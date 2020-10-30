Нант - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Французская Лига 1. 9-й тур

31 октября. Нант. "Божуар"

"Нант" 22:00 "ПСЖ"

Трансляция: Футбол 2

Арбитр: Хаким Бен Эль Хадж

Очередной матч "ПСЖ" против соперника, который заведомо ниже классом. Любой результат, кроме победы Парижа, будет большой сенсацией.

Вообще "Нант" довольно неплохо противостоит чемпиону последние годы. К примеру, последний матч на "Божуаре" закончился непростой победой "ПСЖ" (2:1), а в апреле 2019-го "Канарейки" и подавно обыгрывали фаворита (3:2). Правда, в тот раз игра для столичной команды ничего уже не решала.

Сейчас ситуация иная. После 8 туров "ПСЖ" имеет одинаковое количество очков с "Лиллем", а "Ренн" с "Марселем" идут на расстоянии трех баллов. Потеря очков при таком раскладе нежелательна - и дело даже не в турнирной таблице, там Париж рано или поздно возьмет свое, а в позиции шейхов, которые болезненно реагируют на любые осечки.

Стало быть, "ПСЖ" будет играть исключительно на победу. У него полным-полно травмированных и дисквалифицированных - в этом списке даже Неймар, который, по словам Тухеля, "пропустит несколько игр". Вдобавок команда чудовищно устала из-за сверхплотного графика. Но Парижу повезло - у "Нанта" проблем еще больше.

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Неделю назад матч "Канареек" против "Ланса" отменили из-за вспышки коронавируса в стане "кроваво-золотых". Теперь же проблемы, пусть и не такие катастрофичные, постигли сам "Нант". Буквально вчера положительные тесты на COVID сдали Фабио, Андрей Жиротто, Калифа Кулибали и Себастьян Коршья. Трое из этой четверки - основные защитники. Также из-за дисквалификации игру пропустит лидер обороны и капитан "Нанта" Николя Паллуа.

Не нужно быть ясновидящим, чтобы угадать, как "Нант" будет обороняться резервом против Мбаппе. Ответ очевиден - глубоко, безвылазно, большим числом. И, конечно, Килиан все равно что-то да придумает. Французский вундеркинд на днях вышел на первое место по голевым передачам в ЛЧ, начиная с 2018 года. Кто знает, может однажды он посоревнуется с рекордами, установленными Месси и Роналду?

В любом случае, "Нанту" он не по зубам. Да и Мойзе Кин тоже, и Эррера, и даже с Рафиньей у "Канареек" будут большие проблемы, если только "ПСЖ" не слишком устал на неделе в Стамбуле против "Башакшехира" (2:0). Та игра, к слову, была довольно энергозатратной, и будь на месте "Нанта" условный "Лилль", у него могли бы быть шансы. Но поскольку "Лилля" нет, а есть только идущие на 15-м месте "Канарейки", то, думается, "ПСЖ" найдет в себе скрытые резервы и устроит еще один разгром на минималках.

Цифры и факты

"ПСЖ" проиграл 3 матча из 10 во всех турнирах в этом сезоне и ни единого не свел вничью

Последние 6 матчей в чемпионате "ПСЖ" выиграл с суммарной разницей голов 20:1

Новичок "ПСЖ" Мойзе Кин оформлял дубли в двух последних матчах - против "Дижона" (4:0) и "Башакшехира" (2:0)

"Нант" выиграл лишь 1 матч с "ПСЖ" за последние 16 лет, а проиграл аж 23

"Нант" выиграл 2 из 7 матчей в текущем чемпионате, оба - на своем поле против аутсайдеров сезона "Бреста" (3:1) и "Нима" (2:1)

Ориентировочные составы

Потери "Канареек" уже назывались выше. У "ПСЖ" помимо Неймара не сыграют Анхель Ди Мария (дисквалификация), Марко Верратти, Мауро Икарди, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер и Хуан Бернат (у всех травмы).

"Нант": Лафон - Аппиа, Кастелетто, Базила, Траоре - Туре, Абед - Луза, Блас, Саймон - Коло Муани

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Кимпембе, Маркиньос, Баккер - Гуйе, Эррера, Рафинья - Сарабия, Кин, Мбаппе

Прогноз на матч "Нант" - "ПСЖ"

У "Нанта" были бы шансы зацепиться за достойный результат против уставшего "ПСЖ", если бы он был в оптимальном составе. Но без своего капитана, без основных фулбеков и выбора на позиции форварда это почти нереально. Поэтому выберем победу Парижа с форой -1,5 - конторы предлагают ее с коэффициентом около 2,07-2,1.