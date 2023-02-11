Клермон - Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 11.02.2023

В сегодняшнем поединке "Клермон" дома примет "Марсель", за который выступает украиский полузащитник Руслан Малиновский. Хозяева поля могут рассчитывать на сложный поединок против очень мощного соперника, но каким же может быть результат поединка и что об этом думают букмекеры - сейчас рассмотрим.

Лига 1, 23 тур

Клермон - Марсель

11.02.2023, 22:00, Стадион им. Габриэля Монпье (Клермон)

Судья: Р. Буке

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Клермон

Команда "уланов" не может выиграть в чемпионате на протяжении трех поединков. Если быть точным, то в рамках этой серии команда имеет позади две ничьи и одно поражение. Сначала клуб встретился с "Нантом", но забить на протяжении всех 90 минут так и не получилось. Похожим был исход и во встречи с "Лиллем". В этом случае перекос силы в сторону соперника был куда большим, но открыть счет также не удалось. Однако уже в матче с "Монако" объект сегодняшнего поединка был куда слабее - "Клермон" пропустил два мяча в свои ворота.

Одним матчем ранее "Клермон" выиграл у "Анже" со счетом 2:1. Это была последняя победа клуба на данный момент. Всего в поединках Лиги 1 матчей с трехочковым преимуществом было восемь. Этот результат позволяет "Клермону" занимать в турнирной таблице чемпионата Франции 11-е место. У 22 прошедших турах коллектив "уланов" набрал 30 очков.

Ориентировочный состав: Диав – Ожье, Ветеска, Кофрие – Аллевина, Маньен, Кауи, Нето Боржес – Сарачевич, Маурер – Кье.

Марсель

Команда нашего соотечественника Руслана Малиновского ведет борьбу с "Монако" и "Лансом" за вторую строчку Лиги 1. При этом ПСЖ опережает "Марсель" на восемь баллов (всего 54 очка). Однако на данный момент гостям удается держаться второй позиции, имея 46 очков на счету. При этом преследователи "бело-синих" уже дышат команде Малиновского в спину.

В прошлом туре "олимпийцы" потерпели 4-е поражение в этом сезоне Лиги 1, уступив на своем поле "Ницце" со счетом 1:3. До этого команда не проигрывала в чемпионате с середины октября. В последних играх до встречи с "Ниццей" "Марсель" выбил "Ренн" из Кубка Франции (1:0), а затем обыграл "Нант" (2:0) и сыграл вничью с "Монако" (2:2) в матчах внутреннего соревнования. Также интересным фактом является то, что подопечные Игора Тудора выиграли 4 матча на выезде подряд.

Ориентировочный состав: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Ронжье – Клосс, Верету, Гендузи, Колашинац – Ундер, Малиновский – Алексис Санчес.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

"Марсель" Малиновского вряд ли потеряет очки на своем пути к серебру Лиги 1. Несмотря на поражение в прошлом туре, команда в последних матчах набрала неплохую форму, в отличии от "Клермона". Однако это не исключает тот факт, что "уланы" могут сделать гостям неприятно. Прогноз: победа "Марселя", обе забьют.