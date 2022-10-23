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Лилль – Монако. Прогноз матча Лиги 1 на 23.10.2022
Битва прямых конкурентов за Европу
Фото: LOSC
“Лилль” и “Монако” нацелены на преследование лидеров. Результативный Джонатан Дэвид против Виссама Бен Йеддера, набравшего форму в последние недели. Победитель при благоприятных условиях может закрепиться в зоне еврокубков уже по итогам тура.
Лилль
“Лилль” в октябре наконец набрал форму. Команда Паулу Фонсеки была нестабильна на старте сезона, чередуя успешные игры с неудачными, и всё время проигрывая в больших матчах. Но в последние недели “догам” впервые удалось выиграть две встречи в Лиге 1 кряду, в том числе обыграв мощный “Ланс" (1:0). Затем подопечные экс-тренера “Шахтёра” разобрались со “Страсбуром” (3:0).
В обоих встречах “Лилль” также впервые в сезоне отстоял на ноль, а Джонатан Дэвид отличался голами. Всего у канадца уже девять голов в кампании, что делает его вторым лучшим голеадором после Килиана Мбаппе. 6 очков в двух последних турах позволили “догам” подняться на седьмое место, в двух пунктах от завтрашнего соперника.
Огромной потерей для “Лилля” стала потеря двух лидеров из-за дисквалификаций. Жозе Фонте не сможет помочь команде в сердце обороны, как и Бенжамен Андре не сыграет в центре поля. Андре чаще всех в чемпионате отбирает мяч (3.9 отборов за 90 минут), и игрока аналогичного профиля в команде просто нет.
Монако
“Монако” не сумело справиться со скромным “Клермоном” (1:1) на прошлой неделе. Это случилось из-за раннего удаления Мохамеда Камара, после которого команда Филипа Клемана была вынуждена 70 минут играть вдесятером. Эта красная также означает, что малийский разрушитель пропустит предстоящую встречу.
Вслед за ничьей с аутсайдером “монегаски” провалились в Лиге Европы, разгромно проиграв турецкому “Трабзонспору” (4:0). Ничья с “Клермоном” прервала 5-матчевую победную серию команды в Лиге 1, благодаря которой они забрались на 6-ю строчку.
Проблемы с дисциплиной – самая большая проблема “Монако” в новой кампании. Игра в Клермоне стала четвёртой в 11-ти турах Лиги 1, в которых подопечные Клемана доигрывали матч вдесятером. Ранее похожая история случалась в игре с “Ренном” (1:1), “Лансом (1:4) и с “Труа” (2:4) в 5-м туре. С тех пор “Монако” удавалось избегать поражений в чемпионате.
Ещё одной проблемой была ужасная фора капитана Виссама Бен Йеддера. Но в последние недели ветеран раззабивался, Положил первый в ворота “Реймса”, затем хет-трик с “Нантом”(4:1) и напоследок дубль турцам в ЛЕ. Сверкает и Эмболо с 5-ю голами.
Личные встречи
История противостояния насчитывает 101 матч. Пока что статистика в пользу “Монако”. У княжеского клуба 39 побед при 37 ничьих. Ещё 25 встреч остались за “догами”. “Лилль” не выигрывал у “монегасков” с 2020-го года.
Ориентировочные составы
Лилль: Шевалье – Зедадка, Диаките, Джало, Исмаили – Мартин, А. Гомеш – Унас, Кабелла, Бамба – Дэвид
Монако: Нюбель – Вандерсон, Дисаси, Марипан, Энрике – Диатта, Фофана, Матазо, Головин – Эмболо, Бен Йеддер
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Лилль – Монако от UA-Футбол
Обе команды потеряли своих разрушителей в лице Бенжамена Андре и Мохамеда Камара. Вместе с отсутствием Фонте и огненной формой Джонатана Дэвида, Бен Йеддера и Эмболо эта встреча обещает нам голы. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.57.
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