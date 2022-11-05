Лорьян – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 06.11.2022

Лига 1, 14-й тур

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – ПСЖ 14:00

Трансляция – Megogo

Лорьян

"Лорьян" стал главной сенсацией старта нового французского сезона. Смена курса пошла "мерлузовым" на пользу. Смелое назначение Режи Ле Бри на пост главного тренера, который 10 лет провёл в системе клуба, позволило облегчить интеграцию в состав выпускников клуба и ряда молодых игроков.

Но в последних трёх турах "Лорьян" ни разу не победил, что случилось с ними впервые в сезоне. Это позволило группе лидеров их обогнать, включая "ПСЖ", которые уже в 8 очках отрыва от завтрашнего соперника. Тем не менее, стилистически "мерлузовые" могут очень неприятно удивить столичных звёзд, несмотря на неудачную серию.

Подопечные Ле Бри привыкли играть без мяча (42.4% владения, 19-й показатель в Лиге 1). Несмотря на пассивность без мяча (второй снизу показатель по интенсивности прессинга), "Лорьян" идёт в лидерах по голам после высоких перехватов (4 гола) – это следствие их прессинг-ловушек. Также команда в основном владеет мячом на своей трети (32% времени, самая высокая пропорция в лиге), выманивает соперника в прессинг, а потом резко вылетает вперёд. Учитывая, что "ПСЖ" всё ещё учится играть с высоким давлением, это может стать проблемой.

"Лорьян" не имеет серьёзных проблем с кадрами – единственной потерей стал основной опорник Лоран Абержель, выходивший в старте в 10 матчах кампании. В остальном в распоряжении Ле Бри полный боекомплект исполнителей.

ПСЖ

"ПСЖ" посреди недели удачно съездил в Турин, отпраздновав победу над "Ювентусом" (1:2). Таким образом подопечные Кристофа Галтье продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 18 матчей, 14 из которых они выиграли. Но несмотря на успех, настроения в команде смешанные. "Бенфика" по 6 дополнительному показателю опередила французский гранд и забрала первенство в группе H. А это обещает неприятности в плей-офф ЛЧ, где Париж уже не раз оступался в последние годы.

На матч с "Лорьяном" должен вернуться самый результативный игрок Лиги 1 Неймар, ведь поездку в Турин бразилец пропустил из-за дисквалификации. В свою очередь Месси скорее всего предоставят отдых – ЧМ ведь не за горами. Его должен подменить Солер, доказавший свою эффективность в последний месяц. Мбаппе посреди недели положил 1+1, играя ближе к левому флангу, но теперь время возвращаться в центр атаки.

Серхио Рамос пропустит матч из-за дисквалификации, в то время как Данилу Перейра только вернулся к тренировкам после травмы. Так что стоит ждать Мукиеле в паре с Маркиньосом и снова выход в 4 защитника.

4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Личные встречи

Соперники встречались между собой 30 раз. Больше половины матчей выиграл "ПСЖ" (16), у "Лорьяна" в свою очередь 8 побед. Ещё 6 встреч завершились вничью. В последние 2 года на "Стад дю Мустуар" столичная команда не побеждает – 1:1 в прошлом сезоне, 3:2 в позапрошлом.

Ориентировочные составы

Лорьян: Мвого – Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф – Инносент, Ле Фе – Диарра, Понко, Уаттара – Моффи

ПСЖ: Доннарума - Хакими, Мукиеле, Маркиньос, Бернат – Фабиан, Верратти, Витинья – Солер – Мбаппе, Неймар

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лорьян – ПСЖ от UA-Футбол

Текущая форма "Лорьяна" вряд ли позволит всерьёз претендовать на результат в игре с Парижем. Тем не менее, свой вклад опасные на пространстве Моффи и Уаттара на фоне кадрово ослабленной обороны "ПСЖ", действующей без привычного трио сзади, должны внести. Словом, "мерлузовые" свой гол найдут. Ставка: обе забьют + победа "ПСЖ" с коэффициентом в районе 2.39.