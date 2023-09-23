Ле Классик в новом сезоне обещает быть даже горячее обычного на фоне безумия, царящего в "Марселе" последние дни. "Олимпик" в прошлом сезоне сумел остановить ПСЖ в Кубке Франции, но в Лиге 1 столичные звёзды проехали по южной команде. Сумеет ли "Марсель" собраться перед поездкой в Париж в свете последних кадровых перестановок?

Лига 1, 6-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Марсель 22:00

Трансляция – Megogo

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ПСЖ

Старт сезона для "Пари Сен-Жермен" выдался ниже ожиданий. 2 победы в 5 стартовых турах – совсем не то, чего ожидают боссы столичного клуба от Луиса Энрике. Хотя последние результаты и главное игра доказывают, что ПСЖ вскоре будет в порядке. Новый сезон начался с двух унылых ничьих "Лорьяном" (0:0) и "Тулузой" (1:1).

Оживило механический Энрикеболл возвращение Килиана Мбаппе. Новая главная звезда Парижа оформил дубли в матчах против кризисных "Ланса" (3:1) и "Лиона" (4:1). Впрочем, очередной дубль Килиана в ворота "Ниццы" (2:3) не помог его команде на прошлых выходных, когда "орлята" сумели надавить на уязвимость ПСЖ в переходных фазах.

Конечно же Мбаппе забил снова во вторник, доведя свой счёт до 8 голов в 5 матчах в игре против "Боруссии" (2:0). С Дортмундом Париж наконец показал всю свою силу: закрыли дыры при переходе из атаки в оборону за счёт инвертации Хакими в центр и улучшив позиционную атаку за счёт свободной роли нового фронтмена полузащиты Витиньи.

Марсель

Прилично стартовал в еврокубках и "Марсель", отыгравшись с 0:2 в сумасшедшем матче против "Аякса" (3:3) в четверг. Творцом камбека стал Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль. Ничья в первом туре Лиги Европы означает, что с начала сезона "Олимпик" проиграл всего один матч из восьми во всех турнирах.

Несмотря на приличный старт, клуб уже покинул главный тренер Марселино после угроз фанатов. В Амстердаме в качестве временного заместителя дебютировал экс-защитник "Марселя" Жак Абардонадо, который сходу отказался от 4-4-2 своего предшественника.

После ничьи и двух побед в последних трёх турах "Марсель" остаётся непобедимым в чемпионате, имея лучшую оборону Лиги 1 (4 пропущенных гола) и занимая приличное четвёртое место в турнирной таблице. Пропустит Ле Классик вингер Исмаила Сарр, стартовавший в новом клубе с 2+2 в 6 матчах.

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Личные встречи

В чемпионате соперники встречались 87 раз. За счёт доминации в эпоху шейхов "Пари Сен-Жермен" даже вышел в небольшой плюс: у них 35 побед против 32 у "Марселя". Ещё 20 матчей завершились вничью. В последних 5 встречах Лиги 1 "Марсель" забил лишь один гол, проиграв 4 поединка при одних нулях.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес – Заир-Эмери, Угарте, Витинья – Дембеле, Рамуш, Мбаппе

Марсель: Лопес – Клосс, Жиго, Мбемба, Лоди – Муге, Ронжье, Верету, Корреа – Витинья, Обамеянг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Марсель от UA-Футбол

"Марсель" в четверг положил немало сил и эмоций на игру с "Аяксом". Ожидать второго энергичного перфоманса за четыре дня было бы наивно, а иначе "Олимпику" будет нечего противопоставить хозяевам. Тем более соперник отдыхал на два дня дольше. ПСЖ в последние недели выглядит очень организованно, чего не сказать об их соперниках по Ле Классик. Так что ждём уверенной победы команды Энрике. Минимум в два мяча. Ставка: азиатский гандикап на ПСЖ -1.0 с коэффициентом 2.25.