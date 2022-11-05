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Лорьян – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 06.11.2022
"Мерлузовые" впечатляюще начали сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лорьян
"Лорьян" стал главной сенсацией старта нового французского сезона. Смена курса пошла "мерлузовым" на пользу. Смелое назначение Режи Ле Бри на пост главного тренера, который 10 лет провёл в системе клуба, позволило облегчить интеграцию в состав выпускников клуба и ряда молодых игроков.
Но в последних трёх турах "Лорьян" ни разу не победил, что случилось с ними впервые в сезоне. Это позволило группе лидеров их обогнать, включая "ПСЖ", которые уже в 8 очках отрыва от завтрашнего соперника. Тем не менее, стилистически "мерлузовые" могут очень неприятно удивить столичных звёзд, несмотря на неудачную серию.
Подопечные Ле Бри привыкли играть без мяча (42.4% владения, 19-й показатель в Лиге 1). Несмотря на пассивность без мяча (второй снизу показатель по интенсивности прессинга), "Лорьян" идёт в лидерах по голам после высоких перехватов (4 гола) – это следствие их прессинг-ловушек. Также команда в основном владеет мячом на своей трети (32% времени, самая высокая пропорция в лиге), выманивает соперника в прессинг, а потом резко вылетает вперёд. Учитывая, что "ПСЖ" всё ещё учится играть с высоким давлением, это может стать проблемой.
"Лорьян" не имеет серьёзных проблем с кадрами – единственной потерей стал основной опорник Лоран Абержель, выходивший в старте в 10 матчах кампании. В остальном в распоряжении Ле Бри полный боекомплект исполнителей.
ПСЖ
"ПСЖ" посреди недели удачно съездил в Турин, отпраздновав победу над "Ювентусом" (1:2). Таким образом подопечные Кристофа Галтье продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 18 матчей, 14 из которых они выиграли. Но несмотря на успех, настроения в команде смешанные. "Бенфика" по 6 дополнительному показателю опередила французский гранд и забрала первенство в группе H. А это обещает неприятности в плей-офф ЛЧ, где Париж уже не раз оступался в последние годы.
На матч с "Лорьяном" должен вернуться самый результативный игрок Лиги 1 Неймар, ведь поездку в Турин бразилец пропустил из-за дисквалификации. В свою очередь Месси скорее всего предоставят отдых – ЧМ ведь не за горами. Его должен подменить Солер, доказавший свою эффективность в последний месяц. Мбаппе посреди недели положил 1+1, играя ближе к левому флангу, но теперь время возвращаться в центр атаки.
Серхио Рамос пропустит матч из-за дисквалификации, в то время как Данилу Перейра только вернулся к тренировкам после травмы. Так что стоит ждать Мукиеле в паре с Маркиньосом и снова выход в 4 защитника.
Личные встречи
Соперники встречались между собой 30 раз. Больше половины матчей выиграл "ПСЖ" (16), у "Лорьяна" в свою очередь 8 побед. Ещё 6 встреч завершились вничью. В последние 2 года на "Стад дю Мустуар" столичная команда не побеждает – 1:1 в прошлом сезоне, 3:2 в позапрошлом.
Ориентировочные составы
Лорьян: Мвого – Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф – Инносент, Ле Фе – Диарра, Понко, Уаттара – Моффи
ПСЖ: Доннарума - Хакими, Мукиеле, Маркиньос, Бернат – Фабиан, Верратти, Витинья – Солер – Мбаппе, Неймар
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Лорьян – ПСЖ от UA-Футбол
Текущая форма "Лорьяна" вряд ли позволит всерьёз претендовать на результат в игре с Парижем. Тем не менее, свой вклад опасные на пространстве Моффи и Уаттара на фоне кадрово ослабленной обороны "ПСЖ", действующей без привычного трио сзади, должны внести. Словом, "мерлузовые" свой гол найдут. Ставка: обе забьют + победа "ПСЖ" с коэффициентом в районе 2.39.
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