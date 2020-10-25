Лион - Монако. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 8-й тур

25 октября. Лион. "Люмьер"

"Лион" 22:00 "Монако"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 3

Арбитр: Антони Готье

"Лион" выиграл 1 из последних 5 матчей в чемпионате, "Монако" - 2 из 5. Вот и все, что нужно знать о текущей форме соперников.

Причем если монегаски в этом плане не удивляют - они уже очень давно не могут похвастать хоть какой-то стабильностью, то "Лион" совсем недавно играл в полуфинале Лиги чемпионов. Впрочем, как говорил классик, то совсем другой турнир. В ЛЧ "Ткачи" играли в пять защитников, на контратаках, а вот в Лиге 1 им приходится атаковать позиционно и большим числом.

Агрессивная манера игры раскрывает недостатки системы Руди Гарсии - отсутствие подстраховки при потерях мяча, большие свободные зоны на флангах из-за высоких позиций фулбеков, огромное количество банальных и неопасных навесов. Этим пользовались "Монпелье", "Ним" и даже "Страсбур", но эльзасцы много пропустили до перерыва. Когда спохватились - было уже поздно, из трех мячей успели отыграть два.

Будь на месте "Монако" организованный, сыгранный коллектив, на победу "Лиона" не поставили бы ломаного гроша. Но в том и дело, что монегаски - неорганизованная и несыгранная команда, чьи результаты и игра максимально хаотичны. Против "Страсбура" подопечные Нико Ковача схлопотали два идиотских удаления за 20 минут, но при этом легко забили трижды, используя свободное пространство; а вот с "Брестом" и "Монпелье" монегаски контролировали мяч 60-80% времени, но вообще не имели моментов.

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Как будет против "Лиона"? Это звучит нелепо, но преимущество получит тот, кто отдаст сопернику мяч. И "Ткачи", и монегаски в позиционном нападении опасны, прежде всего, себе самим. А вот на контратаках жалят по полной.

Игру "Монако" в центре поля ведет Фабрегас - без него команда играет, словно без мозга. У "Лиона" достаточно исполнителей, способных закрыть престарелого маэстро. Посмотрим, готовы ли Депай и Ауар вкалывать в защите после переговоров с "Барсой" и "Арсеналом" соответственно.

Касательно "Лиона", то здесь помимо уже упомянутых Ауара и Депая "Монако" надо внимательно следить за собственной штрафной. Муса Дембеле показывает, кажется, худший футбол в карьере, но у "Ткачей" есть еще Тино Кадевере и Карл Токо-Экамби. И еще они грузят неправдоподобное количество мячей в штрафную. Легко защите гостей точно не будет.

Цифры и факты

"Лион" выиграл только 1 из 6 последних матчей во всех турнирах. Победить получилось лишь "Страсбур" (3:2)

В 5 из 7 матчей "Лиона" в чемпионате забивали обе команды. Ровно такая же статистика и у "Монако"

"Монако" - одна из самых грубых команд лиги. В стартовых 7 турах у монегасков 16 желтых и 3 красные карточки

В 86% матчей "Монако" в этом сезоне был минимум один гол в первом тайме

В 43% матчей "Лиона" в этом чемпионате были пенальти

За последние 10 лет "Монако" выиграл 2 из 7 матчей на поле "Лиона". Последний раз такое случалось в апреле 2017-го, когда монегаски мчались к чемпионству

Ориентировочные составы

У "Лиона" травмирован основной защитник Джейсон Денайер, которого, вероятно, заменит выпускник местной академии Синали Дьоманде. Рискнем также предположить возвращение в старт Бруно Гимараеса и Максанса Какре - у первого была дисквалификация, у второго - травма.

У "Монако" после бана в основу вернется центрбек Бенуа Бадиашиле, Джибриль Сидибе снова сыграет слева вместо травмированного Фоде Туре, а Кевин Фолланд после череды слабых матчей, скорее всего, уступит место в старте Вильяму Жеббелю.

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Дьоманде, Марсело, Корне - Ауар, Какре, Гимараес - Токо-Экамби, Депай, Кадевере

"Монако": Лекомт - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Сидибе - Чуамени, Фофана, Фабрегас - Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Жеббель

Прогноз на матч "Лион" - "Монако"

Обе команды в последних матчах безалаберно действовали в защите, отсюда и наша ставка - на "обе забьют". Букмекеры предлагают такой вариант с кэфом 1,6. Также перспективно выглядит ставка на ТБ 3 с коэффициентом 1,85-1,9.