиан Кадзьор. У "Барсы" не будет Херарда Пике, Серхи Роберто и Ансу Фати. И из-за дисквалификации к списку потерь добавился Хорди Альба. Также вне заявки оказался Лео Месси. Ему предоставлены дополнительные выходные на Рождество.
Ориентировочные составы:
"Барселона": тер Штеген - Гост, Лангле, Араужо, Фирпо - Бускетс, де Йонг - Гризманн, Педри, Коутиньо - Брайтвайт
"Эйбар": Дмитрович - Посо, Бургос, Бигас, Арбилья - Инуи, Диоп, Экспозито, Хиль - Гарсия, Арьета
Прогноз: победа "Барселоны" 2:0.
Прошлый матч показал, что "Барселоне", несмотря на все ее проблемы, еще хватает класса для побед над простыми соперниками. "Эйбар" в целом умеет огрызаться, но сегодня находится в плохом состоянии. Поэтому даже поражение с небольшим счетом может быть для "оружейников" достижением. Попробуем рискнуть и поставить на сухую победу "Барсы".
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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